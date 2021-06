Viaggi nell’Antica Roma: la Capitale come non l’avevi mai vista

editato in: da

Con Augusto, Roma ha inaugurato uno dei più importanti periodi della sua storia: l’età imperiale. È stata, infatti, l’epoca della grande ascesa, quella che nel giro di poco più di un secolo ha portato Roma a regnare su un impero esteso dall’attuale Inghilterra ai confini con l’odierno Iraq, comprendendo gran parte dell’Europa, del Medio Oriente e tutto il Nord Africa.

Roma, a quel tempo, contava più di un milione di abitanti e nessuna città al mondo, prima di quel momento, aveva mai avuto una popolazione di queste proporzioni. Ma com’era, a quel tempo, la più grande metropoli di tutta l’antichità?

Capitale dell’economia, del diritto, del potere e del divertimento, quella Roma oggi torna a vivere con lo straordinario progetto Viaggi nell’antica Roma, uno spettacolo multimediale che racconta e fa rivivere alle persone la storia del Foro di Augusto, uno dei Fori Imperiali di Roma, nonché il secondo in ordine cronologico.

Il progetto, promosso da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e prodotto da Zètema Progetto Cultura, è curato da Piero Angela e Paco Lanciano con la storica collaborazione di Gaetano Capasso e con la Direzione Scientifica della Sovrintendenza Capitolina.

Il viaggio all’interno dell’Antica Roma comincia in Via Alessandrina, dove da una tribuna gli spettatori potranno ammirare una rappresentazione emozionante, vivida e spettacolare che, attraverso filmati e proiezioni, ricostruirà il luogo così come si presentava nell’età imperiale.

Attraverso una multi proiezione di luci, immagini, filmati e animazioni, le persone potranno vivere un’esperienza multisensoriale alla scoperta di Augusto e della sua Roma, in luogo ricco di vivide tracce del passato visibili proprio nel sito del Foro di Augusto.

Non viene ricordata solo l’architettura maestosa e grandiosa dell’antica Capitale, ma anche le vicende del grande Imperatore, nonché tutta la storia di un popolo che rivive ancora oggi nelle moderne strade della Capitale.

Questo spettacolo incredibile, paragonato a un vero e proprio viaggio nel tempo, accompagnerà i cittadini romani e i viaggiatori giunti nella Capitale per tutta l’estate e l’inizio d’autunno, in particolare dal 17 giugno al 7 novembre 2021.

I biglietti possono essere pre acquistati online sul sito web dell’evento, Viaggio nei Fori, oppure direttamente sul posto. Per i possessori della MIC card e della Roma Pass è previsto il costo d’ingresso ridotto.