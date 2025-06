iStock La Croazia ha spiagge bellissime e ancora poco conosciute

La Croazia è la regina dell’Adriatico: mille isole, una costa frastagliata che si snoda per oltre 1700 chilometri, acque turchesi, borghi storici e un patrimonio culturale che fonde influenze romane, veneziane, austro-ungariche e slave. Negli ultimi anni, destinazioni come Dubrovnik, Split o l’isola di Hvar sono diventate veri e propri hotspot estivi.

Ma se il tuo obiettivo è stendere l’asciugamano senza finire per sbattere il gomito con quello di un’altra persona, allora questo articolo è per te. Ti porteremo alla scoperta di spiagge meravigliose ma meno conosciute, selezionate per la loro bellezza e per il loro essere fuori dalle rotte turistiche.

Alcune richiedono un po’ di fatica per raggiungerle, ma tutte regalano pace, natura e la sensazione di avere il mare tutto per te.

Scegliere la Croazia per calette romantiche e nascoste

La costa croata si estende lungo il Mar Adriatico e offre uno scenario pittoresco perfetto per fughe romantiche. Le acque cristalline e le scogliere creano un fondale idilliaco per le coppie in cerca di tesori nascosti.

Le spiagge più belle della Croazia offrono angoli appartati perfetti per chi cerca privacy. Le isole di Pag, Hvar e Vis nascondono calette segrete, spesso meno affollate delle spiagge più famose. Il fascino di queste calette segrete sta nella loro tranquillità.

Qui potrai goderti momenti di intimità lontano dal caos turistico. La bellezza naturale amplifica l’atmosfera romantica, rendendo queste mete particolarmente desiderabili per lunghe nuotate, bagni di sole e picnic.

iStock

Le isole croate sono molto diverse tra loro, ognuna con caratteristiche uniche. Dalle regioni dalmate a quelle meno conosciute, c’è sempre qualcosa di nuovo da scoprire. La varietà e la bellezza fanno della Croazia una destinazione davvero speciale.

Inoltre, la Croazia offre ricche esperienze culturali. I borghi costieri vantano siti storici, cucina deliziosa e una vivace vita locale. Questi elementi aggiungono ulteriore fascino a una vacanza romantica.

Informazioni pratiche per organizzare la vacanza

La Croazia è da anni una delle mete più ambite per le vacanze estive nel Mediterraneo. Con oltre mille isole e un mare turchese che non ha nulla da invidiare ai Caraibi, è facile capire il perché. Tuttavia, molte delle spiagge più famose – come Zlatni Rat a Brač o Bačvice a Spalato – durante l’alta stagione si trasformano in distese di ombrelloni e teli mare appiccicati l’uno all’altro.

Ma c’è un’altra Croazia, fatta di insenature nascoste, baie solitarie e angoli raggiungibili solo via mare o dopo una bella camminata. In questo articolo ti portiamo alla scoperta delle spiagge meno conosciute, ideali per chi sogna pace, natura incontaminata e un’esperienza autentica lontano dal turismo di massa. Per ognuna troverai consigli pratici su come arrivarci, cosa portare e cosa aspettarti.

Come muoversi:

Per le isole minori, considera il noleggio di uno scooter o una barca.

Le spiagge più isolate richiedono scarpe da trekking, acqua e protezione solare.

Non tutti i luoghi hanno copertura internet o GPS affidabile: portati mappe offline.

Quando andare:

Giugno e settembre sono i mesi ideali: clima perfetto e poca gente.

Luglio e agosto sono più affollati, ma le spiagge in questo articolo restano comunque accessibili con un po’ di organizzazione.

Dove dormire:

Prediligi appartamenti o alloggi gestiti da famiglie. In molte zone, i campeggi sono immersi nella natura.

Prenota con anticipo per le isole più piccole: l’offerta è limitata.

iStock

Le spiagge segrete della Croazia da visitare

Tra queste spiagge troverai il tuo piccolo angolo di paradiso. Scoprendole potrai vivere il lato più autentico del paese, dove la natura è ancora protagonista e il tempo sembra scorrere più lentamente.

Che tu sia alla ricerca di silenzio, romanticismo o avventura, troverai sicuramente la baia perfetta per te. E una volta scoperta, probabilmente vorrai tenerla segreta. Ecco la nostra selezione per te.

Stiniva (Isola di Vis): la cattedrale naturale del mare

Sull’isola di Vis, la caletta di Stiniva è famosa per il suo paesaggio spettacolare. Accessibile solo a piedi da un sentiero ripido o dal mare, Stiniva è incastonata tra alte pareti calcaree che sembrano abbracciare la piccola baia.

Questa piccola insenatura offre un senso di scoperta e avventura. È apprezzata per la sua conformazione unica e per le acque limpide e azzurre, perfette per nuotare e fare snorkeling. È considerata da molti una delle spiagge più belle e suggestive della Croazia.

