Un Capodanno all’insegna della magia, sulla neve tra sport sulle piste, luci, mercatini e tante attività: ecco dove andare in Italia e in Europa

25 Settembre 2025

Trascorrere il Capodanno sulla neve a Livigno

Cosa facciamo a Capodanno?”. La domanda, apparentemente un po’ in anticipo ha già iniziato a girare nei gruppi Whatsapp di amici e famiglia dal giorno dopo Ferragosto con un velo di ironia ma è fondamentale iniziare a pensarci con un po’ di anticipo e già dall’autunno programmare dove trascorrere questa festa così importante.

Mentre c’è chi sogna di trascorrere le feste natalizie al caldo, in una spiaggia da sogno, c’è anche chi vuole vivere a pieno la magia di una baita, con il camino acceso e un calendario di attività sulla neve da non perdere. Dunque… quali sono le mete migliori per trascorrere Capodanno sulla neve? Ecco dove andare, in Italia e in Europa.

Merano (BZ)

Cultura, natura e relax: Merano è la destinazione chic per chi vuole un Capodanno elegante ma non banale. La cittadina dell’Alto Adige unisce piste da sci spettacolari a un patrimonio architettonico da ammirare anche sotto la neve. Passeggiare lungo il fiume Passirio, tra le luci natalizie e l’atmosfera magica dei mercatini, è già un sogno.

E per ricaricarsi dopo una giornata sugli sci? Le terme di Merano, tra le più belle d’Italia, ti aspettano con piscine calde e trattamenti rigeneranti. Un brindisi in acqua calda guardando la neve cadere fuori? Capodanno deluxe assicurato.

Tarvisio (UD)

Un’idea originale e davvero avventurosa? Il Capodanno sulla neve in compagnia dei cani da slitta. Sul Tarvisio in Friuli-Venezia Giulia, in uno dei poli sciistici più amati d’Italia c’è tra le attività lo Sleddog dove si potrà condurre la slitta in prima persona. L’attività a contatto con animali e natura coinvolge tutta la famiglia e dà modo di trascorrere qualche giorno in un contesto da sogno. Non temete per gli animali, l’attività viene fatta nel totale rispetto ispirandosi direttamente alle tradizioni dell’Alaska e della Siberia.

Livigno (SO)

Se dici Capodanno in Valtellina, non puoi non pensare a Livigno. Il gioiello lombardo è il mix perfetto di piste alla portata di tutti, paesaggi che sembrano usciti da una cartolina e prezzi ancora abbordabili. Si trova in una valle ampia e accogliente, quasi al confine con la Svizzera, è raggiungibile comodamente in auto o con i mezzi pubblici. Le piste sono ideali sia per chi vuole imparare a sciare senza ansie, sia per chi ama le discese più lunghe ma rilassanti. Dopo una giornata sugli sci, basta poco per ritrovarsi tra chalet, vin brulé e feste che accendono il cuore della valle.

Prati di Tivo (TE)

Nel cuore dell’Abruzzo, alle falde del Gran Sasso, sorge un piccolo paradiso che a Capodanno diventa ancora più speciale: i Prati di Tivo. La località, a due passi dal borgo pittoresco di Pietracamela (tra i Borghi più Belli d’Italia), offre piste per tutti i gusti: dalla leggendaria “Madonnina”, una nera che mette alla prova i più esperti con 600 metri di dislivello, fino agli itinerari perfetti per il fondo.

Ma non è solo sport: il borgo e la natura circostante regalano scorci autentici e suggestivi, ideali per chi cerca una vacanza che mescola adrenalina e tradizione. Il brindisi qui sa di neve fresca, rifugi caldi e ospitalità sincera.

Lago Laceno (AV)

Vuoi festeggiare l’anno nuovo tra montagne campane mozzafiato? Il lago Laceno, a 1.100 metri, è una scelta sorprendente e super attrezzata. Qui trovi ben 5 impianti di risalita, piste sempre curate e, se la neve naturale dovesse mancare, ecco pronti i cannoni artificiali che assicurano divertimento no stop su oltre 20 km di discese.

Per i più piccoli c’è un parco giochi sulla neve, mentre i grandi possono cimentarsi nello sci di fondo lungo un anello da 2 km con vista spettacolare sulle montagne avellinesi. E non perdere il belvedere del Laceno: perfetto per una foto ricordo da urlo al tramonto del 31 dicembre.

Courchevel (Francia)

C’è chi la chiama la regina delle Alpi francesi: Courchevel, all’estremità del leggendario comprensorio Trois Vallées, è sinonimo di neve perfetta, piste infinite (600 km!) e impianti modernissimi. Con i suoi 150 km di piste di ogni livello, dalle verdi alle nere più toste, è la destinazione ideale sia per chi vuole imparare sia per chi cerca la sfida. Tra voli in parapendio mozzafiato, après-ski scatenati e locali glamour, il divertimento è h24. Brindare con vista sulle Alpi francesi è un’esperienza che non si dimentica.

Capodanno sulla neve in Francia: Courchevel
Il Capodanno sulla neve in Francia: la splendida località di Courchevel

Zermatt (Svizzera)

Se parliamo di neve e spettacolo, Zermatt è un’icona mondiale. Il villaggio svizzero, rigorosamente green (niente auto a benzina, solo mezzi elettrici), è la base perfetta per sciare sotto lo sguardo del Cervino. Con piste tra le più lunghe d’Europa, risalite da record come il Gornergrat e panorami che lasciano senza parole, il Capodanno qui è pura magia alpina. Un must? Prendere la funicolare fino a Sunnegga e godersi l’ultimo tramonto dell’anno davanti a uno dei profili montuosi più belli del mondo.

Nebelhorn (Germania)

Le Alpi Bavaresi hanno un fascino tutto loro: rigore sulle piste di giorno e festa sfrenata di sera. Sul Nebelhorn, vicino a Oberstdorf, il Capodanno diventa un’esperienza unica grazie a una proposta fuori dal comune: dormire in igloo riscaldati con vasca idromassaggio e letti termici. La serata parte con una cena tipica a base di fonduta bavarese, prosegue con musica e allegria nelle baite e culmina con i fuochi d’artificio che illuminano le montagne.

Kranjska Gora (Slovenia)

Kranjska Gora è una meta internazionale e vivace. Simbolo del Capodanno sulla neve in Slovenia ha prezzi competitivi e fa battere il cuore con un comprensorio sciistico che si snoda tra le discese del monte Vitranc fino a Planica. Proposte per ogni livello e una vivace nightlife rendono la destinazione davvero top per le feste natalizie.

Kranjska Gora e il Capodanno sulla neve
Capodanno sulla neve in Slovenia, il lago Jasna vicino a Kranjska Gora

St. Johann in Tirol (Austria)

Chiudiamo il nostro viaggio in Austria, tra le Dolomiti tirolesi, con una destinazione che ama fare le cose in grande: St. Johann in Tirol. Il Capodanno inizia con due giorni di anticipo grazie al “Warm-up-Party”: la piazza del paese diventa una gigantesca pista da ballo all’aperto, con DJ, band dal vivo, luci e stand gastronomici dove gustare specialità tirolesi. Dopo aver scatenato le energie, si può alternare allegria e sport sulle piste innevate. Il mix perfetto tra festa e natura.