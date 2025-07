Il mare in Croazia è da batticuore e le spiagge di sabbia sono altrettanto suggestive (anche se poche). Tuttavia, chi cerca autentici paradisi è verso le rarissime spiagge di sabbia bianca che deve dirigere la propria attenzione. Così chiare da risultare abbaglianti, soprattutto a contrasto con le pinete che fanno ombra e i fondali turchesi che sfumano verso il blu cobalto. Ecco quali sono in Croazia le spiagge di sabbia bianca più belle dove tuffarsi in estate.

Bijeca a Medulin

La prima proposta? A Medulin nella penisola istriana. Bijeca è un chilometro di morbida sabbia che scivola lentamente nel mare. È la spiaggia perfetta per chi cerca una giornata di relax sotto l’ombra dei pini, mentre i bambini costruiscono castelli di sabbia e le famiglie si godono la tranquillità dell’acqua bassa. Bar sulla spiaggia, sport acquatici, noleggio di lettini e ombrelloni e perfino un aquagun per far felici i più piccoli: insomma, un paradiso autonomo e ben servito. Il mare è trasparente, l’atmosfera rilassata, e l’orizzonte promette una lunga estate mediterranea.

Rajska Plaža sull’isola di Lobar

Il nome dice tutto: Rajska Plaža significa “spiaggia del Paradiso”. Sull’isola di Rab, nella località di Lopar, questa lingua di sabbia lunga un chilometro e mezzo è una delle più famose e amate della Croazia. Bandiera Blu dal 2003, è circondata da un paesaggio naturale spettacolare, con acque basse, calme e incredibilmente limpide. Perfetta per famiglie, anziani e nuotatori meno esperti, Rajska Plaža offre un mix irresistibile: beach bar, campi da beach volley, ristoranti, aquapark e persino un campeggio direttamente sulla spiaggia. Di sera, i locali si animano con musica dal vivo e DJ set: il paradiso non dorme mai.

Slanica sull’isola di Murter

In Croazia, tra le spiagge di sabbia bianca più belle e apprezzate spicca Slanica. Si trova sull’isola di Murter e viene preferita da chi viaggia con i bambini e non vuole rinunciare al comfort. Il fondale è accessibile, degrada dolcemente e non è mai troppo fondo se non spostandosi parecchio dalla riva. La sabbia regala comfort nella passeggiata e fa sì che le sfumature azzurro-verde del mare siano da batticuore. I servizi come il noleggio di lettini, gli spazi gioco per i bimbi e la possibilità di noleggiare barche e bici per esplorare l’isola non mancano.

iStock

Kraljičina Plaža a Nin

Da Zara ci si può spostare fino a Nin dove si trovano spiagge da sogno come la più lunga della Croazia. È conosciuta come Kraljičina Plaža o con il nome di spiaggia della regina Jelena e a lasciare il segno è il paesaggio con vista sul massiccio del Velebit, oltre ad avere un fondale basso e sicuro per i bambini. La sabbia è finissima con riflessi chiari; il mare è caldo e tranquillo. Nelle vicinanze si trovano le famosissime sorgenti di fango terapeutico, una vera spa naturale a cielo aperto. Storia, natura e benessere si uniscono in un’unica esperienza.

Sabunike vicino a Nin

Non lontani da Zara e Nin si raggiunge la spiaggia di Sabunike. Che con le sfumature chiarissime regala un effetto wow garantito. Viene scelta da chi pratica windsurf e altri sport acquatici poiché quando il vento soffia le onde diventano generose. Sceglila se vuoi un luogo frequentato dai local, non molto turistico ma con un ottimo mare.

Sakarun a Dugi Otok

Sakarun è una poesia in tre colori: il turchese del mare, il bianco della sabbia e il verde delle pinete. Situata sull’isola di Dugi Otok, nel nord della Dalmazia, questa baia a ferro di cavallo è lunga 800 metri e sembra uscita da una cartolina caraibica.

Saplunara a Mljet

Sull’isola di Mljet, una delle più verdi e incontaminate dell’Adriatico, si trova Saplunara, una baia protetta e divisa in due spiagge sabbiose con acque trasparenti e caldissime. Lontana dal turismo di massa, è un’oasi zen dove potrai sentire solo il rumore del mare e il canto dei grilli.

Zaton vicino a Zara

Restando in zona Zara, la più interessante è Zaton una località balneare frequentata da molte famiglie croate. Ha una spiaggia sabbiosa chiara, fondali bassi e tanti servizi, tra cui persino la presenza di un parco acquatico. Oltre ad essere bandiera blu, ha anche un riconoscimento per l’accessibilità diventando un buon punto di riferimento per viaggiatori con disabilità.

Crni Molo a Crikvenica

Nessuno rinuncia ad un tuffo a Crni Molo la spiaggia cittadina di Crikvenica non distante dalla città. Non farti cogliere in inganno dal nome che tradotto significa “molo nero”, la sabbia è chiara e finissima tanto che il mare sembra brillare come un cristallo.

Vela Pržina a Lumbarda

Sull’isola di Korčula a Lumbarda è Vela Pržina la spiaggia sabbiosa che ti conquisterà. A sud è abbracciata da colline verdi e il mare risulta ancora più cristallino grazie alla sabbia bianchissima. Motivo in più per sceglierla? I giovani la frequentano perché resta vivace fino al tramonto.

Trstenica a Orebić

Trstenica è la baia più famosa della penisola di Orebić mixa tra sabbia chiara e piccoli ciottoli, offre una combinazione ideale tra estetica e praticità. Ombra naturale, bar sul mare, vista sulle isole circostanti: è la base perfetta per esplorare il sud della Croazia. Romantica al tramonto e rilassante di giorno, sa lasciare il segno.

Zlatni Rat sull’isola di Brač

Sebbene tecnicamente sia una spiaggia di ciottoli bianchi, Zlatni Rat merita assolutamente un posto in questa lista. Ha una forma a lingua che cambia direzione quando il vento tira in un’altra direzione e proprio questa particolarità la rende unica. È frequentata da chi ama praticare sport acquatici quali windsurf, SUP e snorkeling.

iStock

Sabbia bianca o comunque chiarissima rendono le vacanze in questo fantastico territorio memorabile. Che ci si trovi in Croazia in prossimità di città come Zara o Dubrovnik o sulle splendide isole croate, le spiagge di sabbia bianca proprio non mancano. E se non si tratta di una sfumatura candida come quelle tropicali, il dorato è talmente chiaro che, a contrasto con le pinete, sa abbagliare.