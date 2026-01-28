iStock Guggenheim Museum di Bilbao

Per chi ha voglia di una fuga primaverile o un weekend fuori porta, Vueling offre un’ottima occasione per volare a prezzi vantaggiosi. Fino al 1° febbraio sono attivi gli sconti di fine mese con voli a partire da soli 25 euro.

Il prezzo indicato è a persona, valido per voli diretti, soggetto a disponibilità e applicabile solo su rotte selezionate. La promozione vale per i voli acquistati sul sito ufficiale vueling.com o tramite l’app mobile, per partenze comprese tra il 1° febbraio e il 21 giugno 2026.

Ecco tre meravigliose ispirazioni di viaggio – tra le tantissime che si possono trovare – per volare approfittando degli sconti di fine mese di Vueling.

Barcellona da sogno: tra arte, spiagge e cucina

Partire da Genova e arrivare a Barcellona significa immergersi in una città che fonde il fascino architettonico e colorato di Gaudí con le vivaci atmosfere delle Ramblas. Le tappe imperdibili in città sono: il quartiere gotico, la Sagrada Familia e la spiaggia della Barceloneta. Da non dimenticare poi il Parco Güell, con le sue coloratissime opere d’arte e i panorami mozzafiato sulla città.

La gastronomia locale è un’altra attrazione che tutti gli amanti della tavola apprezzeranno: dalle tapas tradizionali ai mercati come La Boqueria, ogni esperienza culinaria regala un assaggio autentico della Catalogna. Barcellona è perfetta anche per chi cerca cultura, shopping e divertimento in un’unica destinazione mediterranea.

Si può volare con Vueling da Genova a Barcellona, nei mesi compresi tra marzo e maggio, a partire da 27 euro.

iStock

Bilbao: arte contemporanea e fascino basco

Da Milano si può decollare in direzione Bilbao per scoprire una città in cui modernità e tradizione convivono in perfetta armonia. Il Guggenheim Museum, con la sua architettura iconica, è solo uno dei simboli di una destinazione sorprendente, mentre le stradine del centro storico offrono tapas autentiche, i pintxos, e scorci pittoreschi sul fiume Nervión.

Bilbao è anche circondata da colline verdi e panorami mozzafiato ideali per passeggiate all’aria aperta. Da non perdere sicuramente il Casco Viejo, il quartiere più antico, con le sue botteghe artigiane e le piazzette vivaci, perfetto per respirare l’atmosfera basca. Bilbao è ideale per tutti quelli che amano l’arte, la gastronomia e le atmosfere autentiche.

Con Vueling, i voli da Milano a Bilbao partono da 28,99 euro a marzo e aprile.

Catania: tra vulcano, mare e tradizioni

Restando in Italia, Firenze e Catania sono collegate da voli che portano nel cuore della Sicilia, tra mare cristallino e paesaggi vulcanici mozzafiato. Passeggiare per il centro storico di Catania, tra piazze barocche e mercati vivaci, o avventurarsi sull’Etna per un’escursione indimenticabile, sono tutte esperienze perfette per la primavera.

La città offre sapori autentici, come la granita con brioche e l’arancino, ma anche un mix unico di cultura e natura. Tra le attrazioni da non perdere ci sono il Monastero dei Benedettini di San Nicolò l’Arena, il Teatro Romano e la vivace Via Etnea, dove la vita cittadina si mescola con negozi e caffè all’aperto. Catania è perfetta per chi vuole combinare relax, buon cibo e un tocco di avventura.

Approfittando della promo Vueling per voli diretti da Firenze, si può volare verso Catania a partire da 28 euro, nei mesi di marzo e aprile.