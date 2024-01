Uno studio ci svela le mete più gettonate d’Europa

Il 2023 si è rivelato un anno davvero proficuo per il turismo in Europa, con dati in crescita pressoché ovunque: ecco quali sono state le mete preferite

Viaggiare resta una delle principali priorità per milioni di persone in tutto il mondo, che dopo aver accantonato l’emergenza Covid sono tornate a partire verso mete esotiche: in Europa, finalmente si parla quasi di livelli pre-pandemia, un risultato davvero notevole e tanto atteso. Il 2023 è stato ufficialmente l’anno della ripresa, con flussi turistici provenienti soprattutto dagli Stati Uniti (oltre ovviamente al traffico interno). Quali sono state le mete preferite? Ce lo rivela un nuovo studio: scopriamolo insieme.

Il turismo in Europa nel 2023

Prima portiamo alla luce qualche dato interessante: il nuovo rapporto dell’European Travel Commission ha evidenziato come il turismo sia in netta ripresa dopo la pandemia. Non sono dunque solamente gli italiani a voler tornare a viaggiare, nonostante tutte le difficoltà degli ultimi mesi – tra cui un’inflazione che ha messo in ginocchio moltissime famiglie. Sia i turisti intraeuropei (ovvero che si spostano da un Paese all’altro sempre restando all’interno dei confini continentali) sia quelli statunitensi e asiatici hanno contribuito a risollevare il settore dopo il “periodo nero” del Covid.

Nel primo trimestre del 2023, l’Europa ha recuperato circa il 95% degli arrivi internazionali del 2019, ovvero l’ultimo anno pre-pandemia. Mentre il terzo trimestre ha segnato una presenza di turisti stranieri nel nostro continente pari a solo il 3,2% in meno rispetto al 2019. Insomma, una ripresa netta e in continuo aumento, come dimostrano anche le previsioni dell’Organizzazione Mondiale del Turismo dell’ONU (UNWTO): ci si aspetta infatti che, nel primo trimestre del 2024, gli arrivi internazionali salgano in tutti i Paesi dall’80% al 95% rispetto a quelli pre-Covid.

Le mete più gettonate dai turisti

Non ci resta che scoprire quali sono state le mete europee che hanno attratto il maggior numero di turisti internazionali nel 2023. Va anticipato che il mercato estero più forte è stato quello statunitense: sono stati soprattutto i viaggiatori provenienti dall’America che, sfruttando anche i tassi di cambio favorevoli, hanno guidato la ripresa di molte destinazioni in Europa. Subito dopo arrivano i turisti asiatici, anch’essi tornati in gran numero a viaggiare nel nostro continente. Tra le mete europee, ci sono notevoli disomogeneità: solo un terzo di esse ha superato i livelli di arrivi internazionali del 2019.

Tra le destinazioni più in voga ci sono soprattutto la Serbia, il Montenegro, la Turchia e la Bulgaria, che hanno a loro vantaggio un miglior rapporto qualità-prezzo che ha invogliato moltissimi turisti. Anche il Portogallo, Malta e la Grecia hanno avuto risultati notevoli in fatto di presenze internazionali, superando i livelli pre-pandemia. Circa il 65% delle mete, invece, deve ancora fare uno sforzo per raggiungere questo obiettivo. Il 2024 potrebbe essere però l’anno giusto, visto che il turismo continua a mostrare segni di accelerazione.

Per quanto riguarda gli statunitensi, le mete preferite sono principalmente quelle del Mediterraneo meridionale: spiccano tra tutte la Turchia, il Montenegro e il Portogallo, perfette località dove trascorrere l’estate. C’è poi stato grande interesse anche per alcune splendide destinazioni dell’Europa orientale. In particolare, tra i Paesi più visitati dai turisti americani sono emerse la Lettonia e la Polonia, che hanno registrato una crescita significativa degli arrivi internazionali.