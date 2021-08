Nasce Legoland Hotel: da oggi puoi dormire con i tuoi personaggi preferiti

editato in: da

A pochi chilometri da New York City, un gigantesco e colorato parco giochi ha attirato l’attenzione di cittadini e viaggiatori di tutte le età diventando una fantastica alternativa di viaggio, per questa estate, per grandi e piccini. Stiamo parlando di Legoland, l’attrazione turistica più attesa degli ultimi tempi.

Il gigantesco parco a tema Lego, dopo numerosi rinvii a causa dell’emergenza sanitaria, ha finalmente inaugurato. E, a giudicare dal grande successo che ha ottenuto a pochi giorni dalla sua apertura, è evidente che l’attesa è valsa tutta.

All’interno del parco giochi, infatti, c’è tutto l’universo LEGO che permette a grandi e piccini di vivere un’esperienza sensoriale incredibile. Ci sono sette diversi mondi – Brick Street, Bricktopia, Lego City, Lego Castle, Lego Ninjago World e Miniland – ai quali si aggiunge anche un hotel interattivo e tematico dove le persone possono dormire con i propri personaggi preferiti.

Il nuovissimo Legoland Hotel a Goshen, inaugurato a diverse settimane dall’apertura del parco, ha già conquistato cittadini e viaggiatori americani, e non solo. La struttura sembra realizzata in mattoncini LEGO e, per arrivare alla reception, le persone devono attraversare una colorata torre di blocchi dal quale fa capolino un enorme drago verde.

Ovviamente, dall’ingresso della struttura, fino ad arrivare alle stanze e alle zone condivise, è possibile incontrare tantissimi personaggi LEGO come Master Wu, Stephanie di LEGO Friends, Captain Brickbeard e Lady Leona.

Tutti coloro che sognano un viaggio last minute proprio all’interno di una delle 250 camere dell’hotel a tema LEGO, però, dovranno cambiare i loro programmi perché, a pochi giorni dalla sua inaugurazione, il Legoland hotel ha fatto il tutto esaurito, fino a settembre.

Il motivo di tanto successo è presto detto: l’hotel è completamente a tema LEGO, sia negli spazi esteri che in quelli esterni. All’interno delle stanze, grandi e piccini, non solo ritroveranno i loro personaggi preferiti, ma saranno invitati a partecipare a diverse cacce al tesoro con tanto di sorpresa finale.

Inoltre l’hotel, essendo situato a soli 5 minuti a piedi dal parco, consente l’accesso diretto a Legoland. Il risultato è un’esperienza interattiva e completa all’interno del magico e variegato universo LEGO. Pronti a partire?