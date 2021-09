La contea degli Hobbit è reale. E si trova in Abruzzo

editato in: da

C’era una volta nella regione di Arda una Terra di Mezzo, un luogo fantastico e straordinario, che ha preso vita grazie all’inchiostro magico della penna di J. R. R. Tolkien. Qui vivevano gli Hobbit, razze umanoidi, insieme ad altre creature come Elfi, Nani, Orchi e Ent. C’è oggi quello stesso universo fantasy che rivive in uno dei territori più suggestivi d’Italia.

Un sogno che diventa realtà, quello di Nicolas Gentile, promotore e ideatore di un villaggio fantastico abitato da creature magiche in un luogo bellissimo. Ci troviamo in Abruzzo, e più precisamente a Bucchianico in provincia di Chieti.

Rimasto estremamente affascinato dall’opera di Tolkien, Il Signore degli Anelli, Nicolas, che di mestiere fa il pasticcere, ha iniziato a trascorrere il suo tempo libero vivendo da Hobbit in mezzo alla natura. Ha quindi creato, nel suo terreno, una casetta con porte e finestre tonde ispirandosi a quelle descritte da Tolkien e riprodotte nei film di Peter Jackson.

Quell’abitazione è diventata la base di incontri di persone accomunate dalla stessa passione, quella per il Signore degli Anelli e la Terra di Mezzo. Da quel momento Nicolas ha iniziato a organizzare eventi a tema fantasy, attirando in questo luogo persone da tutta Italia.

Quello che era un semplice luogo di svago e di tranquillità per il pasticcere abruzzese, nel mezzo della natura rurale e bucolica, si è trasformato presto in un punto di riferimento per tutti gli amanti del genere fantasy. È nata così la Contea gentile e Nicolas è diventato il suo sindaco. Ma quella casetta, così simile a quella degli Hobbit, non può bastare a ospitare tutte le persone che giungono in questo piccolo e meraviglioso luogo dove regnano la tranquillità e i valori più autentici come quelli dell’amicizia e del rispetto della natura.

Così Nicolas, che nel frattempo ha fondato una community in rete fatta di più di 30000 persone, ha messo in piedi il suo ambizioso progetto: realizzare la Terra di Mezzo in Abruzzo nel suo terreno privato di due ettari e aprirla a tutti.

I preparativi sono già iniziati e Nicolas Gentile ha avviato una raccolta fondi per la creazione del villaggio degli Hobbit. Ci saranno case a architetture fantasy, ruscelli e campi coltivati e i saranno tantissimi eventi a tema come il carnevale dei Goblin e il capodanno dei nani. L’obiettivo è quello di inaugurare la contea entro l’estate del 2022. E noi non vediamo l’ora di immergerci in questo fantastico mondo.