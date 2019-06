Il video commovente che ha fatto vincere Milano e Cortina

editato in: da

Appena 3 minuti per mostrare le meraviglie italiane, a partire dai nostri splendidi paesaggi per arrivare alla millenaria cultura di cui possiamo farci vanto: è questo il video che ci ha permesso di vincere la sfida contro Stoccolma per l’assegnazione dei Giochi olimpici invernali del 2026.

Il breve filmato, a opera di Marco Balich, è stato presentato ai membri della giuria in occasione della candidatura di Milano-Cortina 2026, e a quanto pare è riuscito nel suo intento. L’Italia si è infatti aggiudicata la vittoria, e tra 7 anni sarà nuovamente protagonista, dopo le Olimpiadi invernali di Torino 2006.

Come può un video di pochi minuti convincere una giuria di come Milano-Cortina sia meritevole di dare spazio alla futura edizione dei Giochi olimpici? Basta guardarlo per capire: le emozioni che scorrono sullo schermo sono fortissime, e non possono che lasciarci senza parole.

GUARDA LA GALLERY DELLE LOCATION DELLE OLIMPIADI DEL 2026

Sono decine di immagini, istantanee del nostro bellissimo Paese, che raccolgono alcune delle nostre principali magnificenze: i paesaggi delle Dolomiti e lo skyline di Milano, la splendida laguna di Venezia e le montagne innevate.

Ma non solo: il video racchiude scatti che ricordano come l’Italia sia la culla di arte e cultura millenaria, di passione per il cibo e di grande calore umano. Per non parlare, poi, dell’importanza che riveste lo sport – qualsiasi sport – per il nostro popolo.

Ed ecco allora scorrere foto di impianti sportivi già pronti ad accogliere migliaia di appassionati, foto di tifosi che si stringono attorno ai loro eroi nel festeggiare l’ennesima impresa memorabile.

In sottofondo, una voce profonda e sognante racconta tutte queste meraviglie, con un ritmo quasi poetico che ci permette di immergerci completamente in questa carrellata di scatti che ci ricordano perché l’Italia è un grande Paese, e perché Milano-Cortina 2026 ha meritato questa fantastica vittoria.

Il video ha avuto sicuramente la sua parte nella decisione che, durante il testa a testa finale con Stoccolma, ha portato il presidente Bach ad annunciare il luogo in cui si terranno le Olimpiadi invernali del 2026. E per l’Italia intera è tempo ora di festeggiare, ma anche di iniziare i preparativi per la grande sfida che ci attende.

Poche ore dopo l’assegnazione da parte del CIO di Losanna, il video è finito sul web ed è diventato virale. D’altronde, come non condividere questo orgoglio tutto italiano?