La cabina trasparente sul mare è un sogno che si avvera

Fonte: Thomas T. Kleiven/VisitNorway Manshausen

Quando partiamo alla ricerca delle più belle esperienze di viaggio, quelle uniche e indimenticabili, non possiamo trascurare la scelta degli alloggi. Sono finiti, infatti, i tempi in cui questi venivano considerati solo come i luoghi del riposo e del ristoro. Strutture ricettive, camere d’hotel e suite, baite e case vacanze non solo sono diventate parte integrante e caratterizzante delle nostre avventure, ma si sono trasformate in vere e proprie attrazioni turistiche da raggiungere in solitaria o in compagnia.

E se è un’esperienza al di fuori dell’ordinario che volete vivere e condividere, allora, non potete non inserire nella vostra travel wish list questi alloggi straordinari situati nel cuore più selvaggio e sconosciuto della Norvegia.

Per scoprirli dobbiamo recarci sulla piccola Isola di Manshausen, un luogo dove la natura regna sovrana e indisturbata. Proprio qui esiste una struttura ricettiva unica e suggestiva caratterizzata da cabine trasparenti che si affacciano direttamente sul mare e che vi faranno vivere un sogno a occhi aperti. Pronti a partire?

Un sogno a occhi aperti sull’isola che non c’è

C’è ma non si vede, o meglio esiste ma è sicuramente fuori dai radar più turistici, stiamo parlando dell’Isola di Manshausen, un piccolo paradiso selvaggio dove è possibile vivere alcune delle esperienze più incredibili di sempre. Meta prediletta degli amanti della natura, l’isola è raggiungibile in traghetto da Bodø, nella contea di Nordland, in circa un’ora e mezza di viaggio. In alternativa si può salpare anche dalle Isole Lofoten.

Le esperienze da vivere, una volta giunti su questo lembo di terra, prevedono un immersione totale nella natura. Passeggiate e trekking, gite in canoe o in kayak per attraversare il mare azzurro e cristallino e poi, ancora, snorkeling o più semplicemente immersioni nei suggestivi paesaggi scanditi dal mare da una parte, e dalle montagne dall’altra.

Questa piccola isola merita davvero di essere vissuta appieno, soprattutto se l’esigenza è quella di vivere una vacanza rigenerante e lontano dal caos e dal disordine dei giorni. E quale modo migliore per farlo se non quello di pernottare all’interno di quelli che sono alloggi da sogno?

Manshausen ospita 16 edifici in totale, e nove di questi sono cabine realizzate in vetro trasparente posizionate strategicamente sul mare. Si tratta di edifici sapientemente integrati con la natura circostante e caratterizzati da design unici, moderni e minimali che garantiscono a ogni viaggiatore il massimo comfort.

Dormire in una cabina trasparente sul mare

Le cabine che puntellano l’isola di Manshausen permettono di vivere un’esperienza unica paragonabile a nient’altro al mondo. Dotate di un patio coperto interamente da vetro trasparente, queste strutture consentono ai viaggiatori di godere della vista diretta sul mare a ogni ora del giorno e della sera. Lasciatevi incantare dalle prime luci del mattino che illuminano il paesaggio e l’alloggio, e poi lasciatevi trasportare dai tramonti che infuocano tutto intorno: la vista è sempre mozzafiato.

Oltre alle cabine trasparenti, l’isola ospita anche un ristorante all’interno del quale è possibile assaporare alcuni dei piatti caratteristici della cucina norvegese, e una biblioteca che permette ai viaggiatori di leggere e rilassarsi in un paesaggio privilegiato. Non mancano, ovviamente, saune e vasche idromassaggio all’aperto per rendere l’esperienza indimenticabile.