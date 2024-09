Tour letterari, i luoghi d’autore da Bergamo a Crespi d’Adda

Fonte: Walter Carrera La centrale idroelettrica di Crespi d'Adda

Dal 5 ottobre al 23 novembre 2024 si svolge l’evento Luoghi d’autore che propone una serie di tour letterari a Crespi d’Adda, Dalmine, Ponte San Pietro e Bergamo. Il territorio orobico sarà protagonista di una serie di iniziative che uniscono letteratura e storia organizzando visite guidate inedite. Un’occasione per esplorare posti di solito non accessibili al pubblico che offrono interessanti dettagli su epoche passate e permettono di rivivere antiche emozioni. Di seguito i dettagli su date e modalità di partecipazione.

Tour letterari: consigli pratici

Il villaggio di Crespi d’Adda è noto per il cotonificio realizzato nel 1878 e la centrale idroelettrica del 1909, mentre la città di Dalmine è stata sempre operaia e custodisce ancora bunker antiaerei usati durante la guerra. A Ponte San Pietro invece si trovano alcuni rifugi antiaerei e le mura veneziane di Bergamo sono state riconosciute Patrimonio UNESCO nel 2017. All’interno dell’evento Produzioni ininterrotte, il festival di letteratura del lavoro che ha luogo a Crespi d’Adda si inseriscono i tour letterari che permettono alle famiglie del posto o di turisti di prendere parte a qualcosa di unico e speciale.

I bambini dai 5 ai 12 anni potranno seguire due laboratori didattici molto interessanti: Storie di uomini, macchine e turbine previsto per il 5, 6 e 20 ottobre 2024 e T-Essere la nuova Storia, l’1, il 3 e 17 novembre 2024 a Crespi d’Adda, con inizio alle ore 15 e 16,30 per la durata di un’ora circa e al costo di 8 euro a persona.

Il calendario dei tour letterari

Il 5 e 19 ottobre, ma anche sabato 2 e 16 novembre 2024 avrà luogo il tour I rifugi antiaerei di Ponte San Pietro, tratto da Bombe sulla città di Achille Rastelli. Si potrà visitare i rifugi antiaerei di Ponte San Pietro, attraverso il racconto dei bombardamenti degli alleati su Milano e sulle provincie lombarde durante la Seconda Guerra Mondiale. Questi vennero realizzati dal Comune a partire dal 1942 in vari punti della città, per proteggere la popolazione dai bombardamenti da parte delle truppe alleate vista la presenza sul territorio di un ponte ferroviario della linea Bergamo – Milano. Questi tour partono alle 10 e alle 1 e durano circa un’ora e il costo del biglietto di 8 euro a persona.

La centrale idroelettrica e il villaggio operaio Crespi d’Adda è un tour previsto per il 6 e 20 ottobre e per il 3 e 17 novembre. Tratto da Al di qua del fiume di Alessandra Selmi questo ripercorre i luoghi e la storia della famiglia Crespi, la nascita del cotonificio nel 1877 e del villaggio operaio tra i fiumi Adda e Brembo per ospitare i lavoratori della fabbrica. Dal 1995 Patrimonio Unesco e secondo sito industriale più visitato in Italia. Il tour è un’occasione per visitare anche la vicina centrale idroelettrica, gioiello di archeologia industriale fondata nel 1909 per sopperire al fabbisogno energetico del cotonificio e del villaggio. Oggi la centrale è nuovamente in attività dopo il fermo avvenuto nel 2009. Questo tour parte alle 10 o alle 14.30 o 15.30 e dura circa due ore e mezza per il costo di 10 euro a persona.

Il 12 e 26 ottobre, ma anche il 9 e 23 novembre 2024 è previsto il tour La città operaia di Dalmine e i bunker antiaerei, tratto da Tute blu di Andrea Sangiovanni. Percorrendo i siti scelti si potrà esplorare i luoghi del lavoro operaio della città di Dalmine, rivivendo le storie dell’Italia operaia dal 1950 al 1980. Dalmine rappresenta luogo iconico del lavoro grazie alla grande industria siderurgica nata nei primi anni del novecento con gli edifici pubblici e le residenze per i lavoratori e le dirigenze. Compresa nel tour è la visita ai bunker antiaerei costruiti nel periodo della seconda guerra mondiale nei quartieri in prossimità dell’azienda. Questo tour parte alle 10, alle 14 e alle 16 e dura circa due ore al costo di 12 euro a persona.

Il 13 e 27 ottobre 2024 ci sarà il tour La fabbrica cotonificio e il villaggio operaio di Crespi d’Adda, tratto da Luci dell’alba di Elena Liguori. Tra la grande fabbrica cotonificio costruita dall’imprenditore visionario Benigno Crespi nel 1787, le vie e i luoghi del villaggio operaio Unesco Crespi d’Adda, tutt’oggi abitato, si svolgono le vicende di una storia nera che ammanta di paura e di tensione quello che soltanto in apparenza è un progetto sociale ma che cela un esperimento di soggezione dai risvolti inaspettati. Crespi d’Adda è lo scenario di una misteriosa morte e di una rivolta silenziosa alla propaganda industriale. Questo tour parte alle 14, 14.30 e 15.30 e dura circa tre ore al costo di 18 euro a persona.

Il 31 ottobre, 1 e 2 novembre 2024 si può partecipare infine al tour Le Mura di Bergamo Alta, tratto da una selezione di racconti e materiali d’archivio sugli omicidi che hanno macchiato di sangue Bergamo Alta. Per esplorare e scoprire luoghi meno conosciuti delle Mura di Bergamo Alta, oggi Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO che sono state testimoni di avvelenamenti, morti violente e complotti. Una visita notturna, da Porta san Lorenzo al borgo storico, tra percorsi inediti e luoghi misteriosi per vivere uno dei beni storici più rinomati della città nel weekend di Halloween. Si parte alle 21 per questo percorso di circa due ore al costo di 12 euro a persona.