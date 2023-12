Viaggi di Natale, quasi 20 milioni di italiani in partenza: i trend

Ormai manca davvero pochissimo a Natale e, ad eccezione di qualche last minute, le vacanze sono già state organizzate. Molti italiani sono pronti a mettersi in viaggio, chi per ricongiungersi con la famiglia e chi semplicemente per godersi un po’ di relax sotto le feste. Per tanti altri, invece, quest’anno non c’è la possibilità di partire. Scopriamo quali sono i trend, secondo l’indagine condotta da ACS Marketing Solutions per la Federalberghi.

Natale e Capodanno, quanti italiani in viaggio?

Sono quasi 20 milioni gli italiani che hanno deciso di partire per le vacanze di Natale e di Capodanno, nonostante le difficoltà economiche degli ultimi mesi (tra rincari e inflazione, tantissime famiglie sono state messe in ginocchio). Secondo il report, il giro d’affari sotto le feste è stimato in 14 miliardi e 993 milioni di euro, in aumento del 14,4%. Anche perché coloro che si metteranno in viaggio sembrano disposti a spendere di più, magari sulle esperienze – a costo di ridurre il budget per l’alloggio o gli spostamenti.

Ma i restanti 40 milioni di italiani rimarranno a casa: circa la metà lo farà per scelta, preferendo trascorrere il Natale in famiglia o semplicemente per evitare i periodi di maggior affollamento. Tuttavia, l’altra metà è stata costretta a rinunciare alle vacanze perché non può permetterselo. “Lo scenario che ci mette di fronte la nostra indagine è quello di una ripresa, questo sì, ma dura. Perché non credo si possa sottovalutare il fatto che, tra coloro che hanno deciso di non partire, un buon 49,5% si è trovato di fronte ad una scelta obbligata per motivi economici” – ha affermato Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi.

Le mete preferite

Scopriamo adesso i trend di viaggio più in voga tra chi parte: la stragrande maggioranza degli italiani ha deciso di rimanere entro i confini nazionali (il 95% per Natale e il 91,7% per Capodanno). Coloro che vanno all’estero si dirigono soprattutto verso le grandi capitali europee, le mete perfette soprattutto per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Chi invece resta in Italia lo fa soprattutto per ricongiungersi alla propria famiglia o, in seconda battuta, per godersi un po’ di relax. In particolare, il 55,2% di loro ha optato per una località nella propria regione.

Quali sono le mete preferite per viaggiare a Natale e a Capodanno? L’indagine ci svela che, per il 30,2% degli intervistati, la scelta è ricaduta sulla montagna: in molti preferiscono infatti trascorrere le vacanze sulla neve, sia per sciare che per vivere l’atmosfera invernale durante il periodo natalizio. Il 23,4% ha invece optato per una grande città italiana, diversa da quella di residenza, mentre il 19,9% si prepara a partire con destinazione qualche bella località d’arte. Infine, il 17,4% ha scelto il mare, per divertirsi in attesa dell’ultimo dell’anno e ammirare bei panorami.

I turisti stranieri in Italia

La Coldiretti fa il punto della situazione sui turisti stranieri in arrivo in Italia per le feste. Ancora una volta, il nostro Paese è tra le destinazioni preferite, e si stima una crescita del 17% proprio durante il periodo di Natale e Capodanno. La maggior parte dei viaggiatori provenienti dall’estero arriva dall’Unione Europea: sono ben il 70%, ai quali si sommano i tanti turisti che risiedono nel Regno Unito e negli Stati Uniti.