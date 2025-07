iStock L'Isola di Galesnjak, in Croazia

Vicina all’Italia, la Croazia è una delle mete preferite dagli italiani durante l’estate. E a ragion veduta. Dalle splendide coste e isole fino alle montagne retrostanti, questo Paese offre tantissime attrattive. Per l’estate 2025, la Croazia diventa più raggiungibile anche in aereo, con nuovi voli stagionali. Ecco, dunque, perché trascorrere l’estate in Croazia e cosa fare.

L’Istria, a due passi dall’Italia

L’Istria, la regione più a Ovest della Croazia, è il luogo perfetto tra il blu del mare e il verde del suo entroterra, punteggiato di uliveti e vigneti attraversati da splendidi itinerari da percorrere in auto o anche a piedi e in bicicletta. Lungo i suoi 445 km di costa frastagliata, offre tantissime spiagge e cale per chi desidera trascorrervi l’estate. Ci sono spiagge soprattutto di sassi e rocce, ma anche lidi attrezzati perfetti per le famiglie con bambini.

Il mare tutt’intorno a Pola offre una vastissima scelta di candide spiagge e calette rocciose, oltre allo splendido Parco nazionale dell’arcipelago di Brioni con le sue isole insolite, come Gaz che ha la forma di un pesce. Un vero paradiso per gli amanti del mare, con i colori che fanno sognare. La città più importante è sicuramente Pola, celebre per l’“Arena di Pola” con il bianco della pietra che crea un felice contrasto con l’azzurro del mare intravisto tra gli archi delle mura. Poi ci sono altre piccole perle che meritano di essere visitate.

La cittadina costiera più famosa, e forse anche la più visitata, è Rovigno. Per arrivarci si percorrere la baia che porta all’antico borgo di pescatori senza mai distogliere lo sguardo da questo delizioso agglomerato di case. Il centro storico si trova su un promontorio ed è caratterizzato da case strette una vicina all’altra che scendono a strapiombo fino al mare.

Bellissima da visitare è anche Parenzo – Poreč – altra cittadina di mare molto amata dai turisti. Fu un’importante colonia romana, di cui conserva ancora diverse tracce, tra le quali la via Decumana. Fu la prima città a passare ai veneziani intorno al 1200 e, nel centro storico, si possono ammirare molti palazzetti in stile gotico o classico, che rendono la città un prezioso scrigno circondato dal mare. Deliziosa come poche è la cittadina di Novigrad – Cittanova – sviluppata su una penisola circondata dal mare. In parte è ancora racchiusa entro le mura medievali.

La zona del Quarnaro

Affacciato sul mar Adriatico, il Quarnaro è un vero angolo di paradiso. Dalle montagne del Gorski Kotar alle isole, questa regione croata è ideale per chi cerca panorami mozzafiato. Opatija è una delle destinazioni più eleganti della Croazia, dove la bellezza del mare incontra il fascino dell’architettura austro-ungarica. Situata ai piedi del monte Učka e affacciata sul Golfo del Quarnaro, unisce natura, cultura e benessere. Passeggiate sul lungomare, un romantico sentiero costiero che unisce la località di Volosko a Lovran, e percorrete il Sentiero degli Innamorati, sono tra le esperienze imperdibili.

Rijeka è, invece, il più grande porto croato e uno dei più importanti dell’Adriatico sin dai tempi dell’Impero austroungarico. Si può passeggiate tra le vie del Korzo, esplorare il maestoso Castello di Trsat, uno dei luoghi di pellegrinaggio mariano più antichi d’Europa risalente al XIII secolo, e ammirare le tracce di epoche antiche sotto l’arco romano.

Il Quarnaro è famoso soprattutto per le isole: Krk à la più grande isola della Croazia e una delle più affascinanti dell’Adriatico. Collegata alla terraferma da un ponte panoramico, è conosciuta come l’“isola d’oro” ed è un mix perfetto di spiagge da sogno e borghi storici. L’isola di Cherso, una delle più grandi dell’Adriatico, è famosa per la natura incontaminata, le baie e le cale nascoste e gli antichi borghi in pietra. Selvaggia e autentica, è l’ideale per chi cerca tranquillità.

Lussino è conosciuta anche come l’isola della vitalità, famosa per la natura rigogliosa e per essere un rifugio per i delfini dell’Adriatico. Rab è una delle isole più affascinanti della Croazia, celebre per le sue spiagge sabbiose, i quattro campanili medievali dell’omonima città e la natura rigogliosa. Conosciuta in epoca romana come Felix Arba (“Arba la felice”), l’isola è un perfetto mix di patrimonio storico, atmosfera mediterranea e mare cristallino.

A pochi passi dalla costa, ci sono laghi cristallini, fiumi, grotte e boschi secolari. Ideale per gli amanti dell’outdoor, il Gorski Kotar offre sentieri per escursionisti, piste ciclabili, arrampicate e rafting. Habitat naturale di cervi, orsi, lupi e aquile e puntellato da borghi antichi, come Fužine o Delnice, si respira il ritmo lento della vita tra le montagne. Questa zona è nota anche per la sua cucina rustica.

La regione della Dalmazia

Storia e mare caratterizzano anche la regione della Dalmazia a cui fa capo Zara per la parte settentrionale e Dubrovnik per quella meridionale. Quest’ultima, già una perla dell’Adriatico, con le sue mura di cinta spettacolari, è diventata ancora più famosa per essere stata una delle più celebri location del Trono di Spade. La Riviera di Biograd (Zaravecchia) è ricca di isole. Nell’arcipelago di Zara se ne contano ben 300, alcune delle quali famosissime. Come Pag, nota per il paesaggio lunare e arido, le spiagge spettacolari e la vita notturna. O Bračcon la spiaggia di Zlatni Rat (Corno d’Oro) che ha fatto il giro del mondo. O ancora Hvar, l’isola più glam con borghi antichi e spiagge da favola. E poi c’è Galešnjak, la celebre isola a forma di cuore.

Come arrivare in Croazia

A seconda di dove si parte, si può scegliere il mezzo con cui arrivare in Croazia: auto, traghetto o aereo. Il modo più comodo, soprattutto se si vuole visitare il territorio, le isole e la costa è viaggiare in automobile. Da Trieste, si entra in Croazia attraverso il confine di Rabuiese–Koper o Pasjak–Rupa e si segue l’autostrada lungo la costa. Chi arriva dal Centro-Sud molto probabilmente preferirà fare la traversata in traghetto: ci sono partenze da Ancona per Spalato, da Bari per Dubrovnik, d’estate da Pesaro per Rovigno e, volendo, in alta stagione c’è il traghetto anche da Venezia per Pola, Rovigno e Parenzo.

Per chi preferisce volare, sono cinque gli aeroporti della Croazia collegati direttamente con nove città italiane con voli regolari operati da diverse compagnie aeree. Se Spalato e Zagabria sono collegate a Roma tutto l’anno, per la stagione estiva 2025 si aggiungono i voli Milano Malpensa – Spalato dall’11 maggio, Milano – Zagabria a partite dal 2 luglio e fino al 24 ottobre e Roma – Dubrovnik partito lo scorso 19 aprile, fino alla fine di ottobre, per chi volesse fare una vacanza anche fuori stagione.