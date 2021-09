Il castello delle favole esiste davvero ed è spettacolare

editato in: da

Non esiste favola degna di essere chiamata tale se non ha il suo castello. Non uno qualunque, intendiamoci, ma uno fastoso, romantico e suggestivo, magico come solo lui deve essere. E se parliamo di fiabe, questo è chiaro, non possiamo non pensare all’iconico castello della Walt Disney, quello che fa da sfondo alla storia de La Bella Addormentata nel Bosco.

E certo è che nel mondo sono tanti i palazzi reali che ci incantano, gli stessi che trasformiamo in destinazioni di viaggio affascinanti e uniche, e che ci restituiscono quella visione romantica e favolistica che appartiene ai cartoni animati a noi più cari. Eppure esiste un castello che, più di tutti, ci incanta per la sua bellezza e maestosità, perché è il castello delle favole per antonomasia fatto costruire da Ludwig II di Baviera, il re delle favole.

Si tratta del castello che abbiamo visto in tutte le pellicole Disney, e ne La Bella Addormentata nel Bosco, ed è bellissimo. Neuschwanstein, questo il suo nome, è diventato con il tempo il simbolo della Baviera nel mondo.

Arroccato in cima a una collina contraddistinta da fitti boschi lussureggianti, il castello svetta vertiginosamente verso il cielo innalzandosi per oltre 900 metri maestoso e imponente. La struttura, fatta costruire da Ludwig II di Baviera nel 1869 su progetto dell’architetto e scenografo tedesco Christian Jank, domina suggestivamente i paesi di Füssen e Schwangau, garantendo una vista d’insieme davvero mozzafiato.

Per ammirare il castello in tutta la sua bellezza occorre raggiungere il ponte sospeso Marienbrücke, costruito in onore della regina Maria, madre di Ludwig II. È qui che inizia la magia. Il corridoio, inizialmente realizzato in legno e poi sostituito con un ponte in ferro, è diventato un luogo imperdibile per ammirare la vallata e il castello.

Il fascino del castello non risiede solo nei suoi esterni, ma anche negli interni sfarzosi e incredibili. Gli arredi delle sale del castello, infatti, sono un omaggio a Richard Wagner e alle sue opere.

Rimasta affascinata dalla dimora del re di Baviera, Walt Disney ha scelto di trasformare Neuschwanstein nel castello delle fiabe per eccellenza, oggi diventato un vero e proprio punto di riferimento in tutti i cartoni prodotti dalla multinazionale. Inoltre, non c’è un solo parco Disney che non abbia al suo interno una replica di questa dimora.