Sono sempre di più gli italiani che scelgono il treno

Il mezzo di trasporto preferito dagli italiani? È il treno, come emerge dall’indagine di Trainline, piattaforma europea indipendente per la prenotazione di biglietti ferroviari, che ha analizzato le abitudini e i comportamenti degli italiani grazie ai dati provenienti dalla piattaforma uniti ai risultati della ricerca di YouGov per scoprire le loro abitudini e opinioni.

Treno e italiani: perché lo scelgono e come lo prenotano

Gli italiani amano sempre più spostarsi in treno per la sostenibilità ambientale (il viaggio su rotaie è eco-friendly, con emissioni di CO2 decisamente inferiori rispetto all’aereo e all’inquinamento delle auto) e per l’aspetto economico: il 67% degli intervistati, infatti, ha affermato di considerare il prezzo come l’elemento principale su cui si basa per scegliere il mezzo di trasporto da utilizzare per giungere a destinazione.

Qui gioca un ruolo chiave la prenotazione anticipata (anche se la maggior parte dei viaggiatori italiani prenota ancora sotto data o, al massimo, cinque giorni prima della partenza rispetto ai 15 giorni prima di anticipo dei tedeschi, ai 12 degli spagnoli e ai 10 dei francesi): comprare un biglietto ferroviario in anticipo consente di norma un risparmio considerevole.

Ad esempio, nel 2022, un biglietto sulla tratta alta velocità Milano-Roma acquistato un mese prima della data di partenza permetteva di risparmiare il 45% sul prezzo standard.

Per quanto riguarda l’orario di prenotazione preferito dagli italiani, vince il pomeriggio, in particolare le 16, a differenza degli spagnoli che, invece, prediligono viaggiare al mattino, intorno alle 10.

In aumento anche i viaggi notturni: le prenotazioni sono salite dell’85% nel 2022 rispetto all’anno precedente.

Viaggiare in treno: ciò che lo rende irresistibile

Alcune motivazioni le abbiamo appena viste: il treno è apprezzato per il risparmio ma anche per la possibilità di spostarsi in maniera più responsabile nei confronti dell’ambiente.

Ma sono davvero tanti i motivi per cui i viaggi su rotaie stanno diventando sempre più la prima scelta: anche l’esperienza di viaggio in sé riveste, infatti, una grande importanza.

A bordo del treno, il paesaggio scorre al di fuori del finestrino e i passeggeri, seduti comodamente, hanno l’occasione di ammirare veramente le bellezze che li circondano, a differenza dell’auto (soprattutto per chi guida) e, ancora di più, dell’aereo.

È anche possibile rimanere connessi: lavorare al pc, guardare un film, ricaricare i dispositivi elettronici sono tutte azioni che si possono fare senza alcun problema a bordo del treno e, in più, stanno aumentando i mezzi che offrono il servizio Wi-Fi.

Ma non è tutto.

Spostarsi in treno è comodo: gli spazi sono larghi, i posti a sedere, di solito, spaziosi e confortevoli, e camminare quando lo si desidera per sgranchirsi le gambe non è un optional. E poi pensiamo ai bagagli: anche qui, non è previsto un numero da rispettare e i viaggiatori possono portare con sé i bagagli necessari senza doversi preoccupare di “chili extra” ed eventuali penali.

Ancora su questo tema, generalmente le stazioni ferroviarie sono ubicate in centro città: una volta scesi, ecco che può iniziare la gita senza dover spendere in ulteriori spostamenti (come avviene dall’aeroporto).

Infine, i collegamenti ferroviari sono numerosi ed è piuttosto facile decidere a che ora partire, da dove e la meta preferita. Per i viaggi lunghi, la soluzione migliore sono i treni notturni per dormire durante il percorso e arrivare riposati a destinazione.