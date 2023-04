Su queste compagnie aeree i bambini si divertono un mondo

Appassionata di storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Viaggiare apre la mente, e farlo con i bambini è sempre un’esperienza straordinaria: vedere l’emozione nei loro occhi è qualcosa di incredibile. Ma il volo in aereo può trasformarsi in un incubo, se non si è ben attrezzati. I più piccini si annoiano a stare tante ore fermi senza poter correre e giocare, e nel bagaglio a mano spesso non c’è spazio per portare più di un libretto e qualche pennarello per colorare. Per fortuna, molte compagnie aeree hanno deciso di riservare qualche attenzione speciale ai loro piccoli passeggeri, predisponendo un intrattenimento su misura: viaggiare non è mai stato così divertente.

Emirates, i nuovi kit giocattolo

Da sempre attenta alle esigenze delle famiglie, la compagnia aerea Emirates ha già da tempo adottato un intrattenimento speciale per i bambini. Oltre a film e cartoni animati di ogni tipo (con ampia offerta per tutte le fasce di età, dai programmi per la primissima infanzia alle saghe dedicate agli adolescenti), c’è spazio per musica e videogiochi. E per rendere memorabile questa esperienza a bordo, hostess e steward si dedicano ai loro piccoli ospiti scattando tante foto bellissime che consegnano al termine del volo in cornici souvenir.

Ma ci sono anche novità molto interessanti: la compagnia aerea ha deciso di offrire a tutti i bambini dei kit di cortesia personalizzati per fascia di età, contenenti giocattoli e accessori utili anche per mamma e papà. Il kit 0-2 anni ha tutto l’essenziale per un volo sereno, tra cui un fasciatoio riutilizzabile, salviette e creme per pannolini, un bavaglino, qualche peluche e una morbida coperta. Può inoltre essere chiesta (in fase di prenotazione) una comoda culletta per fare un pisolino in tutta sicurezza. All’occorrenza, i genitori possono anche usufruire di latte in polvere e biberon o di alimenti biologici per bambini.

Il kit 3-6 anni è invece composto da un marsupio, uno zaino o un borsone e tanti accessori divertenti: delle cuffiette pensate per i più piccini, per seguire i migliori programmi tv, matite colorate e albi con le mappe del mondo, puzzle e qualche attività educativa su Dubai e sull’importanza di proteggere l’ambiente. E per i più grandi? Il kit 7-12 anni prevede un marsupio e uno zaino più grande, realizzati con plastica riciclata e disegnati con una grafica divertentissima. Inoltre sono incluse delle comode cuffiette per l’intrattenimento Emirates.

KLM, avventure a bordo

La compagnia aerea olandese KLM ha creato la sua mascotte per intrattenere i più piccini: si chiama Bluey, ed è un simpatico aeroplanino blu che è sempre impegnato in mille avventure. È lui il protagonista di tanti divertenti filmati che i bimbi ameranno sicuramente, così che il tempo a bordo trascorra più in fretta. Sui voli a corto raggio, ogni bambino ha poi un libretto con tante attività da fare e un porta passaporto di Bluey. Mentre sui voli intercontinentali, è disponibile un vero e proprio kit divertimento: disegni e matite colorate, adesivi, qualche piccolo gioco da fare con mamma e papà e una simpatica mascherina per un buon riposino.

C’è poi ampio spazio per l’intrattenimento digitale, con film e serie tv per i ragazzini e cartoni animati dedicati alla primissima infanzia. Anche mangiare a bordo è all’insegna del divertimento: sopra i 2 anni, i genitori possono prenotare un pasto caldo (spesso comprendente un mini hamburger e delle patatine fritte), mentre è sempre a disposizione tutto ciò che i più piccini possono bere – acqua, succhi di frutta e bibite gassate. Per i neonati, c’è in omaggio un bavaglino di Bluey (dedicato a chi si concede un volo a lungo raggio).