Extra: Vis è un’isola speciale: ex base militare, è rimasta chiusa al turismo fino agli anni ’90, conservando intatta la sua autenticità.

Come arrivare: traghetto da Spalato, poi scooter o barca da Vis town o Komiža.

Il nostro consiglio: visita anche le spiagge di Srebrna, Milna e Zaglav per un tour completo dell’isola.

Nugal, Makarska: tra le rocce e la libertà

Tra Makarska e Tučepi, in una cornice di pini e rocce, si nasconde Nugal, spiaggia frequentata per anni solo da naturisti. Oggi la dividono anche con chi preferisce indossare il costume. Il sentiero per raggiungerla parte dalla penisola Osejava ed è un’esperienza nella natura mediterranea.

Come arrivare: 40 minuti di cammino da Makarska.

Attività: snorkeling ed escursioni nel parco forestale sopra la spiaggia.

Betina Špilja, Dubrovnik: l’antro del silenzio

Una grotta con spiaggia di ciottoli tra Villa Argentina e la spiaggia di Đivovići, raggiungibile solo in kayak o taxi boat dal porto vecchio di Dubrovnik. Un luogo remoto e spettacolare, senza ombra di costruzioni: solo mare, roccia e silenzio.

Consiglio: ideale per un’avventura di mezza giornata, con maschera e boccaglio.

iStock

Saplunara, isola di Mljet: la sabbia dove naufragò San Paolo

Sull’isola di Mljet, famosa per il suo parco nazionale, si trova questa baia sabbiosa con fondali bassi, perfetta nuotare in tranquillità. Pinete rigogliose la circondano, offrendo ombra e fresco durante le ore più calde.

Meno affollata rispetto ad altre spiagge, mantiene un’atmosfera serena, ideale per le coppie. L’isolamento contribuisce al suo fascino, rendendola un luogo speciale dove godere della natura e passeggiare tra i pini.

Le acque basse sono ideali per nuotare. Nei dintorni, la leggenda vuole che San Paolo vi naufragò nel 61 d.C., dando origine alla chiesa di Podškoj.

Come arrivare: traghetto da Dubrovnik o Prapratno, poi auto.

Da non perdere: escursione nel parco con i laghi salati di Veliko e Malo Jezero.

iStock

Saharun, Dugi Otok: relax caraibico nell’Adriatico

Una spiaggia di sabbia bianca lunga 800 metri, incorniciata da pinete e acque turchesi. Meno frequentata grazie alla posizione remota dell’isola di Dugi Otok, soprannominata “lunga isola”.

Come arrivare: traghetto da Zara a Božava, poi bici o navetta.

Extra: visita al vicino faro di Veli Rat e alla baia di Pantera.

Mala Kolumbarica, Kamenjak: il paradiso dei tuffi

Non è una spiaggia classica, ma una scogliera nel parco naturale di Kamenjak, Istria meridionale. Meta prediletta per chi ama tuffarsi da altezze vertiginose. Qui si trova anche il Safari Bar, costruito con bambù, tronchi e fronde.

Attività: tuffi, snorkeling, drink e aperitivo al tramonto.

Proizd, Korčula: un salto nell’incontaminato

Un’isola disabitata raggiungibile in 40 minuti da Vela Luka, sull’estremità ovest di Korčula. Spiagge piatte e pietrose, pinete e acque trasparenti: il silenzio qui ha un suono diverso.

Servizi: un solo ristorante, aperto solo di giorno. Attenzione agli orari del ritorno!

Krivica, Lošinj: la spiaggia profumata di erbe

Un gioiello nascosto nella baia omonima, raggiungibile solo a piedi in 30 minuti da Veli Lošinj. Lošinj è famosa per la sua aria aromatica e per i suoi percorsi a piedi tra pini e lavanda.

Extra: visita al Museo di Apoxyomenos e passeggiata fino a Čikat Bay.

iStock

Lubenice e Sveti Ivan, Cres: la discesa verso l’incanto

Il borgo medievale di Lubenice domina dall’alto la spiaggia di Sveti Ivan, raggiungibile a piedi (discesa di un’ora) o in barca. Il panorama è tra i più iconici dell’Adriatico.

Celebre per la sua bellezza selvaggia, la spiaggia presenta una combinazione di sabbia e ciottoli, circondata da alte falesie. Può essere raggiunta con una camminata ripida o via mare.

Extra: le acque limpide invitano al nuoto e allo snorkeling, mentre il contesto silenzioso intensifica l’atmosfera romantica. Questo angolo nascosto è un rifugio perfetto nella natura, lontano dalla folla.

Anche la spiaggia di Lubenice è remota e richiede una camminata in discesa, rendendo il tragitto un’avventura. Una volta arrivati, ci si ritrova in una spiaggia tranquilla con acque trasparenti.

