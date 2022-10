Immersa tra le Alpi c’è una delle spa più belle d’Europa

Fonte: Ufficio Stampa Aqua Dome

È una vita fatta di traffico, caos e frenesia, quella che contraddistingue la maggior parte delle giornate di cui siamo protagonisti. Le stesse che ci spingono a desiderare le tanto amate fughe dalla città, vacanze più o meno lunghe all’insegna del relax e del benessere.

E per fortuna, in Italia così come nel resto del mondo, sono tantissime le destinazioni in grado di farci vivere esperienze uniche che alleviano la stanchezza e la fatica, rigenerando il corpo e la mente.

Ed è proprio uno di questi posti che vogliamo raggiungere oggi con voi, per portarvi alla scoperta di una delle più belle spa di tutta Europa immersa nella natura, nel cuore delle Alpi Venoste.

Il benessere nel cuore delle Alpi

Ci troviamo a Längenfeld, un comune austriaco di circa 4000 abitanti, situato nel distretto di Imst, in Tirolo. È qui che circondato da vette maestose che incantano, e che cambiano colore con l’alternarsi delle stagioni, si spalanca davanti agli occhi dei viaggiatori un panorama straordinario dove la natura lussureggiante regna incontrastata.

Ed è sempre qui, in uno dei territori prediletti da tutti gli amanti delle attività outdoor, che esiste quella che è stata eletta una delle migliori 7 spa in tutta Europa dalla piattaforma Destinatian Deluxe.

Stiamo parlando dell’Aqua Dome, un centro termale che promette un’esperienza sensoriale unica. Dalle piscine esterne, con vista su un panorama mozzafiato che abbraccia le montagne circostanti, alle aree interne caratterizzate da saune e bagni turchi, passando per una struttura architettonica che lascia sbalorditi: questo è il luogo ideale per una vacanza di benessere nel cuore delle Alpi che tutti ci meritiamo.

Benvenuti nella spa più bella d’Europa

Organizzare un viaggio all’insegna del benessere è sempre un’ottima idea, soprattutto se la destinazione da raggiungere ci permette di stare a contatto diretto con la natura selvaggia e incontaminata.

Ed è proprio quello che succede a Ötztal, nello scenario che caratterizza la valle austriaca che si snoda al fianco del fiume Inn. Un luogo che offre tutta una serie di attività incredibili da svolgere all’aperto e a contatto con la natura.

Ci sono i sentieri che ripercorrono la secolare tradizione della transumanza in Ötztal, oppure quelli che conducono direttamente nella valle del Granone, lì dove crescono migliaia di mirtilli rossi che tingono tutto di rosso. E poi, ancora, il comprensorio sciistico Gries, un vero e proprio paradiso per gli amanti dello sport invernale.

E poi c’è la spa. Non una qualunque, intendiamoci, ma una delle più celebri d’Europa nonché tra le migliori del continente: l’Aqua Dome. Un luogo tanto caro agli abitanti di Längenfeld, che da secoli conoscono l’effetto benefico delle acque termali, quanto ai viaggiatori che raggiungono il territorio in ogni stagione.

L’acqua termale che sgorga da una profondità di 1865 metri proviene dall’unica sorgente termale del territorio occidentale del Paese. La stessa acqua che riempie le piscine interne e quelle esterne della struttura è un vero e proprio concentrato di benessere che rigenera il corpo e la mente.

Il grande edificio di vetro e cristallo, che campeggia nel panorama e si integra perfettamente con l’ambiente, ospita piscine interne ed esterne a forma di conca, diverse saune e bagni turchi. La struttura offre, inoltre, servizi di lusso, ma il vero lusso offerto è quello di poter galleggiare sotto il cielo in acque che sfiorano i 36 gradi immersi in un panorama naturale straordinario.