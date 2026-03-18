La primavera è alle porte, ma la stagione sugli sci non è ancora terminata! Scoprite gli eventi da non perdere nelle prossime settimane e il weekend di Pasqua

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Ufficio Stampa Gli eventi di primavera e di Pasqua sulla neve da non perdere

Volete togliervi ancora qualche bella soddisfazione in pista o semplicemente non siete ancora pronti a salutare l’inverno? Per le prossime settimane di primavera, e soprattutto durante il weekend di Pasqua, che cadrà domenica 5 aprile 2026, molti comprensori sciistici hanno organizzato diversi eventi che celebrano il mix perfetto tra sport e relax.

C’è chi sfida la gravità negli snowpark, chi trasforma i rifugi in palcoscenici per DJ set internazionali e chi invita a rispolverare sci di legno e pantaloni a zampa d’elefante per feste a tema sulle piste. Se cercate un weekend lungo all’insegna dell’adrenalina o del relax in quota, questi sono i 7 eventi da segnare in agenda.

Skicarousel Vintage Party, Alta Badia

Il 5 e 6 aprile 2026, l’Alta Badia saluta la stagione invernale con un tuffo nostalgico nei decenni che hanno reso leggendario lo sci alpino. Lo Skicarousel Vintage Party, organizzato sulle piste dell’area Movimënt, vedrà protagonisti assoluti i partecipanti che, sfoggiando sci stretti, maglioni di lana e tute dai colori sgargianti, rievocano lo spirito degli anni ’70 e ’80.

Il weekend si accende sabato sera nel centro di La Villa, che per l’occasione diventa un villaggio pedonale animato da musica dal vivo e atmosfere d’altri tempi. La domenica mattina l’attenzione si sposta sulla pista La Para per la gara di sci vintage: qui la modernità del carving cede il passo alla tecnica classica e alle attrezzature pre-anni ’90. Infine, ci sarà il gran finale dell’After Party a Corvara con chioschi gastronomici, drink corner e musica dal vivo.

Winter Finals, Val Gardena

Dall’1 al 6 aprile 2026, invece, lo sci primaverile in Val Gardena celebra il suo atto finale con i Winter Finals. Lungo il circuito della Sellaronda, le terrazze soleggiate celebrano la gastronomia alpina d’eccellenza insieme a DJ set d’eccezione, creando un’atmosfera distesa sotto il sole di aprile. Il tocco originale è dato dal PistenBully, il gatto delle nevi trasformato in console itinerante, che nelle prime date dell’evento porta la musica live di artisti come Ena & Maddi direttamente sulle piste del Dantercëpies e del Passo Sella.

Il weekend di Pasqua entra nel vivo sabato 4 aprile con due appuntamenti: la tradizionale Weißwurst Party alla Baita Salei e il Lockenfest a Plan de Gralba, dove i più audaci sfidano la gravità cercando di attraversare una pozza d’acqua con gli sci. Il culmine dei festeggiamenti è atteso per domenica 5 aprile con The Grand Finale, quando la stazione a valle del Ciampinoi a Selva si trasforma in un club a cielo aperto. A guidare la serata ci saranno Fargetta e Albertino, esponenti della dance nazionale.

PLiEMAS 2026, Livigno

Per chi desidera prolungare l’atmosfera festosa della Pasqua, dal 9 al 12 aprile 2026 si terrà l’evento PLiEMAS. Organizzato dal Telemark Team Livigno, rappresenta una celebrazione dello sci a tallone libero, una disciplina che sposa perfettamente la filosofia della primavera sulla neve: libertà, tecnica e un pizzico di spirito ribelle.

Per quattro giorni, istruttori e appassionati da tutta Europa si ritrovano nel cuore delle Alpi italiane per condividere sessioni di allenamento, workshop sui nuovi trend e test dei materiali più all’avanguardia messi a disposizione dai migliori brand del settore. Tra una discesa e l’altra, il programma si arricchisce anche di competizioni goliardiche e appuntamenti après-ski.

