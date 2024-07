Spiagge di sabbia nelle Marche: un paradiso da scoprire

Fonte: iStock Vista della spiaggia di Numana, nelle Marche

Le Marche, regione situata nel cuore dell’Italia centrale, rappresenta una gemma nascosta per gli amanti del mare e del relax. La sua costa, che si affaccia sul mare Adriatico, offre una grande varietà di spiagge che vanno dalle calette rocciose alle distese di sabbia fine e dorata, che va a formare un contrasto di colori unico agli occhi dei turisti. Ecco quali sono le migliori spiagge di sabbia delle Marche, ideali per chi cerca una vacanza al mare all’insegna del comfort, ma anche del divertimento.

La Riviera del Conero: una meraviglia naturale

Spiaggia di San Michele e Sassi Neri

La Riviera del Conero è famosa per le sue scogliere bianche che si affacciano nel mare azzurro dell’adriatico, come per esempio Spiaggia del Frate, ma offre anche alcune splendide spiagge di sabbia dorata. Tra queste, spunta la spiaggia di San Michele e Sassi Neri, situata nei pressi della città di Sirolo, è una delle più rinomate. La sabbia è mista a ghiaia fine e la bellezza del luogo viene arricchita dalla macchia mediterranea che arriva fino alla spiaggia.

Questa spiaggia è particolarmente amata soprattutto dai giovani e dagli amanti dello snorkeling, grazie alla limpidezza delle sue acque e alla ricca vita marina presente. Si può raggiungere la spiaggia di San Michele e Sassi Neri in due modi: si può, infatti, percorrere un sentiero immerso nel verde, che parte dal centro di Sirolo, oppure usufruire del servizio di navetta a disposizione durante i mesi estivi.

Spiaggia Urbani

Sempre nelle vicinanze di Sirolo, si trova la spiaggia Urbani, un’altra perla della Riviera del Conero. Caratterizzata dalla sua caratteristica forma a mezzaluna, la spiaggia è incorniciata da una scogliera e da una grotta naturale, in grado di offrire riparo dal sole durante le ore più calde. La sabbia qui è chiara e finissima, perfetta per le famiglie con bambini.

La spiaggia, inoltre, è attrezzata con stabilimenti balneari che offrono lettini, ombrelloni e ristoranti dove poter gustare piatti tipici regionali a base di pesce. Inoltre, per chi preferisce la tranquillità, ci sono anche tratti di spiaggia libera.

Spiaggia di Numana Bassa

Numana è una delle perle della Riviera del Conero, molto conosciuta per la sua spiaggia principale, la spiaggia di Numana Bassa. Questo è il luogo ideale per chi cerca una vacanza al mare su una spiaggia di sabbia fine, a contatto con la natura ed il vicino Parco Nazionale del Conero. La spiaggia si estende per diversi chilometri e offre un mix perfetto tra sabbia e ghiaia fine, creando un ambiente confortevole per i bagnanti.

Senigallia, la famosa “Spiaggia di Velluto”

La spiaggia di Senigallia

Senigallia è una delle località balneari più conosciute della regione Marche, famosa anche per la sua spiaggia di Velluto. Questa denominazione non è casuale: infatti, la sabbia di Senigallia è incredibilmente soffice e molto piacevole al tatto, quasi come fosse velluto.

Lungo i suoi 13 chilometri di litorale, la spiaggia di Senigallia offre molti servizi, dagli stabilimenti balneari attrezzati con ogni comfort, ai diversi ristoranti e bar direttamente sulla spiaggia. Inoltre, il lungomare di Senigallia è un luogo perfetto per passeggiate serali, grazie anche alla presenza di numerosi negozi e locali dove trascorrere una piacevole serata.

