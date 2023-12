La nuova app Viaggiare Sicuri da scaricare prima dei prossimi viaggi

Appassionata di storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Quando si organizza un viaggio all’estero, soprattutto se si vuole andare al di fuori dell’Unione Europea, è importante valutare la sicurezza della propria destinazione. Partire con serenità dovrebbe essere infatti il nostro primo pensiero, ma come fare? L’Unità di Crisi della Farnesina ha messo a punto la sua nuova app per fornire ai turisti tutte le informazioni di cui hanno bisogno per una vacanza in tutta tranquillità – senza rinunciare all’avventura. Si chiama Viaggiare Sicuri, che oggi ha una nuova veste ed è più facile da usare. Scopriamo qualcosa in più.

La nuova app Viaggiare Sicuri

La Farnesina ha appena lanciato la sua nuova app Viaggiare Sicuri, con uno sponsor d’eccezione: si tratta di Alberto Angela, e chi meglio di lui potrebbe in effetti ricordarci quanto è bello andare alla scoperta delle meraviglie del mondo? L’importante è farlo in sicurezza, prendendo ogni precauzione prima di partire. È con questo obiettivo che nasceva la prima app dell’Unità di Crisi, che oggi si rinnova completamente assumendo un nuovo nome (Viaggiare Sicuri, per l’appunto), presentandosi con diverse funzionalità introdotte con questo aggiornamento e con modalità di utilizzo più semplici ed intuitive, che vanno di pari passo con una grafica accattivante.

Insomma, è l’app assolutamente da scaricare se state organizzando un nuovo viaggio all’estero e non volete farvi trovare impreparati. Usarla è semplicissimo: potete accedere a tutte le informazioni necessarie sulla vostra destinazione, selezionando il Paese verso cui dovreste viaggiare. Avrete a disposizione i principali alert su eventuali rischi di ogni tipo (sanitari, politici, naturali…), così da sapere in anticipo ciò che dovrete aspettarvi e non correre alcun pericolo. L’app rispecchia il sito Viaggiare Sicuri, ed è molto comodo averla sul proprio smartphone. Ma non è l’unico sistema per poter partire in tutta tranquillità.

I consigli per viaggiare in tranquillità

La Farnesina ha infatti approfittato delle feste di Natale e Capodanno, durante le quali moltissimi italiani si metteranno in viaggio, per pubblicare il documento Dammi il cinque! Le 5 regole per Viaggiare Sicuri, utile per tutti coloro che vogliono partire senza preoccupazioni. Redatto in collaborazione con le associazioni del turismo organizzato Aidit, Assoviaggi, Fiavet, Federazione del Turismo Organizzato e Mavi, contiene alcune importanti informazioni su come usare i servizi forniti dall’Unità di Crisi. Scopriamo in che cosa consistono.

Date sempre il vostro numero di telefono al tour operator/agenzia di viaggio per ogni necessità: in questo modo sarete raggiungibili nel caso in cui insorgessero problemi; Consultate il sito Viaggiare Sicuri per ogni informazione sul Paese che intendete visitare: vi servirà per partire con maggior consapevolezza degli eventuali rischi che dovreste poter affrontare una volta a destinazione; Registrate il vostro viaggio sul portale Dove Siamo Nel Mondo: segnalerete così la vostra presenza all’estero, e la Farnesina potrà rintracciarvi in caso di emergenza; Scaricate l’app Viaggiare Sicuri dell’Unità di Crisi della Farnesina: avrete sempre a disposizione sul vostro smartphone tutti gli aggiornamenti sugli eventuali pericoli nel Paese che state visitando; Prima di sottoscrivere il contratto, valutate con attenzione tutti gli aspetti che lo regolano con il vostro agente di viaggio o tour operator: partire con la giusta consapevolezza è fondamentale per un viaggio in tranquillità.