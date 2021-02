La Tour Eiffel cambia colore: diventa dorata per Parigi 2024

editato in: da

Pensate a uno degli eventi sportivi quadriennali più famosi del mondo e poi immaginate la città più bella, suggestiva e romantica del mondo: cosa vi viene in mente? Una premessa, questa, che non può che portarci proprio lì, a Parigi, la città che sarà assoluta protagonista delle Olimpiadi 2024.

I Giochi della XXXIII Olimpiade, che si terranno dal 2 al 18 agosto 2024, vedranno le più grandi competizioni tra i migliori atleti di tutto il mondo susseguirsi tra i quartieri incredibili e le attrazioni iconiche della capitale francese. E sulla sensazionalità dell’evento non ci sono dubbi: basta infatti guardare come Parigi si sta preparando per accogliere i Giochi olimpici. E vi anticipiamo che lo sta facendo in grande stile.

Se è vero infatti che le altre città sono solite organizzare degli interi progetti urbanistici in occasione dei Giochi, le Olimpiadi di Parigi si svolgeranno nel cuore della città, tra i monumenti e la storia, con eventi sportivi che esalteranno ancora di più la sua bellezza.

Il video in apertura dell’articolo, mostra i lavori iniziati intorno alla Tour Eiffel, il monumento più famoso di Parigi, conosciuto in tutto il mondo come simbolo della città stessa e della Francia intera. Sono in corso, infatti, le attività periodiche di manutenzione attorno all’opera che prevedono anche una ritinteggiata.

Questa volta però una novità assoluta riguarderà il simbolo iconico della Francia: per le olimpiadi del 2024, la Torre Eiffel sarà caratterizzata dal color oro. In occasione dei lavori, infatti, è stato deciso di abbandonare il colore usato tradizionalmente dal 1968 per una vernice dalle sfumature lucenti e dorate.

La scelta non è un caso: si tratta, infatti, di un omaggio alle Olimpiadi e di un richiamo alla medaglia più ambita dagli atleti del mondo. Ma non è tutto, quell’oro è anche il colore originale scelto da Gustave Eiffel in persona nel 1907.

Quella delle Olimpiadi 2024 è un occasione speciale, tutta da celebrare, per la città che festeggerà proprio in quell’anno il centenario dei Giochi che si sono tenuti nella capitale francese.

Probabilmente il villaggio olimpico sorgerà sull’Île-Saint-Denis, mentre il resto delle strutture verranno collocate a ridosso dei monumenti iconici della città, trasformando Parigi in una splendida scenografia da osservare e vivere.