La spiaggia Bijeca a Medulin, in Croazia, è un’oasi sabbiosa ideale per famiglie, sportivi e amanti del relax, con mare limpido, pineta e tanti servizi

Se c’è un posto in Croazia dove l’estate assume i contorni perfetti della pace e del divertimento balneare, questo è sicuramente la spiaggia Bijeca, nella riviera di Medolino – Medulin – a sud dell’Istria.

Un litorale sabbioso che si estende per circa un chilometro, affacciato su un mare limpido, perfetto per chi ama lo sport d’acqua, ma anche per chi cerca solo un po’ di pace sotto l’ombra profumata dei pini marittimi ascoltando il dolce suono delle onde in sottofondo mentre si è intenti a leggere un buon libro.

La spiaggia Bijeca in Croazia è una destinazione che conquista per la sua semplicità e per l’equilibrio perfetto tra comfort, natura e intrattenimento. La sabbia fine, il fondale marino poco profondo, l’ombra della pineta, la possibilità di affittare ombrelloni, sedie a sdraio e pedalò, la varietà di servizi e attività – jet-ski, beach volley, navigazione a vela, possibilità di fare immersioni, trampolino e tanto altro – e la grande offerta di alloggio la rendono ideale per tutti.

Famiglie con bambini, non nuotatori – presente in spiaggia un servizio di bagnini e l’area di balneazione è ben delimitata – coppie, gruppi di amici, viaggiatori solitari in cerca di pace e persone con disabilità. Qui tutti troveranno il proprio angolo di paradiso.

Visitare Bijeca significa vivere un’estate a contatto con il mare, con il sole e con l’atmosfera rilassata della costa istriana portandosi a casa uno dei ricordi più belli della vacanza in Croazia.

Dove si trova la spiaggia Bijeca

La spiaggia Bijeca si trova nel paesino di Medulin, a circa 10 km a sud di Pola, nella punta estrema dell’Istria. Una zona tranquilla, ben servita e perfetta per chi desidera una vacanza in riva al mare circondato da natura selvaggia e da bellezza autentica, ma con tutte le comodità a portata di mano.

Raggiungere Bijeca è semplice: si può arrivare in auto in pochi minuti da Pola, ma anche con mezzi locali o in bicicletta. Inoltre la spiaggia è facilmente accessibile anche a piedi poiché è vicinissima al centro abitato di Medolino.

Non ciottoli né scogli, ma una vera e propria lingua di sabbia dorata lunga 1 km, perfetta per far giocare i bambini, per stendersi al sole e per fare un bagno entrando in acqua gradualmente, grazie al fondale basso che si mantiene tale per molti metri dalla riva. Questo rende Bijeca particolarmente amata dalle famiglie, ma anche da chi non è un grande nuotatore o desidera semplicemente farsi una passeggiata con l’acqua alle caviglie.

iStock

Alle spalle della spiaggia si estende una pineta naturale, che offre ombra e fresco nelle ore più calde. Vicino al litorale si trovano poi negozi di attrezzatura per la spiaggia, bar, ristoranti, gelaterie e chioschi dove acquistare frutta fresca, snack o semplicemente prendere un caffè. I servizi igienici pubblici sono presenti e ben curati, così come le docce esterne e gli spogliatoi. L’area, dotata anche di infrastrutture per persone con disabilità, rende Bijeca una spiaggia davvero inclusiva per tutti.

Cosa fare a Bijeca

L’estate è senza dubbio il momento migliore per visitare Bijeca, in Croazia. Durante la stagione balneare, la spiaggia, attrezzata con tanti servizi, si anima di vita e di attività per tutti i gusti. Le famiglie con i bambini possono approfittare della sabbia soffice per giochi, castelli e corse in riva al mare. L’acqua qui è bassa e cristallina e perfetta anche per i più piccoli, che possono fare il bagno in sicurezza e giocare in acqua in tutta libertà.

Poco più in là un parco acquatico galleggiante – con tappeti elastici, scivoli e percorsi su piattaforme gonfiabili – regala divertimento a grandi e piccini in cerca di adrenalina.

Per gli amanti dello sport, le opportunità non mancano. Si può noleggiare un pedalò o un kayak per esplorare la costa, cimentarsi con il windsurf, il parasailing o il kitesurf, oppure divertirsi con le moto d’acqua o ancora lasciarsi cullare dal vento a bordo di una barca a vela.

C’è anche spazio per il beach volley, con campi attrezzati sulla spiaggia, dove spesso si organizzano partite tra vacanzieri. E per chi ama scoprire il mondo sommerso e adora la fauna marina, sono disponibili corsi e immersioni guidate nei fondali circostanti – la zona intorno offre infatti belle scogliere e fondali rocciosi.

Ma Bijeca è anche il luogo ideale per chi cerca semplicemente relax. Ci si può sdraiare su un lettino, leggere un libro sotto la verde pineta o concedersi una pausa caffè in uno dei tanti localini vista mare. I bar servono ottimi cocktail, birre locali e bevande fredde, mentre i ristoranti propongono anche cucina tipica istriana con piatti a base di pesce.

Consigli utili per un giorno in spiaggia

Bijeca è una spiaggia molto frequentata, soprattutto nei mesi di luglio e agosto. Per questo motivo, se si desidera trovare un posto all’ombra della pineta o vicino alla riva, è consigliato arrivare al mattino presto. Il parcheggio nei pressi della spiaggia è a pagamento e, in alta stagione, non è sempre facile trovare un posto per l’auto, quindi conviene organizzarsi per tempo o raggiungere la spiaggia con mezzi alternativi.

Un altro consiglio riguarda l’acqua: nelle prime ore del mattino, il mare è generalmente calmo e cristallino, ma nel pomeriggio, complice il vento e la presenza di molte persone, potrebbe diventare leggermente più mosso e meno limpido. Se si ama nuotare in acque perfette, le ore mattutine sono ovviamente l’ideale.

La spiaggia Bijeca è molto attenta alla sicurezza. Sono presenti bagnini in diversi punti e le zone per il nuoto sono delimitate da boe, per evitare il passaggio di mezzi acquatici troppo vicini alla riva. Se si viaggia con bambini, questo è un aspetto da non sottovalutare.

Un’ultima nota riguarda gli animali domestici: su Bijeca, i cani non sono ammessi. Tuttavia, nei dintorni di Medulin esistono tratti di costa più selvaggi e meno affollati, dove è possibile portare anche il proprio amico a quattro zampe – nella spiaggia Mukalba, nella spiaggia Bumbište a Banjole, a Vinkuranska vala a Vinkuran.

Chi desidera anche un’esperienza più naturalistica può inoltre esplorare le meraviglie del Parco Naturale di Kamenjak, nella parte sudorientale della penisola Istriana, un luogo selvaggio e incontaminato ricco di baie nascoste, sentieri e scogliere spettacolari.