Air France: il divertimento è assicurato

Anche Air France pensa ai passeggeri più piccini: sui voli a lungo raggio, ad ogni bambino viene consegnato un divertentissimo kit per trascorrere le tante ore a bordo. Si tratta di una scatola contenente una statuetta a forma di cane con una valigia, un aereo con i colori della compagnia aerea, un puzzle da comporre per ricreare la pista d’atterraggio, un libro con mille attività e tante matite colorate. Per i bambini di età inferiore ai 2 anni, il kit include invece un cagnolino giocattolo realizzato con materiali morbidi e riciclabili.

Molto vasta è poi l’offerta digitale: include tantissimi programmi dedicati a bambini e ragazzi, tra cui musica, cartoni animati e un’introduzione alla meditazione. Sull’applicazione della compagnia aerea, inoltre, è possibile scaricare una selezione di 16 riviste per bambini. Infine, c’è grande attenzione per i pasti, tutti preparati con prodotti esclusivamente biologici: il menù bambini viene offerto automaticamente nella fascia di età 2-6 anni, mentre deve essere prenotato in anticipo per i più grandi.

Qatar Airways, un mondo a misura di bambino

Qatar Airways pensa ai bimbi e alle famiglie: su prenotazione, sono disponibili posti a sedere più ampi (anche in Economy Class) per far sì che i più piccini abbiano più spazio per muoversi e divertirsi, ma anche per fare un sonnellino più riposante. Inoltre, ad ogni bambino viene consegnato un kit d’intrattenimento (diverso in base alla durata del volo), che comprende simpatici personaggi dei cartoni animati, pastelli, adesivi, un libro di attività e di disegni da colorare e tante altre sorprese. Per i neonati, invece, sono disponibili un peluche interattivo di Mr. Potato Head e un morbido libro in tessuto.

L’intrattenimento digitale prevede un’ampia scelta tra film, cartoni animati, programmi tv, musica e videogiochi, molti dei quali dedicati anche ai più piccolini (come il canale Baby TV). Anche i pasti si trasformano in divertimento: su prenotazione, ogni bambino riceve un cestino coloratissimo con alimenti freschi e gustosi, un succo di frutta e qualche dolcetto. All’interno della box ci sono anche dei giochini e qualche personaggio dei cartoons. E per un pisolino in tutta sicurezza, i neonati hanno a disposizione una comoda culletta.

Cathay Pacific, un kit sorprendente

I bambini che viaggiano a bordo di Cathay Pacific hanno a disposizione tantissime opportunità di intrattenimento: prima del decollo, a ciascuno di essi viene regalato un kit divertentissimo, comprendente un morbido zainetto super colorato che contiene giochi e attività per trascorrere le tante ore in volo. Inoltre, sugli ampi schermi digitali è possibile dedicarsi alla visione di tanti film e serie tv in lingua italiana, tra cui cartoni animati perfetti anche per i più piccini. C’è spazio anche per qualche proposta di giochi, alcuni dei quali firmati Disney.

EVA Air, tanti servizi per i più piccini

EVA Air si concentra molto sul benessere dei bambini e dei loro accompagnatori. Su ogni volo, sono disponibili tantissime attività come giochi, libri da colorare e puzzle, che variano di volta in volta: è possibile chiedere la lista dell’intrattenimento per i più piccini al personale di bordo. Non mancano poi film, cartoni animati e serie tv dedicati ad ogni fascia di età, per rendere il viaggio più divertente. Ci sono persino diverse proposte di videogiochi tra cui scegliere, l’ideale per ragazzini (e non solo!).

L’offerta dei pasti, a bordo di EVA Air, è davvero molto ampia e adatta ad ogni esigenza, anche a quelle dei più piccolini. Sono previsti pasti per neonati di età compresa tra 6 mesi e 2 anni, nei quali non viene utilizzato latte in polvere, pasti post-svezzamento che include alimenti morbidi e facili da masticare e pasti per bambini di età compresa tra i 2 e i 5 anni. Ognuna di queste scelte deve essere prenotata in anticipo. Infine, per i neonati è disponibile una comoda culla per fare un riposino in piena sicurezza.