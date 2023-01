Viaggi in treno nel 2023: le novità che ci attendono

Fonte: iStock | Ph. David Barrero Labari Viaggi in treno, le novità

Dopo aver dovuto lasciare il passo alla comodità e alla velocità dell’aereo, negli ultimi anni il treno ha riconquistato i turisti con il suo fascino senza tempo. D’altro canto, ormai sono numerosi gli studi che hanno dimostrato come viaggiare in treno sia decisamente più sostenibile rispetto all’aereo, un’ottima idea per chi vuole ridurre la propria impronta di carbonio senza rinunciare ad andare alla scoperta del mondo. Per il 2023, ci sono molte novità in arrivo sul fronte ferroviario: ecco le più interessanti in tutta Europa.

Viaggiare in treno, le novità in Italia

Proprio mentre il nostro Paese si prepara per il debutto dell’Orient Express – La Dolce Vita, con convogli d’epoca extra lusso che ci condurranno tra i più suggestivi paesaggi italiani, sono molti altri gli itinerari che rappresentano una vera novità per gli amanti dei viaggi in treno. È il caso di Nightjet, azienda ferroviaria austriaca che per prima ha lanciato i viaggi notturni europei.

Forte delle sue numerose tratte che attraversano il centro Europa, ora ha implementato la sua offerta portando i passeggeri alla scoperta di uno dei panorami più belli d’Italia: quello delle Cinque Terre. Il treno, in partenza da Monaco di Baviera e da Vienna, percorre la Riviera Ligure e dal 2023 si allunga sino a La Spezia e a Genova – da qui, si può proseguire anche per Nizza.

Sempre la stessa compagnia ha in ballo un’altra tratta interessante, che dovrebbe collegare Zurigo a Roma. Il progetto, per il momento, sembra però essere in stallo – stando a quanto annunciato ormai quasi tre anni fa, il debutto della nuova linea sarebbe stato previsto per l’inverno 2022. Tornando invece indietro alle ultime novità che hanno già preso il via, merita menzione il treno Frecciarossa che collega Milano a Parigi, offrendo una soluzione rapida per chi vuole raggiungere la capitale francese.

Le novità europee per i viaggi in treno

Guardando oltre i confini italiani, ci sono molte novità in arrivo nel 2023. Partiamo ancora una volta dai treni notturni: Nightjet è pronta a lanciare convogli di ultima generazione (con servizi quali wifi gratuito e scompartimenti privati con docce) sulla sua rotta Vienna-Parigi. Mentre European Sleeper sta per inaugurare il suo primo itinerario in assoluto. Il 25 maggio 2023, la compagnia debutterà sulla tratta Bruxelles-Berlino, passando per Amsterdam. E si ipotizza già di allungare fino a Dresda e Praga.

Per gli amanti della neve, la novità dell’inverno è lo Ski Express di TUI, compagnia di trasporti tedesca: si tratta di un collegamento settimanale, in servizio dal 23 dicembre 2022 al 31 marzo 2023, che parte da Amsterdam e Utrecht per raggiungere le Alpi Austriache. L’itinerario prevede come mete il Tirolo e il Salisburghese, per collegare le principali località sciistiche dell’Austria.

La Spagna ha grandi sorprese per i viaggiatori. Si parte dal nuovo itinerario di Ouigo, lanciato solo qualche mese fa: la tratta Madrid-Valencia. Nel corso del 2023, la compagnia prevede di allungare la rotta sino ad Alicante e di estendere il proprio servizio per raggiungere la Costa del Sol, passando per Cordoba, Siviglia e Malaga. È invece attraverso Renfe che presto la Spagna sarà più connessa alla Francia: sono infatti in partenza due nuove tratte, una tra Madrid e Marsiglia e l’altra tra Barcellona e Lione.

Un’altra novità interessante arriva da Trenitalia, che opera anche oltre confine. Probabilmente entro il 2024 vedrà la luce un nuovo collegamento ferroviario Frecciarossa tra Parigi e Madrid. E c’è già l’ipotesi di ampliare l’offerta collegando la Spagna con l’Italia. Sempre entro la fine del 2024, dovrebbe debuttare il nuovo itinerario a bordo del TGV, che unisce Parigi a Berlino.