La Croazia è oramai da tempo una delle mete più rinomate per le vacanze al mare, in particolar modo per i viaggiatori in cerca di paesaggi di rara bellezza, eleganza e fascino selvaggio ancora intatto. La sontuosa costa adriatica si estende per oltre 1.700 chilometri, offrendo una gamma di spiagge che vanno da calette appartate a lunghi tratti circondati da pini, con un mare turchese che regala bagni divini. Scopriamo insieme quali sono le spiagge più belle e quelle che più si adattano alle vostre esigenze.

Zlatni Rat, la più ‘fotogenica’

Cominciamo con una delle spiagge più famose e fotogeniche della Croazia: Zlatni Rat, nota in italiano come Corno d’Oro, una imperdibile lingua di ciottoli che si protende verso un mare incredibilmente trasparente, che cambia forma a seconda delle maree, dei venti e delle correnti. Situata sulla soleggiata costa meridionale di Brač, è molto frequentata da famiglie con bambini ma è anche la principale destinazione del Paese per gli amanti del surf, in particolar modo nel pomeriggio, quando possono sfruttare il maestrale.

Oltre agli sport acquatici che offre questo paradiso, come lo snorkeling e il kitesurfing, sono presenti anche aree gioco per bambini, mentre il tratto più occidentale del litorale è caratterizzato dalla presenza di piccole baie e insenature spesso frequentate da chi pratica il naturismo. La spiaggia è circondata da una lussureggiante pineta che ospita i resti di un’antica villa romana, ma anche numerosi bar, punti ristoro e locali.

Stračinska, la più appartata

Meno conosciuta di Hvar e Brač, la piccola isola di Šolta, nella Dalmazia centrale, è un vero paradiso impreziosito da numerose baie tranquille. Tra queste spicca Stračinska, una suggestiva insenatura appartata, nota per la sua bellezza. La spiaggia è caratterizzata da ciottoli lambiti da acque azzurre, circondata da rocce e da una bassa boscaglia che la rendono un luogo davvero pittoresco.

È accessibile tramite una strada non asfaltata, ma è ideale per una spedizione balneare per chi ha la possibilità di raggiungerla in barca. Coloro che la scelgono spesso soggiornano nella vicina città di Milna, nota per il suo incantevole porto turistico e la varietà di opzioni di alloggio, oppure a Supetar, capoluogo dell’isola di Brač, che offre maggiori servizi e si trova a breve distanza in auto.

Banje, la più popolare di Dubrovnik

La bellissima spiaggia di Banje è situata immediatamente fuori dalle mura della città di Dubrovnik. È impreziosita da ciottoli, è molto popolare e offre una vista sull’isola verde di Lokrum che si staglia all’orizzonte. Il luogo ideale sia per le persone che desiderano cimentarsi con lo sci d’acqua e il kayak, sia per chi preferisce rilassarsi, standosene comodamente sdraiato su lettini e baldacchini. La spiaggia è ancora più suggestiva al tramonto, quando si illumina delle luce tremolante delle candele e delle torce, mentre si anima di una vivace scena notturna, tra lounge bar e ristoranti vista mare.

Sakarun, perfetta per i bambini

Vicino alla punta settentrionale dell’isola di Dugi Otok ci si imbatte nella spiaggia di Sakarun, Incastonata all’interno di una baia che la protegge dal vento e dalle forti mareggiate, e considerata una delle più belle della Dalmazia e di tutta la Croazia. Il fondale sabbioso e le acque poco profonde la rendono, inoltre, perfetta per i bambini.

Con l’avanzare della giornata, i colori del mare passano dal turchese allo smeraldo al blu inchiostro, in questa ampia baia esposta a sud, caratterizzata da una distesa abbacinante di sabbia bianca e circondata da una fresca pineta. Qui, si alternano aree di spiaggia libera a lidi attrezzati ed è possibile trovare campi sportivi e aree gioco per i più piccoli.

Havajsko o spiaggia Hawaii

Situata nei pressi del villaggio turistico Verudela Beach, la spiaggia Havajsko o Hawaii è una delle più belle di Pola, splendida città affacciata sul mare che sorge sulla punta dell’Istria croata. Oltre a offrire un rifugio dal trambusto della città è ideale per le famiglie con bambini piccoli, che possono divertirsi in sicurezza nell’acqua bassa dell’insenatura. Chi cerca, invece, sfide adrenaliniche troverà nelle immediate vicinanze le alte scogliere per tuffarsi nel mare turchese.

Sipar, perla del Golfo del Quarnaro

Il Golfo del Quarnaro è un vero e proprio piccolo angolo di paradiso che si estende tra l’Istria e la costa settentrionale della Croazia. Tra le sue pelle brilla la spiaggia di Sipar, una lunga distesa di ciottoli e ghiaia che solo in piena estate si riempie di visitatori in arrivo da Opatija a bordo delle barche da escursione. La spiaggia si protende lungo l’abitato del borgo di pescatori di Mošćenička Draga (Draga di Moschiena), affacciandosi su una fila di cottage in pietra che ospitano caffè e gelaterie, mentre alle sue spalle si scorgono i pendii ricoperti di pini del monte Učka.

