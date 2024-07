5 spiagge segrete in Corsica

Spiagge segrete in Corsica: tutte le informazioni utili per scovare queste splendide spiagge nascoste, quasi inaccessibili, poco conosciute dai turisti ma decisamente meritevoli

La Corsica è una delle destinazioni più frequentemente scelte da coloro che sono amanti delle vacanze in spiaggia, dei soggiorni all’insegna del dolce far niente e dei paesaggi costieri. Acque cristalline, sabbia bianca, le spiagge della Corsica non fanno invidia a quelle maldiviane, pur essendo a poca distanza dal Belpaese.

Eppure, alcune delle spiagge più belle di questo territorio sono poco conosciute al turismo di massa: infatti, oltre alle rinomate spiagge più frequentate, l’isola offre anche alcune gemme nascoste che promettono tranquillità e bellezza senza pari. Ecco una selezione delle 5 spiagge segrete più suggestive da esplorare durante un viaggio in Corsica.

Le spiagge segrete più belle in Corsica

Le spiagge segrete della Corsica, isola della Francia divisa dalla Sardegna dalle Bocche di Bonifacio , sono davvero tante; la costa infatti è costituita da baie, calette di sabbia bianca, circondata da imponenti rocce e affacciata a un mare azzurro e stupendo. Nei pressi del Golfo di Porto, potrete trovare una spiaggia semi deserta perfetta per trascorrere qualche ora di relax o praticando snorkeling, visto il fondale ricco di pesciolini colorati. La sabbia bianca e il mare turchese vi lasceranno senza fiato.

Tra le spiagge segrete più belle e meno conosciute della Corsica vi suggeriamo di visitare quella di Cap Corse, dove la natura selvaggia offre scorci davvero spettacolari. Un mare pulito, paesini di pittoresche casette colorate e tanto verde faranno da cornice alla tua vacanza sull’isola francese. Nelle vicinanze è possibile visitare anche la spiaggia di Saint Florent, altro luogo incantevole e poco conosciuto di tutto il Paese. Se amate il mare azzurro potrete recarvi a visitare uno dei luoghi più belli di tutta la Corsica, la spiaggia di Marine de Giottani. Qui il mare è considerato uno dei più belli. La spiaggia è selvaggia e costituita da rocce che si inabissano in un mare turchese davvero magnifico: si tratta di una spiaggia difficilmente raggiungibile e considerata unica in tutto il mar Mediterraneo.

Descrivere tutte le spiagge segrete della Corsica sarebbe un lavoro immane, perché le sue coste offrono davvero tante possibilità di balneazione in luoghi particolarmente belli che non sono raggiunti dalle frotte di turisti che le invadono per gran parte dell’anno, soprattutto di residenti. Eccone 5 davvero imperdibili di cui vogliamo parlarvi più nel dettaglio:

1. Plage de Saleccia

La Plage de Saleccia è una delle spiagge più affascinanti e remote dell’isola. Situata nella riserva naturale di Scandola, Patrimonio dell’Unesco, questa spiaggia è raggiungibile solo via mare o tramite un sentiero che parte da Casta. Con le sue acque turchesi e il paesaggio selvaggio circostante, Saleccia è il luogo ideale per chi cerca tranquillità e relax. Luoghi dalla natura incontaminata dove è possibile accamparsi con la tenda e trascorrere una magnifica vacanza a totale contatto con la natura.

Questa spiaggia segreta della Corsica si può raggiungere anche con un fuoristrada attraverso impervi sentieri sterrati circondati da una lussureggiante vegetazione tipica della macchia mediterranea, come il ginepro e i pini marittimi, il cui inconfondibile profumo aleggia costantemente nell’aria.

2. Plage de Nonza

La Plage de Nonza è una spiaggia unica, caratterizzata da ciottoli neri vulcanici che creano un contrasto straordinario con il mare blu cobalto. Situata vicino al suggestivo villaggio di Nonza, questa spiaggia offre uno scenario mozzafiato e una tranquillità che difficilmente si trova sulle spiagge più popolari dell’isola. Il suono rilassante delle onde che lambiscono la costa e l’atmosfera serena rendono questo luogo ideale per una pausa lontano dalla folla. Nonza è un tipico borgo corsico con le sue case di pietra che si arrampicano lungo la collina, le strette stradine lastricate e i vicoli pittoreschi che creano un’atmosfera suggestiva e autentica. Passeggiare per le vie del villaggio permette di immergersi nell’atmosfera tradizionale della Corsica più autentica.

3. Plage de Roccapina

Nascosta tra imponenti scogliere e circondata da una natura selvaggia, la Plage de Roccapina è un vero paradiso per gli amanti della natura allo stato puro. Accessibile attraverso un sentiero tortuoso, questa spiaggia offre panorami spettacolari e un’atmosfera di pace e serenità. Nei pressi della spiaggia si trova anche la Torre di Roccapina, una torre genovese risalente al XVI secolo che all’epoca serviva a difendere la costa dagli attacchi dei pirati. La torre offre un’interessante immersione nella storia della Corsica e regala una vista panoramica sulla baia e sul mare che la circonda a perdita d’occhio.

4. Plage de l’Ostriconi

La Plage de l’Ostriconi è una spiaggia incantevole situata nella regione della Balagne. Caratterizzata da sabbia dorata e acque limpide, questa spiaggia è un luogo perfetto per rilassarsi e godersi il sole lontano dal turismo eccessivo. L’accesso può essere un po’ complicato, ma la bellezza del luogo ne vale sicuramente la pena. La regione della Balagne è inoltre punteggiata da numerosi borghi medievali ben conservati, come Sant’Antonino, Pigna, Corbara e Lumio, ricchi di storia e tradizioni locali. Calvi è una delle principali città della Balagne e una popolare meta turistica, caratterizzata dalla sua cittadella storica, dalle strette stradine lastricate e dalla lunga spiaggia di sabbia. La regione, tra l’altro, è conosciuta per la sua produzione di olio d’oliva di alta qualità. Numerosi frantoi nella Balagne offrono la possibilità di degustare e acquistare olio d’oliva locale, prodotto con varietà di olive tipiche della Corsica.

5. Plage de Palombaggia

Nonostante sia un po’ più conosciuta rispetto alle altre spiagge elencate, la Plage de Palombaggia – nei pressi della città di Porto Vecchio – merita comunque un posto in questa lista per la sua bellezza straordinaria.

Caratterizzata da sabbia bianca e finissima, acque turchesi e una folta vegetazione mediterranea, Palombaggia è un’oasi di pace e bellezza che non deluderà chiunque decida di esplorarla, soprattutto chi adora gli sport acquatici come lo snorkeling o il kitesurf.