Fonte: iStock Nasce Italcares, la piattaforma dedicata al benessere

È stata recentemente lanciata Italcares, la nuova piattaforma digitale ideata da Federterme e co-finanziata dal Ministero del Turismo: l’innovativo progetto ha l’obiettivo di facilitare l’accesso a una vasta gamma di terapie presso i centri termali italiani e, al contempo, di promuovere il territorio che li ospita. Italcares è pensata, insomma, per essere una guida completa al benessere, accessibile sia agli italiani sia ai visitatori stranieri, segnando un importante passo avanti per il turismo medicale in Italia.

“È la nuova frontiera del turismo medicale” ha infatti dichiarato Massimo Caputi, presidente di Federterme. “Con un mix di strutture termali all’avanguardia ed eccellenze mediche, Italcares colma finalmente il gap che il nostro Paese aveva con Spagna, Francia e Slovenia”.

Italcares: un’esperienza a 360° per il turista-paziente

Italcares è stata concepita per rispondere alle esigenze sia del paziente sia dei suoi accompagnatori, fornendo un servizio completo che va dalla pianificazione del viaggio fino all’erogazione dei trattamenti. L’obiettivo è accompagnare l’utente nella scelta della soluzione più adatta alle sue necessità, offrendogli anche la possibilità di scoprire il patrimonio culturale e naturale italiano.

In questa prima fase, Italcares si presenta come una piattaforma B2C che consente di navigare in autonomia tra le diverse strutture termali e sanitarie disponibili mentre la seconda fase coinvolgerà ulteriori partner del settore turistico, come agenzie di viaggio, compagnie assicurative ed enti previdenziali, per ampliare l’offerta e facilitare ancora di più l’accesso ai servizi di salute e benessere.

Un’offerta unica nel mercato italiano

Il progetto si distingue nel panorama nazionale per la capacità di promuovere il benessere legato allo stile di vita italiano. Due sono i principali fattori che ne definiscono l’unicità:

La combinazione di eccellenza turistica e qualità nei servizi medicali e di benessere, un valore riconosciuto a livello internazionale; Un’esperienza guidata e integrata che consente agli utenti di accedere in modo semplice a cure mediche e a trattamenti termali su tutto il territorio.

Grazie a Italcares, come accennato, gli interessati possono esplorare sul web un’ampia proposta di offerte, dalle cure medicali ai trattamenti benessere, beneficiando di un supporto continuo e personalizzato lungo tutte le fasi del percorso.

L’integrazione con il Tourism Digital Hub

Italcares è stata integrata con il Tourism Digital Hub, in modo da consentire una sinergia con il portale Italia.it. “Questa iniziativa rappresenta un passo importante per valorizzare uno dei settori più antichi della nostra nazione,” ha commentato la ministra del Turismo, Daniela Santanchè. Al momento, la piattaforma ospita già più di 50 strutture termali, 200 trattamenti e 20 programmi sanitari.

Grazie a tale iniziativa, il turismo sanitario italiano sta registrando una crescita significativa, con un tasso di sviluppo del 20% annuo e circa 5 mila pazienti stranieri che ogni anno scelgono l’Italia per i loro trattamenti di benessere.

Il termalismo in Italia: tradizione ed eccellenza

Il settore termale in Italia ha radici profonde, che risalgono all’epoca dei Romani e degli Etruschi. Oggi, la medicina termale sfrutta le proprietà delle acque minerali per trattamenti che includono fanghi, bagni, inalazioni e cure idropiniche, utilizzati per prevenire e curare numerose patologie, dai disturbi respiratori a quelli reumatici, gastroenterologici e dermatologici. I dati dimostrano che la maggior parte delle strutture termali italiane è specializzata in trattamenti per le vie respiratorie (67%), reumatici (64%), otorinolaringoiatrici (62%) e dermatologici (42%) (fonte: The European House – Ambrosetti, 2021).

L’Italia conta oltre 300 stabilimenti termali distribuiti in circa 180 comuni, che ogni anno attraggono 3,9 milioni di visitatori. Si tratta di destinazioni, immerse in paesaggi naturali ricchi di biodiversità, che offrono un’esperienza turistica completa, che include anche la scoperta della cultura e delle tradizioni locali.

Ogni località termale in Italia si distingue per le sue particolari acque, che possiedono caratteristiche uniche e secolari. Il Ministero della Salute, mediante analisi chimico-fisiche, ne certifica le proprietà terapeutiche, confermandone l’efficacia nel trattamento di molteplici patologie.

L’integrazione di servizi termali e sanitari di alta qualità con un modello di benessere completo rende l’Italia una meta ideale per chi cerca cure efficaci in un contesto che valorizza natura, cultura, buona alimentazione e uno stile di vita sano.

Italcares si afferma così come una scelta appagante per chiunque voglia conoscere le eccellenze italiane nel contesto del turismo medicale e termale.