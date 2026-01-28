Idee di viaggio e sconti di fine mese per volare con la promozione di Vueling

Tantissime le mete perfette per viaggiare nei prossimi mesi approfittando dei fantastici sconti di fine gennaio sui molti voli diretti operati da Vueling

Per chi ha voglia di una fuga primaverile o un weekend fuori porta, Vueling offre un’ottima occasione per volare a prezzi vantaggiosi. Fino al 1° febbraio sono attivi gli sconti di fine mese con voli a partire da soli 25 euro.

Il prezzo indicato è a persona, valido per voli diretti, soggetto a disponibilità e applicabile solo su rotte selezionate. La promozione vale per i voli acquistati sul sito ufficiale vueling.com o tramite l’app mobile, per partenze comprese tra il 1° febbraio e il 21 giugno 2026.

Ecco tre meravigliose ispirazioni di viaggio – tra le tantissime che si possono trovare – per volare approfittando degli sconti di fine mese di Vueling.

Barcellona da sogno: tra arte, spiagge e cucina

Partire da Genova e arrivare a Barcellona significa immergersi in una città che fonde il fascino architettonico e colorato di Gaudí con le vivaci atmosfere delle Ramblas. Le tappe imperdibili in città sono: il quartiere gotico, la Sagrada Familia e la spiaggia della Barceloneta. Da non dimenticare poi il Parco Güell, con le sue coloratissime opere d’arte e i panorami mozzafiato sulla città.

La gastronomia locale è un’altra attrazione che tutti gli amanti della tavola apprezzeranno: dalle tapas tradizionali ai mercati come La Boqueria, ogni esperienza culinaria regala un assaggio autentico della Catalogna. Barcellona è perfetta anche per chi cerca cultura, shopping e divertimento in un’unica destinazione mediterranea.

Si può volare con Vueling da Genova a Barcellona, nei mesi compresi tra marzo e maggio, a partire da 27 euro.

Bilbao: arte contemporanea e fascino basco

Da Milano si può decollare in direzione Bilbao per scoprire una città in cui modernità e tradizione convivono in perfetta armonia. Il Guggenheim Museum, con la sua architettura iconica, è solo uno dei simboli di una destinazione sorprendente, mentre le stradine del centro storico offrono tapas autentiche, i pintxos, e scorci pittoreschi sul fiume Nervión.

Bilbao è anche circondata da colline verdi e panorami mozzafiato ideali per passeggiate all’aria aperta. Da non perdere sicuramente il Casco Viejo, il quartiere più antico, con le sue botteghe artigiane e le piazzette vivaci, perfetto per respirare l’atmosfera basca. Bilbao è ideale per tutti quelli che amano l’arte, la gastronomia e le atmosfere autentiche.

Con Vueling, i voli da Milano a Bilbao partono da 28,99 euro a marzo e aprile.

Catania: tra vulcano, mare e tradizioni

Restando in Italia, Firenze e Catania sono collegate da voli che portano nel cuore della Sicilia, tra mare cristallino e paesaggi vulcanici mozzafiato. Passeggiare per il centro storico di Catania, tra piazze barocche e mercati vivaci, o avventurarsi sull’Etna per un’escursione indimenticabile, sono tutte esperienze perfette per la primavera.

La città offre sapori autentici, come la granita con brioche e l’arancino, ma anche un mix unico di cultura e natura. Tra le attrazioni da non perdere ci sono il Monastero dei Benedettini di San Nicolò l’Arena, il Teatro Romano e la vivace Via Etnea, dove la vita cittadina si mescola con negozi e caffè all’aperto. Catania è perfetta per chi vuole combinare relax, buon cibo e un tocco di avventura.

Approfittando della promo Vueling per voli diretti da Firenze, si può volare verso Catania a partire da 28 euro, nei mesi di marzo e aprile.

