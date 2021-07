Puoi passeggiare tra le rovine di questo resort per un viaggio indietro nel tempo

editato in: da

Nei pressi del suggestivo e meraviglioso lago Tahoe esiste un luogo abbandonato la cui memoria storica vive ancora negli edifici consumati dal tempo e da atti vandalici che oggi appaiono agli occhi dei più curiosi come veri e propri capolavori di street art. La zona, famosa per le spiagge e per gli impianti sciistici, neanche troppo tempo fa ospitava uno dei resort più incredibili e frequentati del Paese.

Un viaggio a Iron Mountain, una città del Michigan particolarmente frequentata e apprezzata per le sue stazioni sciistiche, ci permette di tornare indietro nel tempo e rivivere in qualche modo i fasti di uno dei resort di lusso più frequentati di un ventennio fa. E non escludiamo il fatto che molti di voi hanno potuto persino frequentarlo quel complesso, dato che la struttura è stata abbandonata solo nel 1995.

Il suo nome era Iron Mountain Ski Resort, una stazione sciistica situata lungo la Highway 88 a pochi chilometri dal Kirkwood Mountain Resort. Inaugurata nel 1970, questa struttura divenne in pochissimo tempo la meta prediletta dei vacanzieri della zona.

Il motivo di tanto successo è presto detto. Il complesso sciistico era, ed è ancora, circondato da 1700 acri di foreste e aree boschive che fanno parte del National Forests System degli Stati Uniti. Ed è proprio attorno a queste che si sviluppavano chilometri e chilometri di piste, discese e risalite, di ogni livello di difficoltà.

Chiunque sia stato all’Iron Mountain Ski Resort, prima della sua chiusura, può ricordare bene la grandiosità del complesso e le suggestioni dello splendido panorama che ancora lo circonda.

Ed è proprio qui oggi, facendo tappa sulla Highway 88, che si possono rivivere i suoi antichi splendori, o le ombre di questi. Lodge, ascensori e altre strutture si trovano ancora su quella proprietà. Certo le cose sono cambiate: il lavoro di Madre Natura si affianca a quello di graffiti e murales fatti proprio su quei muri creando un’atmosfera malinconica e decadente, ma estremamente suggestiva.

Chi vuole vivere nel tempo, e rivivere gli antichi fasti di questo luogo, può farlo. Situato infatti all’interno della National Forest Land, chiunque può raggiungerlo e passeggiare per il resort tra le strutture che restano.