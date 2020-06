I vip alla scoperta delle Grigne, trekking mozzafiato sul lago di Como

editato in: da

Anche i vip amano la natura: quello delle vacanze nel verde incontaminato è un trend tutto in crescita, in queste prime settimane di caldo che anticipano l’estate. E le destinazioni di montagna sono tra le più apprezzate, come ad esempio lo splendido scenario delle Grigne.

Il complesso montuoso svetta nel cuore delle Prealpi lombarde, nella provincia di Lecco, e offre un fantastico panorama sul Lago di Como. Per la sua vista magnifica e per i numerosi sentieri che si snodano lungo i suoi versanti, le montagne delle Grigne sono spesso mete che attirano tantissimi turisti alla ricerca dell’avventura. Tra questi, non mancano alcuni personaggi famosi che, in questi ultimi giorni, si sono dedicati ad un’escursione nella natura selvaggia.

È il caso di Diletta Leotta che, in compagnia del suo fidanzato Daniele Scardina detto “King Toretto” e di alcuni loro amici, si è concessa una gita fuori porta alla scoperta delle bellezze lecchesi. La conduttrice sportiva e il suo nutrito gruppo di amici hanno affrontato l’arduo Sentiero dei Morti, una complessa deviazione al più famoso sentiero delle Foppe che conduce al Rifugio Rosalba, posto ai piedi della cresta Segantini. Qui, all’ombra della vetta della Grigna Meridionale, conosciuta anche come Grignetta, si gode di un panorama magnifico, che la Leotta ha ampiamente documentato sul suo profilo Instagram.

La splendida vista sulle acque tu

rchesi del lago di Como è solo uno dei motivi per cui il gruppo delle Grigne è così affascinante – e sempre più ambito dai vip. Qui ci si può immergere completamente in un vero e proprio paradiso lontano dal mondo, ritrovando il contatto con la natura più selvaggia. Lunghe camminate nel verde vi porteranno a scoprire luoghi incantevoli come i Piani dei Resinelli dove, tra le altre cose, si trovano un antico parco minerario e il museo naturalistico delle Grigne. E per i più esperti, ci sono tantissimi sentieri ottimi per fare trekking e ripidi versanti dove praticare alpinismo.

Ma sul lago di Como non c’è solamente il complesso montuoso delle Grigne. A poca distanza, sull’altro versante del bacino nel territorio di Lecco, svetta il Monte Barro: anche qui numerosi itinerari vi permetteranno di ammirare il delizioso panorama e di tuffarvi nella natura incontaminata, fino a raggiungere la cima. Nelle scorse settimane, il difensore dell’Inter Stefan De Vrji e la sua fidanzata Doina Turcanu hanno optato per un’escursione proprio in questi suggestivi paesaggi montani, condividendo su Instagram alcuni scatti per mostrare ai loro fan uno scenario da sogno.