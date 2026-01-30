La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

Bilbao è la meta da raggiungere nel 2026

Un tempo tranquilla città industriale, Bilbao è riuscita a reinventarsi con successo come moderno polo culturale, gravitando attorno all’iconico Museo Guggenheim. Dalla sua ricca storia all’arte fenomenale, fino a un’esperienza gastronomica senza pari, Bilbao offre tutto ciò che un viaggiatore può desiderare.

E la cosa migliore è che lo fa senza la folla opprimente di altri hotspot europei, mantenendo un’autenticità rara. Nel 2026, questa metropoli dei Paesi Baschi non è più solo una scommessa per intenditori, ma la destinazione definitiva per chi cerca un mix di avanguardia e tradizione, resa oggi ancora più vicina grazie ai nuovi voli low cost dall’Italia.

Nuovi voli dall’Italia a Bilbao

La grande notizia per i viaggiatori italiani è il potenziamento dei collegamenti tra l’Italia e la Penisola Iberica operato da WizzAir. Per la stagione 2026, la compagnia ha annunciato una nuova offerta verso la Spagna, raggiungendo un totale di 47 frequenze settimanali dallo scalo di Milano Malpensa.

Grande protagonista di questa espansione è il nuovo collegamento per Bilbao, operato 4 volte a settimana con tariffe a partire da 24,99 euro. Questa rotta apre le porte della “Spagna Verde” con facilità estrema, ma non è l’unica novità. WizzAir sta infatti rafforzando l’intera rete spagnola con i seguenti collegamenti: Barcellona, Palma di Maiorca, Siviglia e Valencia, dove i collegamenti diventano giornalieri; per Madrid ci saranno 10 voli a settimana, Malaga 5 voli a settimana e Alicante 4 voli a settimana.

Cosa vedere a Bilbao e gli eventi del 2026

Una volta atterrati, il modo migliore per vivere Bilbao è esplorarla a piedi: solo così potrete ammirare l’impressionante street art che colora la città, dalla celebre opera “Soñar” dell’artista SpY ai vari murales firmati da Bada, Fermín Moreno e Jorge Rubio. Il punto di partenza ideale resta comunque l’iconico Museo Guggenheim, che per il 2026 propone una programmazione d’eccezione, inclusa la retrospettiva su Ruth Asawa (marzo-settembre) e la mostra immersiva “Arts of the Earth”.

Dopo aver fatto il pieno di arte contemporanea, regalatevi un giro sulla funicolare verso il Monte Artxanda: il tragitto dura circa tre minuti, costa solo pochi euro e offre la miglior vista panoramica sulla città, sul fiume Nervión e sul profilo sinuoso del Guggenheim.

Per un assaggio della Bilbao più autentica, immergetevi nel Casco Viejo (il centro storico), un labirinto di stradine costellate di piccole botteghe, chiese antiche e un’atmosfera vibrante. Non dimenticate di fare tappa all’Azkuna Zentroa: questo ex magazzino vinicolo è stato brillantemente riprogettato da Philippe Starck e oggi ospita cinema, ristoranti, una biblioteca e persino una spettacolare piscina dal fondo di vetro.

Tra gli eventi da non perdere, mettiamo in evidenza il 20° Anniversario del Bilbao BBK Live dove, dal 9 all’11 luglio 2026, il festival ospiterà star del calibro di Robbie Williams e Massive Attack sul Monte Kobetamendi.