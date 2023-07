Anche nel 2023 è lei la regione top in Italia per le vacanze

Appassionata di storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Quando si tratta di scegliere la meta delle vacanze, l’Italia offre un così ampio ventaglio di possibilità da attirare moltissimi turisti stranieri – e anche nostri connazionali, ovviamente. Ma c’è una regione che, tra tutte, offre esperienze da sogno adatte davvero a soddisfare ogni esigenza. Si tratta della Puglia, che è ancora una volta tra le destinazioni preferite per un viaggio nel 2023.

Puglia, la destinazione top in Italia

Tra mare e campagna, spiagge da favola e piccoli borghi dove il tempo si è fermato: la Puglia è uno spettacolo magico, da qualsiasi angolo la si esplori. Non sorprende, dunque, che si attesti – di nuovo – il meritato titolo di regione italiana più amata dai turisti, che vengano dal nostro stesso Paese o che attraversino svariati confini nazionali per poter giungere in questo paradiso. E se si parla di ferie estive, non è difficile capire il perché: questo è il terzo anno consecutivo che le sue acque cristalline si aggiudicano il primato di più pulite d’Italia, perfette per la balneazione nel 99,8% dei casi.

Sono tantissime le spiagge incantevoli che si possono trovare lungo le coste – spesso frastagliate, talvolta dolci e sabbiose – della Puglia: dai lunghi arenili che si dipanano a perdita d’occhio alle minuscole calette incastonate tra le rocce, veri gioielli che in pochi conoscono. Cosa c’è di meglio per le vacanze? Ma questa regione è bella in ogni periodo dell’anno, perché ci sono moltissime attrattive da visitare. Città d’arte e borghi sospesi nel tempo, antiche masserie e infinite distese di uliveti: c’è l’imbarazzo della scelta.

Una delle attività principali rimane comunque l’enogastronomia, come rivela il recente Rapporto del Turismo Enogastronomico. L’indagine evidenzia come il 31% degli italiani considera la Puglia come una delle migliori mete del Paese per chi vuole degustare specialità tipiche e perdersi tra mille sapori diversi. Insomma, di motivi per visitare questo angolo di paradiso ce ne sono a bizzeffe, e non è un caso che anche molti vip internazionali scelgano proprio questa destinazione per le loro vacanze. Ma quali sono le località più belle da visitare?

Le località più belle della Puglia

Una premessa è fondamentale: non c’è angolo della Puglia che non sia semplicemente fantastico. Eppure, dovendo proprio scegliere qualche meta per il prossimo viaggio, ci sono alcune perle che assolutamente meritano una visita. È il caso del Gargano, vasto promontorio verde che si sporge sulle acque turchesi del mar Adriatico: la natura incontaminata e le sue splendide foreste si interrompono soltanto per lasciar spazio a qualche piccolo borgo dalle casette candide che rifulgono sotto il sole, come Vieste. Qui ci sono alcune delle spiagge più suggestive della regione, tra cui la Baia delle Zagare, con i suoi faraglioni che spuntano dal mare.

E sempre a proposito di spiagge meravigliose, scendendo un po’ più a sud possiamo incontrare quella famosissima di Polignano a Mare, ma anche calette incantevoli come Cala dell’Acquaviva e la piscina naturale di Marina Serra. Sul versante opposto, quello affacciato sul mar Ionio, una delle destinazioni più amate dai turisti – e dai giovanissimi – è Gallipoli: qui la movida non manca mai, e ci sono tanti localini da scoprire. Ma l’entroterra pugliese non è certo meno affascinante delle sue coste. Dai trulli di Alberobello e di Ceglie Messapica ai suggestivi monumenti storici di Lecce, c’è un’infinità di meraviglie in cui tuffarsi.