Moena Vintage Ski Revival, Val di Fassa

L’esplosione di colori e nostalgia colpirà anche la Val di Fassa. Dal 27 al 29 marzo 2026, il weekend che precede la Settimana Santa si accende con il Moena Vintage Ski Revival, un evento che trasforma il comprensorio Alpe Lusia-San Pellegrino in un palcoscenico dedicato allo stile degli anni Settanta, Ottanta e Novanta. Tra mercatini a tema e sciate in abiti d’epoca, il dress code non ammette timidezze: via libera a completi fluo, occhiali oversize e gli immancabili doposcì pelosi per celebrare la fine della stagione con ironia e ritmo.

Il programma musicale, invece, prevede il concerto gratuito di Cristina D’Avena in Piaz de Sotegrava, il tributo ai Beatles dei BeatleStory e il Claudio Cecchetto Deejay Show, che farà ballare tutti con l’immancabile “Gioca Jouer”. Gli amanti della neve, infine, possono mettersi alla prova sabato mattina nella Vintage Ski Run al Passo San Pellegrino, una sfilata non competitiva dove a vincere è solo lo stile. Chi non scia, può accedere alla festa grazie alla cabinovia!

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La Gara dell’Uovo, La Thuile

A chiudere in bellezza il weekend pasquale ci pensa La Thuile con la storica Gara dell’Uovo, un appuntamento che da oltre quarant’anni unisce generazioni di sciatori in un clima di pura allegria primaverile. Il 3 e 4 aprile 2026, le piste del comprensorio internazionale Espace San Bernardo ospiteranno questa competizione unica, aperta a grandi e piccini.

Il vero protagonista, come suggerisce il nome, è il simbolo della Pasqua: al termine della discesa, la premiazione si trasforma in una festa collettiva dove uova di cioccolato giganti e gadget a tema vengono distribuiti ai partecipanti. Anche quest’anno, la Gara dell’Uovo 2026 conferma il legame con l’UNICEF perché l’intero ricavato delle iscrizioni viene devoluto ai progetti dell’organizzazione per la protezione dell’infanzia.

Hannibal, Sölden/Tirolo

Appena oltre il confine italiano, il ghiacciaio del Rettenbach si trasforma in uno dei palcoscenici naturali più imponenti al mondo per ospitare Hannibal. Il 10 aprile 2026, al calare del sole, questa distesa di ghiaccio che solitamente accoglie i campioni della Coppa del Mondo vedrà protagonisti oltre 300 artisti, tra attori, ballerini e atleti di fama internazionale guidati dal regista Hubert Lepka, i quali daranno vita alla rievocazione moderna della traversata delle Alpi del condottiero cartaginese alla conquista di Roma.

La coreografia, che celebra il suo venticinquesimo anniversario, è un concentrato di adrenalina: aerei, elicotteri, paracadutisti e sciatori si muovono tra giochi di luci e fuochi d’artificio. Il momento più iconico è senza dubbio la carica dei 37 elefanti, rappresentati per l’occasione da moderni mezzi battipista che danzano lungo i crinali del ghiacciaio prima di scendere verso la platea. La serata culmina con la spettacolare distruzione parziale di un immenso palco di neve alto 20 metri.

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Ursus Spring Break, Madonna di Campiglio

Infine, dal 3 al 6 aprile 2026, il weekend di Pasqua a Madonna di Campiglio si festeggia con la seconda edizione dell’Ursus Spring Break. L’Ursus Snowpark diventa il quartier generale della cultura freestyle, riunendo una community di snowboarder e freeskier. Il programma è un susseguirsi di format originali: si va dalla Red Bull Limbollie, una sfida a squadre che fonde tecnica e goliardia tra salti e passaggi sotto l’asta in stile limbo, alla Cinelli x Nitro Big Air, una jam session dove la libertà creativa e lo stile contano più del cronometro.

Sabato 4 aprile, invece, l’après-ski si sposta in quota al Rifugio Stoppani per il concerto gratuito di Lion D, mentre domenica 5 aprile si terrà il Giro Dual, uno slalom parallelo in versione freestyle, e lunedì 6 aprile la Nitro Rail Jam-Cash for Trick, dedicato esclusivamente agli snowboarder.