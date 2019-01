Ice Music, rassegna musicale in un paradiso tra i ghiacci

editato in: da

Alla scoperta dell’Ice Music, per vivere la magia di concerti in un teatro di ghiaccio con strumenti unici al mondo e un’atmosfera indimenticabile.

Dal 5 gennaio al 30 marzo spazio ai concerti in una lunga rassegna sul Ghiacciaio Presena, a pochi chilometri dal passo del Tonale, in provincia di Trento. Si tratta dell’Ice Music, che offre un gran numero di concerti realizzati in un paradiso posto a 2.600 metri d’altitudine. Atmosfera da sogno, potendo seguire gli eventi in un teatro interamente realizzato in ghiaccio, in grado di poter ospitare 200 persone.

Alle spalle di questa arena mozzafiato c’è il genio dell’artista americano Tim Linhart, che ha dato vita alla propria immaginazione, proponendo una struttura dalle linee curve e avvolgenti, in grado di regalare splendidi giochi di luce. Prendere parte a un concerto qui non è come farlo in nessun’altra parte al mondo. Lo stupore del pubblico prosegue nel momento in cui si poggia lo sguardo sulla strumentazione presente sul palco, anch’essa in ghiaccio. Ciò non fa che offrire particolari sonorità , dato il materiale sfruttato, il che si fonde con l’acustica tutta da scoprire. Pronta a esibirsi è una vera e propria orchestra, considerando i ben 16 elementi strumentali presenti. Una sfida del tutto vinta da Linhart, per un teatro che attira curiosi da tutto il mondo.

Sono previsti quattro concerti alla settimana, precisamente il giovedì e il sabato, per un calendario particolarmente ricco. Uno spettacolo alle 16.00 e uno alle 18.00. Si va dalla musica classica al jazz, ospitando artisti di fama internazionale, incuriositi dalla possibilità di potersi esibire in un luogo del genere. Esibizioni dedicate non soltanto agli amanti degli sport invernali, presenti in pista per dedicarsi alle discese in sci o snowboard. Il teatro è raggiungibile da chiunque, sfruttando la comoda cabinovia, che parte da Passo Tonale.

Ecco il calendario completo, così da poter scegliere con cura quando recarsi sul posto, organizzando una vacanza da sogno in montagna e garantendosi un’esperienza irripetibile:

26 gennaio – Alborada String Quartet

2 febbreio – Cristina Donà & Ice Music Trio

9 febbraio – Pasquale Mirra & Ice Musica Trio

10 febbraio – Magnetic String

16 febbraio Patrizia Laquidara

23 febbraio – Emanuele Lapiana Quartet

2 marzo – Roberto Taufic & Ice Musica Trio

9 marzo – Radiottanta

16 marzo – Rolando Biscuola & Ice Musica Trio

17 marzo Naomi Berrill Trio

23 marzo – Albert Hera & Ice Musica Trio

30 marzo – Ice Music Party