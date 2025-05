Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: Getty Praia de Carnota, la spiaggia bioluminescente della Galizia

Il mare ha sempre il suo fascino, tanto di giorno quanto di notte. Ci sono alcuni luoghi, però, che aggiungono un pizzico di magia. Ne è un esempio la costa della Galizia dove, sulla spiaggia di praia de Carnota (e non solo in questa incantevole baia) l’acqua si tinge di tonalità fluorescenti per un fenomeno naturalistico. Incastonato sulla costa, questo posticino sembra un sogno che si dissolve tra le onde: la spiaggia più lunga della ragione con la sua sabbia dorata e oltre sette chilometri si trasforma in un teatro naturale effetto wow.

Quando le condizioni sono perfette l’acqua inizia a brillare tanto che sembra sia piena di stelle. Il fenomeno è conosciuto come mar de Ardora, o mare di fuoco: un evento raro e affasciante che incanta i turisti di tutto il mondo.

Praia de Carnota, la spiaggia della Galizia dove il mare sembra ricoperto di stelle

Seppur possa sembrarlo, la bioluminescenza marina non è magia ma scienza allo stato puro. Il fenomeno che si verifica a Praia de Carnota è causato dalla presenza di organismi marini minuscoli conosciuti con il nome di dinoflagellati. In modo specifico, qui abitano i Noctiluca scintillans che emettono luce a contatto con il moto delle onde per un passo leggero sulla riva o per un tuffo improvviso.

Il mare sembra esplodere in bagliori azzurri e lattiginosi, un vero “mare di stelle” che un tempo incuteva timore ai marinai, i quali credevano si trattasse di fuoco sacro o presagi divini. Oggi sappiamo che si tratta di una reazione chimica: quando i dinoflagellati vengono agitati, rilasciano una sostanza chiamata luciferina, che reagisce con l’ossigeno producendo luce.

Perché a Praia de Carnota l’acqua diventa fluorescente

Tra le tante spiagge della Galizia in Spagna, Praia de Carnota ha una marcia in più e non solo per la sua dimensione. Il suo ambiente incontaminato e la scarpa presenza di inquinamento luminoso fa sì che il fondale possa alimentare una varietà biologica ricca.

La spiaggia è protetta da un sistema di dune che la separa dall’entroterra così da dar vita ad una sorta di microclima perfetto per l’insediamento di alcuni organismi che provocano il fenomeno. A fare la differenza l’orientamento geografico: essendo esposta verso l’oceano Atlantico ma riparato dai flussi turistici è una vera meraviglia.

Attenzione, il fenomeno non accade ogni notte ma solo in condizioni precise. Deve esserci buio, non esserci la luna piena e un basso inquinamento luminoso. Il periodo propizio è quello della fine dell’estate o dell’inizio autunno quando l’acqua è calda e le correnti oceaniche unite al vento del sud favoriscono la fioritura dei microrganismi. Non si tratta dell’unico posto al mondo dove si possono ammirare le stelle in mare, anche in Australia nella Jervis Bay accade così come in altre spiagge della Spagna lontane dalla folla.

Dove si trova Praia de Carnota e come raggiungerla

Praia de Carnota è una spiaggia nella provincia della Coruña in Galizia. Per poterla raggiungere l’opzione migliore è arrivare all’aeroporto di Santiago de Compostela da cui dista circa 90 chilometri. Da lì è possibile noleggiare un’auto e muoversi in autonomia organizzando uno splendido on the road in una delle zone più caratteristiche della Spagna.