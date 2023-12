Andalo, una vera e propria perla del Trentino

Content Writer specializzata nel Travel. Per me il successo è fare da grandi ciò che si sognava da bambini e se scrivo ed emoziono l’ho raggiunto.

Fonte: iStock Veduta aerea di Andalo, Trentino - iStock

È uno scenario idilliaco che fa la gioia di chiunque ami la montagna in tutte le stagioni, quello che accoglie il paese di Andalo, tra le Dolomiti del Brenta e la Paganella: a 1039 metri di altitudine, a circa 37 chilometri da Trento, qui la natura è protagonista assoluta, tra il profumo dei boschi e l’aria frizzante in estate e i fiocchi di neve, il fuoco nei caminetti e le luci delle Feste in inverno.

Il panorama è il suo fiore all’occhiello: le vette Patrimonio UNESCO, uno splendido lago montano che “appare e scompare”, suggestivi sentieri nel Parco Adamello Brenta per escursioni e trekking lasciando alle spalle ogni pensiero e la frenesia delle città, skiarea con 50 chilometri di piste da sci e numerosi punti di interesse da scoprire.

Cosa vedere ad Andalo, paradiso trentino

Meta ideale per una Settimana Bianca d’eccellenza o per una rigenerante vacanza estiva, Andalo dona un paesaggio invidiabile dove vivere appieno la montagna e ammirarne il fascino millenario.

Gli escursionisti troveranno il loro paradiso al cospetto della Cima Paganella, a 2125 metri di altezza, raggiungibile in funivia fino a Doss Pelà per poi proseguire in funivia oppure a piedi: si tratta di un impagabile punto panoramico che lascia davvero senza parole e che dona l’occasione di scorgere, allo stesso tempo, sia il Lago di Molveno sia il Lago di Garda.

Per godere di rilassanti passeggiate nel verde, invece, ecco gli sconfinati Prati di Gaggia, ideali anche per famiglie con bambini: il breve percorso per arrivare (anche in cabinovia da Andalo) è a dir poco spettacolare, ma non basta. Dai prati, infatti, è possibile continuare fino all’Acqua delle Scudelle, dove si incontra un tronco a vasca con acqua di sorgente, e al Belvedere sul Lago di Molveno.

Inoltre, ai Prati di Gaggia, cattura lo sguardo la prima biblioteca ad alta quota, il Biblioigloo, dove leggere a 1335 metri di altitudine, immersi nella pace e nel silenzio della natura di montagna e a pochi passi dalle piste da sci: aperta estate e inverno, dotata di connessione wi-fi gratuita e sede di stimolanti iniziative artistiche, si raggiunge con la telecabina Laghet-Gaggia.

E che dire del favoloso Lago di Andalo, non lontano dal centro, gemma che “appare e scompare”? È uno specchio lacustre di origine carsica in cui l’acqua, che sgorga in primavera, riempie la conca scavata nel calcare per poi scomparire nel sottosuolo durante i periodi di siccità.

Attorno alle sue sponde, si snoda un agile percorso ad anello di 2,5 chilometri per una rilassante passeggiata adatta a tutti.

In paese, ecco poi una originale mostra di miniature e presepi permanente, di grandi dimensioni, che raffigura case popolari, cattedrali e rappresentazioni sacre realizzate a mano dagli artigiani locali e curate fin nei minimi dettagli.

Cosa fare ad Andalo in tutte le stagioni

Innanzitutto, Andalo è perfetto per godersi vacanze attive all’aria aperta all’insegna dello sport in ogni periodo dell’anno.

In inverno, ovviamente, è il regno dello sci con gli impianti di risalita che raggiungono i 2125 metri della Cima Paganella e l’innevamento programmato che copre tutta l’area sciabile e garantisce la neve al 100%.

Gli amanti dello sci di fondo troveranno un percorso ad anello con illuminazione notturna di 3 chilometri attorno a un piccolo lago naturale e uno più lungo, di 5 chilometri, nell’emozionante cornice delle abetaie.

Non mancano la pista di pattinaggio e la possibilità di un entusiasmante gita in slitta trainata dai cavalli.

In tutte le stagioni, in centro, si distingue anche il moderno centro sportivo all’avanguardia con campo da calcio, minigolf, stadio del ghiaccio, piscina coperta, tiro con l’arco, campo di pallavolo, minigolf, palestra di roccia, campo da basket, tennis, bocce, sala giochi e centro per equitazione.