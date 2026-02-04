Marzo vi aspetta in qualche città europea. Vueling ha scontato tantissime mete, ma avete tempo solo fino a domenica per prenotare

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Tuileries e Parigi da scoprire in primavera

Febbraio ha i giorni contati, e si sente. Quella stanchezza sottile dell’inverno, la voglia di luce che cresce, l’impulso di guardare il calendario e cercare un weekend libero. Se vi riconoscete, Vueling ha pensato a voi. Fino a domenica 8 febbraio la compagnia spagnola lancia una promozione che fa gola: voli a partire da 22 euro per viaggiare tra fine febbraio e fine marzo. È quella finestra perfetta in cui l’inverno molla la presa e la primavera inizia a farsi sentire. Destinazioni europee, prezzi che sembrano errori di sistema, e la possibilità concreta di ritrovarvi altrove tra poche settimane.

Perché marzo, diciamolo, è sottovalutato. Le città si svegliano, i parchi tornano verdi, la gente ricomincia a vivere fuori. E soprattutto non c’è quella ressa che trasforma ogni viaggio in una prova di sopravvivenza. Abbiamo spulciato le offerte e trovato 3 rotte che meritano attenzione. Diverse tra loro, ognuna con un motivo valido per essere scelta.

Ecco le mete scontate in promozione con Vueling da cogliere al volo per iniziare la primavera con lo spirito giusto.

Da Milano a Bilbao

Da Milano si raggiunge Bilbao con meno di 22 euro… una meta della Spagna troppo sottovalutata, ma che merita. Arrivate pensando al Guggenheim, e quello effettivamente è lì, titanio e curve impossibili che cambiano colore con la luce. Ma poi scoprite che c’è molto altro.

Il Casco Viejo è un groviglio di strade strette dove perdervi diventa il programma. Pintxos bar ovunque, banconi carichi di piccole opere d’arte commestibili. Funziona così: entrate, prendete un piattino, scegliete quello che vi ispira, ordinate un txakoli e ripetete.

I Paesi Baschi hanno un clima capriccioso, certo, ma le temperature iniziano a salire e le piogge si diradano. È il momento giusto per camminare lungo il fiume Nervión, salire sul monte Artxanda con la funicolare, guardare la città dall’alto mentre il sole tramonta dietro le colline. Bilbao ha un’energia particolare, industriale e artistica insieme.

iStock

Da Venezia a Barcellona

Da Venezia a Barcellona con meno di 22 euro… questa è la proposta per marzo di Vueling, praticamente meno di un aperitivo con spritz e cicchetti.

La città catalana si gode meglio quando non è invasa. E in questo periodo i turisti sono pochi, le Ramblas tornano quasi vivibili, il Barrio Gótico recupera la sua atmosfera da quartiere vero. Potete entrare nella Sagrada Familia senza prenotare con settimane di anticipo, sedervi al Parc Güell senza fare a gomitate per una foto.

Il clima vi aiuta: siamo sui 15-17 gradi, sole quasi garantito, aria frizzante ma non fredda. Ideale per camminare, che poi è il modo migliore per vivere Barcellona. Dal Born alla Barceloneta, da Gràcia al Raval, ogni quartiere ha il suo carattere. E la sera tapas, ovviamente. Patatas bravas, jamón, pan con tomate. Le cose semplici fatte bene.

Se amate l’architettura, marzo è perfetto per il Modernismo tour: Casa Batlló, Casa Milà, Palau de la Música.

iStock

Da Roma a Parigi

Per chi parte da Roma si può raggiungere la città della Vie en Rose con meno di 34 euro. La capitale francese in primavera è un cliché, d’accordo, ma i cliché esistono per un motivo.

A marzo i giardini iniziano a fiorire. I Tuileries si riempiono di colore, il Lussemburgo diventa il posto perfetto per sedervi con un libro e fingere di essere in un film. I parigini escono dal letargo invernale, i caffè aprono i dehors, la città respira.

È anche il momento giusto per i musei. Il Louvre senza la folla estiva è un’altra esperienza: potete fermarvi davanti a un quadro senza essere travolti. Stesso discorso per per l’Orangerie, per il Pompidou. L’arte va vista con calma, e marzo ve lo permette.

Poi c’è il resto. Montmartre al mattino presto, quando i turisti dormono ancora. Saint-Germain con le sue librerie, il Marais con i suoi vicoli. Una crêpe al volo, un café crème guardando la gente passare. Parigi sa essere intima, basta andarci nel momento giusto. E marzo, fidatevi, è perfetto.