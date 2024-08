Il Wi-Fi veloce e gratuito debutta sui voli internazionali Delta

Giornalista esperta di viaggi e turismo, ha fatto della passione per il viaggio una professione, che l’ha portata a visitare oltre 80 paesi in tutti i continenti.

Fonte: Delta Airlines Wi-Fi a bordo dei voli Delta

Sui voli internazionali a lungo raggio di Delta Air Lines è ora disponibile il Wi-Fi veloce e gratuito. Entro la fine dell’estate, si prevede che la maggior parte delle rotte transatlantiche, comprese quelle da e per l’Italia, disporranno del servizio senza costi aggiuntivi per i passeggeri.

Offerto in collaborazione con T-Mobile, il free Wi-Fi rappresenta un passo significativo nel percorso della compagnia aerea verso l’obiettivo di fornire connettività affidabile e di alta qualità streaming su tutta la sua flotta globale.

Un’espansione senza precedenti

Delta, che ha già fatto da apripista nell’industria aeronautica per l’introduzione del Wi-Fi a bordo sul proprio network domestico, sta ora estendendo la connessione veloce e gratuita anche ai voli internazionali a lungo raggio dotati di sistema Viasat.

Attualmente è disponibile su quasi 700 aeromobili, che rappresentano oltre il 90% della flotta principale di Delta per i voli domestici. Entro la fine dell’anno, la compagnia aerea prevede che la maggior parte dei passeggeri avranno accesso a questo servizio, consolidando così la sua posizione di leader nel settore.

Un impegno globale per migliorare l’esperienza di volo

“Con la progressiva introduzione del Wi-Fi veloce e gratuito, e le esperienze di volo che esso consente, siamo in grado di soddisfare i passeggeri che viaggiano sia a livello nazionale che internazionale in modi nuovi e immediati”, – afferma Ranjan Goswami, vice-presidente senior del Customer Experience Design di Delta. – “La portata con cui stiamo introducendo il Wi-Fi gratuito ai viaggiatori è senza precedenti nel settore aereo, e testimonia gli incredibili sforzi dei team Delta di tutta l’azienda, che hanno gestito con competenza un processo di implementazione estremamente complesso.”

Per garantire il servizio premium che i clienti si aspettano, Delta sta implementando il Wi-Fi gratuito sui velivoli widebody equipaggiati con Viasat, in base alle rotte coperte. Man mano che il servizio diventa disponibile su un’area geografica, altre rotte verranno aggiunte gradualmente. Una strategia che riflette l’approccio adottato per le installazioni domestiche nel 2022, dimostrando l’impegno della compagnia nel mantenere alti standard di servizio.

Una flotta sempre più connessa

Lo scorso mese di luglio, il Wi-Fi gratuito e veloce è stato introdotto sulla maggior parte dei voli da e per la Francia (Parigi e Nizza) verso e dagli Stati Uniti. Entro la fine di agosto sarà quindi disponibile sui voli da e per Italia, Regno Unito, Germania, Paesi Bassi e Spagna. A settembre, la connessione sarà estesa al resto delle destinazioni europee, seguite dal Sud America e Hawaii in ottobre, da Nigeria, Ghana e Senegal entro la fine dell’anno. Le rotte transpacifiche e quelle verso il Sudafrica seguiranno nel 2025.

Mentre Delta continua la transizione verso una flotta completamente connessa, ci saranno inevitabilmente alcune aree in cui il servizio Wi-Fi non sarà disponibile fino a quando non saranno posizionati ulteriori satelliti per garantire una copertura completa. Alcuni aeromobili offriranno ancora un’esperienza Wi-Fi a pagamento tramite Intelsat fino a quando questi nuovi satelliti non saranno operativi e gli aeromobili non saranno dotati dei nuovi sistemi satellitari aggiornati.

Per sapere se il Wi-Fi gratuito è disponibile sul proprio volo, i passeggeri possono visitare il sito dedicato Delta Wi-Fi per ulteriori informazioni, consultare le email prima del volo, le notifiche dell’app o prestare attenzione agli annunci fatti a bordo dagli assistenti di volo.