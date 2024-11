Un Capodanno da sogno in Corsica: due giorni di pura emozione

Il Capodanno è il momento perfetto per un’esperienza speciale: potete viverlo a bordo di una crociera esclusiva di Corsica Sardinia Ferries

Content Writer specializzata nel Travel. Per lei il successo è fare da grandi ciò che si sognava da bambini e se, scrivendo, riesce ad emozionare, ha raggiunto il suo obiettivo.

Fonte: iStock Un Capodanno da sogno in Corsica

Il Capodanno è il momento perfetto per regalarsi un’esperienza speciale e quest’anno potete viverlo a bordo di una crociera esclusiva organizzata da Corsica Sardinia Ferries, dal 1968 leader tra le Compagnie di navigazione private per il numero di passeggeri trasportati verso la Corsica. Con una flotta di 13 navi e un’organizzazione impeccabile che cura ogni dettaglio, dalla prenotazione all’accoglienza a bordo, Corsica Sardinia Ferries garantisce un servizio certificato ISO 9001:2015.

Immaginate, allora, di iniziare il nuovo anno in un’atmosfera vibrante, tra brindisi, giochi, animazione, musica e cucina raffinata, mentre la Corsica invernale svela il suo charme autentico e accogliente. Un’occasione per vivere un momento indimenticabile e godersi appieno la magia delle Festività.

Il programma: due giorni di pura emozione

Preparatevi a trascorrere un Capodanno che unisce relax, avventura e divertimento, grazie a un programma ricco di esperienze memorabili. Dalla partenza da Livorno fino al rientro, ogni dettaglio è pensato per regalarvi il massimo comfort e per permettervi di scoprire la magia della Corsica in inverno. Tra momenti di svago a bordo e passeggiate nella colorata città di Bastia, questo viaggio rappresenta il modo perfetto per salutare il 2024 e dare il benvenuto al 2025.

31 Dicembre: Partenza verso la magia del Capodanno

Ore 10:30 : Imbarco a Livorno e sistemazione in comode cabine doppie interne.

: Imbarco a Livorno e sistemazione in comode cabine doppie interne. Ore 12:30 : Partenza per Bastia, la porta d’ingresso alla bellezza corsa.

: Partenza per Bastia, la porta d’ingresso alla bellezza corsa. Ore 13:00 : Pranzo libero a bordo, con la possibilità di rilassarsi e godere del panorama marittimo.

: Pranzo libero a bordo, con la possibilità di rilassarsi e godere del panorama marittimo. Ore 16:45 : Arrivo a Bastia, con l’opportunità di sbarcare per esplorare l’incantevole cittadina, vestita a festa per il periodo natalizio.

: Arrivo a Bastia, con l’opportunità di sbarcare per esplorare l’incantevole cittadina, vestita a festa per il periodo natalizio. Ore 20:30: Il momento clou della serata: un Cenone con Veglione, tra musica dal vivo, giochi e un brindisi indimenticabile con Champagne “Laurent Perrier Brut”.

1 Gennaio: inizia il 2025 con stile

Ore 07:30 : Colazione al Yellow’s self-service, un modo dolce per iniziare il nuovo anno.

: Colazione al Yellow’s self-service, un modo dolce per iniziare il nuovo anno. Mattinata libera per una passeggiata rigenerante tra le vie di Bastia, nel calore delle tradizioni locali.

Ore 12:00 : Imbarco per il rientro.

: Imbarco per il rientro. Ore 13:00: Partenza verso Livorno, con arrivo previsto alle 17:15.

Un cenone gourmet per celebrare il nuovo anno

Il cuore dei festeggiamenti sarà un Cenone di Capodanno che delizierà il palato con sapori ricercati e ingredienti di alta qualità. La cena, accompagnata da una selezione di vini pregiati e da un brindisi con Champagne, sarà un’esperienza culinaria da ricordare. Pensato per sorprendere e conquistare, il menu unisce tradizione e innovazione, rendendo ogni portata un istante di puro piacere.

Antipasti : Salmone affumicato con blinis, perle di aringa e salsa yogurt.

: Salmone affumicato con blinis, perle di aringa e salsa yogurt. Primi : Gratin del pescatore con capesante, gamberi e cabillaud; Girasole all’astice con salsa all’arancia.

: Gratin del pescatore con capesante, gamberi e cabillaud; Girasole all’astice con salsa all’arancia. Secondo : Filetto di vitello accompagnato da beignets di patate e una raffinata salsa di spugnole.

: Filetto di vitello accompagnato da beignets di patate e una raffinata salsa di spugnole. Tradizione : Cotechino e lenticchie, simbolo di prosperità.

: Cotechino e lenticchie, simbolo di prosperità. Dolcezza Finale: Delizia al cioccolato Oro Puro con gelée di mandarino e mela.

Ad accompagnare la cena, i vini pregiati come il Sicilia DOC Grillo SurSur “Donnafugata”.

Dettagli e Tariffe

Tariffe a partire da €240 per persona (in cabina doppia interna, tasse incluse).

La quota comprende:

1 pernottamento.

1 ricca colazione.

Il Cenone con Veglione, bevande incluse (acqua, vino e brindisi).

Trasporto veicoli (diritti portuali inclusi):

Auto: €60.

Moto: €40.

Perché scegliere la Corsica per il Capodanno?

La Corsica, conosciuta come “l’Isola della Bellezza”, è una meta che incanta tutto l’anno, ma in inverno svela il suo lato più autentico e intimo. Le città, come Bastia, si vestono a festa con suggestivi mercatini natalizi, eventi della tradizione e un’atmosfera vivace tra luci e colori.

A differenza di molte altre destinazioni, la Corsica in questo periodo offre la vera tranquillità. È il momento ideale per esplorarne le bellezze senza fretta e viverla come gli abitanti.

Trascorrere il Capodanno in Corsica significa celebrare l’arrivo del nuovo anno in grande stile, con un tocco di esclusività. La crociera stessa, organizzata con maestria da Corsica Sardinia Ferries, aggiunge un ulteriore tassello di lusso e comodità, con cabine confortevoli, un servizio impeccabile e un programma studiato per rendere prezioso ogni attimo.