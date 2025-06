Fonte: iStock Praia das Catedrais al tramonto

Ci sono luoghi nel mondo dove la vena creativa della natura si esprime al meglio. Uno di questi è Praia das Catedrais, una spettacolare distesa di sabbia lunga 1,5 chilometri dove si ergono imponenti formazioni rocciose, tra archi e cavità spettacolari, che hanno dato il nome alla spiaggia. Queste formazioni rocciose modellate dall’azione millenaria del mare e del vento, infatti, ricordano le architetture imponenti delle cattedrali gotiche.

Vi basterà aspettare la bassa marea, togliervi le scarpe e iniziare a camminare sotto questa sorta di “navata” naturale, con “colonne” e “volte” che si innalzano verso il cielo, per comprendere appieno il potere evocativo di questo luogo.

Dove si trova Praia das Catedrais

Praia das Catedrais, conosciuta anche come “le cattedrali del mare”, si trova nei pressi del comune di Ribadeo, in provincia di Lugo, sulla costa nord-ovest della Spagna. Si sviluppa soprattutto nella regione della Galizia, seppur una piccola parte sconfini nel Principato delle Asturie. Se arrivate in auto, troverete un ampio parcheggio proprio sopra la scogliera dove lasciare il vostro mezzo e andare alla scoperta della spiaggia.

Se state organizzando il vostro viaggio in alta stagione, in particolare nei mesi estivi (dal 1 luglio al 30 settembre) e durante la Settimana Santa, ricordatevi di richiedere un’autorizzazione online per potervi accedere. Si tratta di una misura presa dal governo della Comunità Autonoma della Galizia per preservare questo luogo, considerato a tutti gli effetti monumento naturale.

Se volete averla tutta per voi, vi consigliamo di visitarla nei mesi di ottobre, aprile, maggio e giugno, seppur alcuni periodi possa essere piuttosto freddo e piovoso in questa zona della Spagna. Giugno è sicuramente il mese più piacevole dal punto di vista meteorologico, ma potrebbe essere anche quello più affollato, specialmente nei fine settimana.

Prima di prenotare, inoltre, consigliamo di verificare l’andamento delle maree: solo con la bassa marea è possibile scendere in spiaggia, mentre con l’alta marea potete solamente percorrere la passerella in legno situata sopra le scogliere, così da poter vedere le formazioni rocciose dall’alto.

Fonte: iStock

Perché visitare Praia das Catedrais

Una volta arrivati a Praia das Catedrais capirete perché tutti vogliono vedere questo luogo dal vivo. Non c’è niente di più bello che godersi la vista di questi archi alti 30 metri, entrare in grotte marine con volte a guglia, scoprire l’insolita prospettiva di archi dentro archi, magari al momento più suggestivo: quello del tramonto. Qui è uno spettacolo anche semplicemente passeggiare lungo i corridoi sabbiosi circondati da pareti di ardesia, come in un’imponente navata centrale di una chiesa, anzi, una cattedrale del mare.

Lo spazio protetto, situato all’interno della Rete Natura 2000, include un tratto di costa lungo circa quindici chilometri, che comprende altre belle spiagge come quella di Os Castros e il pittoresco porto di Rinlo.

Come arrivare a Praia das Catedrais

Se non avete un’auto, potete arrivare a Praia das Catedrais sia con i mezzi pubblici, come le navette e i bus in partenza da Ribadeo, o a piedi. La spiaggia, infatti, fa parte della Ruta del Cantábrico e Camino del Mar, entrambi percorsi costieri bellissimi per scoprire la Galizia a passo lento.