Extra: la posizione isolata garantisce privacy, rendendola ideale per momenti romantici. La natura incontaminata dona un’esperienza autentica, lontana dai circuiti più battuti.

Barbariga, Istria: pace e pini all’orizzonte

Vicino al Parco delle Brijuni, Barbariga è una spiaggia frequentata quasi solo da locali, ombreggiata da una fitta pineta. È il luogo perfetto per una giornata tranquilla.

Consiglio: fai la spesa al mercato del paese e organizza un picnic.

Vučine, Penisola di Pelješac: intimità nella natura

Vicino a Žuljana, questa spiaggia nascosta si raggiunge con una camminata nel bosco. Perfetta per chi cerca privacy, è anche zona naturista.

Extra: noleggia un kayak e scopri le calette segrete della zona.

Rakalj, Istria orientale: la spiaggia della barca fantasma

Sulla costa orientale dell’Istria, meno turistica, si trova questa spiaggia dominata da una vecchia barca incagliata nella sabbia, divenuta simbolo del luogo.

Attività: foto suggestive, relax e drink al chiosco dietro al promontorio.

iStock

Cape Kamenjak, Istria: 30 km di natura selvaggia

Una penisola interamente protetta, con più di 30 km di costa accessibile solo in bici, auto o a piedi. Ogni caletta è una sorpresa.

Da fare: osserva il Velebit dalla terrazza panoramica e cerca i frutti spontanei nei sentieri, come fichi e mandorle.

Prniba e Oprna, Isola di Krk: tra agricoltura e baie

Prniba è una penisola coperta da vigneti e macchia mediterranea, con piccole calette ideali per rilassarsi. Oprna, invece, è una delle spiagge più belle dell’isola: sabbia chiara, acque cristalline, e si raggiunge meglio via mare.

Curiosità: vicino si trova Vrbnik, borgo vinicolo famoso per il vino žlahtina.

La spiaggia segreta di Vrbnik

Nascosta sull’isola di Krk, la spiaggia segreta di Vrbnik offre un’atmosfera intima. Circondata da scogliere imponenti, questa spiaggia di ciottoli è un rifugio tranquillo, lontano dai luoghi turistici più affollati. Il vicino borgo romantico di Vrbnik è noto per le sue viuzze affascinanti e la cucina tradizionale.

Come arrivare: raggiungere la spiaggia richiede una breve camminata su un sentiero, ideale per chi cerca tranquillità. I visitatori possono godersi la bellezza del Mare Adriatico con la privacy che le grandi spiagge croate non offrono.

iStock

Spiaggia di Pasjača, Konavle

A 30 km da Dubrovnik, Pasjača è una spiaggia formatasi in modo fortuito nel 1955, quando l’escavazione di un tunnel lasciò una montagna di pietre sul mare. L’azione delle onde ha trasformato quei detriti in sabbia e ciottoli dorati. Le alte pareti la proteggono dal vento e dalle masse.

È nota per le sue acque intensamente blu e per i ciottoli lisci. Vi si accede tramite il sentiero scavato nella roccia, che aggiunge un pizzico d’avventura alla visita.

Extra: L’isolamento e il paesaggio spettacolare la rendono un rifugio perfetto per le coppie, con una vista panoramica sul mare che si estende fino all’orizzonte. È un angolo di pace che promette intimità e bellezza naturale.

Come arrivare: segui le indicazioni per Popovići, poi scendi a piedi.

Da sapere: le scale sono ripide e non c’è ombra, quindi meglio arrivare al mattino presto o nel tardo pomeriggio.

Consigli pratici per una vacanza alternativa

Quando partire:

Giugno e settembre: clima ideale e poca folla

Luglio e agosto: spiagge ancora tranquille, ma prenota con anticipo

Come muoversi:

Auto + traghetti (Jadrolinija, Krilo): combinazione perfetta per libertà e flessibilità

Scooter: ideale sulle isole come Vis, Dugi Otok, Cres

Kayak o barca: spesso l’unico modo per raggiungere le baie più remote

Cosa portare:

Scorte d’acqua e snack (molte spiagge non hanno bar)

Scarpe da trekking o da scoglio

Maschera per lo snorkeling

Cappello e crema solare

Mappe offline o screenshot del percorso (niente segnale in molti punti)

La vera bellezza della Croazia non si trova solo nelle sue città fortificate o nelle isole famose, ma anche e soprattutto nelle sue baie nascoste, nei silenzi interrotti solo dal fruscio del vento tra i pini e nel riflesso del sole su acque limpidissime.

Scegliere queste destinazioni meno note significa viaggiare in modo più consapevole, sostenibile e autentico. Significa riscoprire il piacere di camminare, esplorare, sorprendersi.