Grazie al maestrale che vi soffia ogni giorno, questa meraviglia naturale è diventata una delle mete più amate dai surfisti, ma è l’ideale anche per le famiglie con bambini grazie alle pinete che la circondano, rifugio ideale nelle giornate particolarmente calde.

Vela Plaža, la “grande spiaggia”

Tra le perle del Golfo del Quarnaro spicca anche la spiaggia di Vela Plaža (significa “grande spiaggia”), situata nella tranquilla cittadina di Baška, in un’ampia baia riparata, sulla costa meridionale dell‘isola di Krk. Questa distesa di sabbia e ciottoli lunga quasi 2 chilometri è lambita da un mare turchese e poco profondo, con un lungomare fiancheggiato da caffè, ristoranti e hotel, e offre una miriade di attività come jet ski, parasailing e immersioni subacquee.

Essendo molto stretta, d’estate è particolarmente affollata, per cui se desiderate una dimensione più tranquilla, potete spostarvi alla spiaggia spiaggia di Vela Luka, che si raggiunge solo in taxi boat o percorrendo un lungo sentiero, di circa 1 ora e 45 minuti.

Sahara, per gli amanti del naturismo

Tra le più belle isole del Quarnaro, Rab (detta anche Arbe) ospita delle spiagge splendide, tra cui quella di Sahara. Nel 1936, il re Edoardo VIII portò qui sua moglie Wallis Simpson, duchessa di Windsor, per una pausa romantica: ottennero un permesso speciale dalle autorità locali per fare il bagno nudi sulla spiaggia di Kandarola, diventata così una delle più antiche spiagge naturiste al mondo.

Forse ancora più bella, però, è la spiaggia naturista Sahara, una delle rare spiagge sabbiose della Croazia, vicino alla città di Lopar, sulla costa settentrionale di Rab. Situata su una splendida baia al riparo da occhi indiscreti, ha alle sue spalle un lussureggiante bosco di pini, che durante le calde giornate estive offre riparo dal sole cocente.

Spiaggia Moro a Stupe, bellezza incontaminata

Questa spiaggia è unica nel suo genere. Situata in una laguna naturale, sulla piccola e rocciosa isola di Vela Stupa, nel cuore del Mare Adriatico, tale meraviglia chiamata Moro si può raggiungere via mare dalla città di Korčula. Scoprirete subito che è il luogo perfetto per trascorrere un’intera giornata immersi nella bellezza incontaminata, mentre vi rilassate su lettini in legno e altalene sull’acqua. Vi troverete anche anche un bar e ristorante, il cui menu cambia ogni giorno a seconda del pescato del mattino.

Baia di Dubovica, dai fondali ricchi di vita

La baia di Dubovica è una delle più belle spiagge croate dell‘isola di Hvar, nota per le sue acque cristalline ricche di vita marina, ideali per lo snorkeling, e per uno scenario che non ha eguali. Si trova a 8 km a est della città di Hvar, sulla costa meridionale, ed è un angolo di paradiso che lascia senza fiato.

La si può raggiungere in barca, partendo dal porto di Hvar, oppure in auto, scendendo a piedi per il ripido sentiero delle capre. Una volta giunti, vi darà il benvenuto un mare dalle sfumature turchesi, incorniciato da case in pietra, barchette e vegetazione tutt’intorno.

Baia di Stiniva, con spettacolari scogliere calcaree

Situata sulla costa meridionale dell’isola di Vis, a Marinje Zemlje, la baia di Stiniva è rinomata per le spettacolari scogliere calcaree che la circondano e per la caratteristica apertura a ferro di cavallo sul mare Adriatico. È un angolo di bellezza appartato, accessibile tramite un ripido sentiero escursionistico un po’ impegnativo attraverso la rigogliosa vegetazione mediterranea, oppure in barca. La spiaggia è composta da lisci ciottoli bianchi, che fanno da contraltare alle acque turchesi. Se volete evitare la folla e godere di una luce perfetta per scattare foto memorabili, visitatela al mattino presto o nel tardo pomeriggio.

Lubenice, evasione sull’isola di Cres

Arroccato su un promontorio a oltre 300 metri sul livello del mare, il borgo medievale di Lubenice si affaccia su una spiaggia di sorprendente purezza, accessibile dopo una passeggiata tra i profumi selvatici della gariga. Questa caletta poco frequentata premia le persone più curiose e avventurose con acque cristalline, fondali ricchi di vita e una vista mozzafiato che si staglia all’orizzonte. L’esclusività del luogo, unita alla sua posizione, ne fa uno scrigno per gli amanti delle passeggiate e dei bagni in un luogo intimo.