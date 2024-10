Le 6 città peggiori per chi viaggia in solitaria

Non c'è niente di meglio che girare per il mondo da soli per avere massima indipendenza e per conoscere meglio se stessi...tranne in queste destinazioni

È facile capire perché sempre più persone scelgano la gioia di viaggiare da soli. Oltre che per questioni organizzative (trovare qualcuno con cui viaggiare, dove vogliamo e quando vogliamo, non è così semplice) ci sono anche altri motivi. Da quella sensazione liberatoria che si prova nell’esplorare nuovi posti da soli al spendere tempo di qualità ininterrotto semplicemente con se stessi. Inoltre, offre l’opportunità di imparare a fidarsi del proprio istinto, seguire la propria intuizione e perdersi semplicemente nell’esperienza.

Non tutte le destinazioni del mondo, però, sono adatte a questa tipologia di viaggio. Per la maggior parte dei viaggiatori, soprattutto le donne, scegliere la propria meta tenendo in considerazione luoghi con buone credenziali di sicurezza e bassi tassi di criminalità è fondamentale per godersi il viaggio senza rischiare di imbattersi in situazioni sgradevoli. Queste, ovviamente, possono accadere dovunque, ma ci sono alcune mete che, più di altre, richiedono maggiori attenzioni da parte di chi viaggia in solitaria.

Caracas, Venezuela

Secondo una classifica pubblicata da Forbes, Caracas è la città più pericolosa al mondo per i turisti in generale, di conseguenza lo è ancora di più per chi viaggia in solitaria. In questo momento, Caracas sta attualmente vivendo alti livelli di criminalità e instabilità politica. Tra i problemi più comuni si segnalano furti, rapine a mano armata e rapimenti. Chi viaggia in Venezuela, in particolare a Caracas, deve essere estremamente cauto. Nonostante la città vanti una cultura vivace e paesaggi mozzafiato, rappresenta comunque una destinazione impegnativa per chi viaggia da solo, soprattutto le donne, le quali segnalano frequentemente casi di catcalling, attenzione indesiderata e comportamenti aggressivi.

Città del Capo, Sudafrica

In generale, il Sudafrica è considerato sicuro per i turisti: le aree in cui i visitatori solitamente soggiornano, come i quartieri interni di Città del Capo, le Cape Winelands e le destinazioni safari, sono tra le più sicure del Paese. Tuttavia, se consideriamo gli avvisi dei diversi Ministeri degli Esteri, questi mettono in evidenza l‘alto tasso di criminalità e, sebbene la maggior parte dei crimini violenti si verifichino nelle periferie delle principali città o in aree isolate, chi viaggia da solo deve prestare particolarmente attenzione e prendere precauzioni di sicurezza ovunque si trovi.

Il rischio è maggiore soprattutto durante le ore serali, quando è consigliato affidarsi a mezzi ufficiali, come Uber, per spostarsi e arrivare alla propria destinazione, che si tratti di un hotel o di un ristorante. Inoltre, secondo i dati di quest’anno, Città del Capo ha raggiunto il maggior numero di omicidi al mondo, quasi 3000.

Dhaka, Bangladesh

Il Bangladesh, e in particolare Dhaka, può essere una destinazione impegnativa soprattutto per le viaggiatrici solitarie a causa delle significative differenze culturali e di alcune problematiche come le molestie occasionali e gli alti tassi di criminalità. Nel complesso, sebbene gli abitanti siano generalmente amichevoli, è consigliato prestare massima cautela, rispettare le usanze locali e vestirsi modestamente per evitare attenzioni indesiderate. Il livello di sicurezza può variare a seconda della zona, quindi è importante che, prima di partire, si facciano delle ricerche sulla propria destinazione e considerare di partecipare a un tour guidato con più persone.

Lagos, Nigeria

La Nigeria, soprattutto per chi viaggia in solitaria, presenta alcuni rischi che non sono da sottovalutare. In particolare, vengono segnalati crimini di strada, rapimenti e minacce terroristiche, specialmente nella regione nord-orientale, come anche le truffe. A chi sceglie Lagos come destinazione, si consiglia di essere estremamente prudenti, di viaggiare in gruppo ed evitare completamente gli spostamenti notturni. Come in qualsiasi altra destinazione, a Lagos è necessario restare vigili, evitare aree isolate e non mostrare eccessiva ricchezza, tutti fattori che possono contribuire a migliorare la vostra sicurezza personale.

Manila, Filippine

Le Filippine in generale sono un sogno, ma Manila in particolare potrebbe riservare qualche sorpresa sgradevole per chi viaggia in solitaria. Alcuni quartieri sono considerati sicuri, come Makati, Pasay e Bonifacio Global City, altri meno, soprattutto la notte. Chi sta scoprendo la città da solo, durante le ore notturne dovrebbe dare priorità alla sua sicurezza spostandosi esclusivamente in taxi o usufruendo dei servizi di car-sharing, oltre che nascondere oggetti costosi, evitare strade scarsamente illuminate e attenersi a zone affollate.

Inoltre, non è da sottovalutare la possibilità di incorrere in livelli moderati di molestie per strada, seppur l’aumento delle forze di polizia locali è risultata una soluzione efficace per ridurre questo problema. Infine, Manila presenta un rischio moderato per piccoli crimini come furti, borseggi e truffe, specialmente in luoghi affollati come i mercati e sui mezzi pubblici.

Guayaquil, Ecuador

Tra le città più pericolose al mondo compare anche Guayaquil, dove sono maggiori i crimini violenti legati alle gang che, seppur non interessino i viaggiatori, questi possono esserne casualmente coinvolti. Si consiglia di essere particolarmente prudenti nel centro della città, nelle parti meridionali e nelle aree portuali. Si sottolinea una presenza significativa di piccoli crimini spesso mirati ai turisti quali borseggi e altre forme di furto, soprattutto nelle aree affollate o sui mezzi pubblici. Chi viaggia in solitaria, quindi, deve prestare molta più attenzione alla situazione che lo circonda.