Spiaggia di Marzocca

A pochi chilometri a sud di Senigallia, si trova la spiaggia di Marzocca, un’altra ottima scelta per chi è alla ricerca una distesa di sabbia fine e dorata. Questa spiaggia è meno affollata rispetto al centro di Senigallia ed offre un ambiente più tranquillo e rilassante, ideale per chi vuole godersi il mare lontano dal caos. Anche qui non mancano gli stabilimenti balneari, con tutti i servizi necessari per una giornata perfetta al mare, dove le acque sono particolarmente sicure per i bambini grazie alla presenza di fondali bassi e sabbiosi.

Porto Recanati: tra storia e relax

Spiaggia di Porto Recanati

Porto Recanati è una graziosa cittadina sulla costa che combina la bellezza del mare con un ricco patrimonio storico e culturale. La spiaggia principale di Porto Recanati è una lunga distesa di sabbia dorata, con acque limpide e tranquille. Quetsa spiaggia delle Marche è ben attrezzata, con numerosi stabilimenti balneari che offrono noleggio di lettini e ombrelloni, oltre a diversi punti ristoro dove poter gustare la cucina marchigiana. Porto Recanati è anche un’ottima base per esplorare le vicine località turistiche, come Loreto e Recanati.

Spiaggia di Scossicci

A nord di Porto Recanati, la spiaggia di Scossicci offre una lunga distesa di sabbia, ideale per chi cerca un ambiente più tranquillo e lontano dal caos. Questa spiaggia è particolarmente amata dalle famiglie grazie ai suoi fondali bassi e sicuri. Inoltre, la spiaggia di Scossicci è anche un ottima soluzione per gli amanti degli sport acquatici, in quanto qui è possibile praticare sport come windsurf, kitesurf e paddle.

Fano: una città tra mare e storia

Spiaggia di Sassonia

Fra le città più affascinanti e belle delle Marche, si trova senza ombra di dubbio Fano, con un centro storico ricco di monumenti e una vivace vita culturale. La spiaggia di Sassonia, che si trova a pochi passi dal centro città, è una delle spiagge più belle di Fano. Qui, la sabbia è mista a ghiaia, ma la presenza di diversi servizi rende questo posto molto comodo ed accessibile.

La spiaggia di Sassonia, inoltre, è particolarmente amata dalle famiglie e da chi cerca una vacanza al mare senza rinunciare alla comodità di avere tutti i servizi a portata di mano, grazie anche alla vicinanza al centro di Fano, che permette di combinare facilmente giornate di mare con visite culturali.

Spiaggia Lido

A sud di Fano, un’altra destinazione raccomandata è la spiaggia Lido, ideale per chi è alla ricerca di relax e tranquillità, lontano dal centro cittadino e dalla folla. Questa spiaggia è indicata, proprio per questo e per la presenza di fondali bassi, alle famiglie con bambini

Grottammare: la perla dell’Adriatico

Spiaggia di Grottammare

Grottammare è un borgo situato nella parte meridionale delle Marche ed è una delle località balneari più affascinanti della regione, grazie anche alla presenza di un mare cristallino e del centro storico cittadino, che permette di unire arte, cultura e storia a relax e divertimento.

Spiaggia di Cupra Marittima

Nella cornice di questo territorio fantastico come le Marche, a pochi chilometri a nord di Grottammare, si trova la famosa spiaggia di Cupra Marittima, che è un’altra eccellente opzione per chi cerca una spiaggia di sabbia nelle Marche. Si tratta di una spiaggia con tutti i comfort possibili, grazie alla presenza di diversi stabilimenti balneari attrezzati, ristoranti e diverse aree attrezzate e parchi giochi.

Le Marche offrono una vasta gamma di spiagge, perfette per chi cerca una vacanza al mare all’insegna del relax e del comfort. Dalle affascinanti spiagge della Riviera del Conero alle lunghe distese di sabbia di Senigallia, Porto Recanati, Fano e Grottammare, c’è davvero qualcosa per tutti i gusti. Destinazioni che possono regalare sicuramente ricordi indimenticabili in paesaggi unici dell’Italia centrale.