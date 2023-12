12 viaggi da fare nel 2024: uno per ogni mese dell’anno

Un viaggio - ma anche due - per mese: abbiamo selezionato le migliori mete da raggiungere in Europa e nel mondo durante tutto il 2024

Avete mai pensato di regalarvi un viaggio al mese? Purtroppo non è sempre possibile non solo per questioni di denaro, ma anche per il poco tempo a disposizione. Tuttavia, quel che è certo è che se lo si desidera si possono fare ben 12 viaggi all’anno, e per questo noi di SiViaggia ne abbiamo selezionati alcuni, ideali da effettuare durante un mese specifico del 2024.

Anzi, ad essere onesti abbiamo deciso di consigliarvi 12 imperdibili mete in Europa e altre 12 nel resto del mondo. In totale, quindi, sono ben 24 viaggi tra cui scegliere.

Dove andare a gennaio

Gennaio è un mese molto particolare perché per quasi la metà del tempo è ancora occupato dalle feste natalizie e da tutto quello che comportano, come prezzi alle stelle e tantissimi turisti in giro per il mondo. La buona notizia, però, è che non appena le celebrazioni passano i costi crollano vertiginosamente e, allo stesso tempo, di viaggiatori in giro ce ne sono meno.

Se non amate il caos, quindi, è un mese perfetto in cui partire, ma quale meta scegliere? Noi di SiViaggia vi consigliamo di andare a Punta Cana, una straordinaria realtà che sorge nell’area nord-orientale della Repubblica di Santo Domingo. Il luogo perfetto per trascorrere vacanze rilassanti anche grazie alle sue numerose e splendide spiagge.

Se invece preferite il freddo e il non andare troppo lontano, il consiglio è quello di dirigervi verso Château-d’Oex, il capoluogo della bucolica regione turistica del Pays d’Enhaut, in Svizzera. Si tratta di un luogo che oltre a colpire per il suo noto museo etnografico allestito all’interno delle case storiche, in questo mese dell’anno offre un appuntamento imperdibile: il Festival Internazionale delle Mongolfiere, con più di 70 mongolfiere provenienti da diversi Paesi che si alzano in volo. Le date per il 2024 sono dal 20 al 28 gennaio.

Dove andare a febbraio

Anche febbraio è un mese ideale per viaggiare: inizia il Carnevale e in molte aree del mondo i festeggiamenti sono più vibranti che mai. Per questo motivo, la prima meta che vi consigliamo è l’affascinante città di Rio de Janeiro, in Brasile, sede del Carnevale più famoso e spettacolare del mondo (e non solo). Quest’anno andrà in scena dal 9 al 17 febbraio e sarà un appuntamento che renderà questa città sul mare un tripudio di persone pronte a danzare al ritmo della samba. Non mancheranno creativi e variopinti costumi e locali e turisti pronti a partecipare ai balli in maschera e alle feste di strada.

Chi vuole rimanere in Europa, invece, può optare per Las Palmas, una grande città sull’Isola di Gran Canaria in cui, oltre alla spiagge, ci sono interessanti proposte culturali. Ma non solo, perché anche qui il Carnevale è assai sentito, tanto che in molti lo paragonano persino al Carnevale di Rio. Dal 26 gennaio e fino al 18 febbraio si potrà prendere parte a una delle ricorrenze più antiche e con più storia delle isole Canarie, caratterizzata da un’allegria contagiosa e da musica e colori.

Dove andare a marzo

A marzo si sente già odore di primavera, di lunghe giornate, di tanta voglia di fare cose e, soprattutto, di colori. Per questo motivo, il nostro suggerimento è prendere in considerazione un bel viaggio in India per partecipare all’Holi Festival che in Italia è conosciuto proprio come la festa dei colori. Quest’anno andrà in scena dal tramonto di domenica 24 marzo fino al calar del sole di lunedì 25 marzo, e per la sua bellezza e importanza è chiamato anche il festival della condivisione e dell’amore.

In Europa, invece, vi consigliamo di dirigervi in Irlanda per celebrare la rinomatissima Festa di San Patrizio a Dublino. In questa magnifica città, il 17 marzo tornerà la tipica parata ricca di sfilate, bande musicale, divertimento e (tanta) birra. È bene sapere, tuttavia, che la parata è solo uno degli eventi del festival perché la celebrazione viene estesa su più giorni per trascorrere momenti all’insegna delle arti, della cultura e del patrimonio locale.

Dove andare ad aprile

Ad aprile la primavera è arrivata e per questo non ci sono scuse: è il mese perfetto per viaggiare. E per tale motivo vi consigliamo di prendere in considerazione la Thailandia dove, strano a crederci, si festeggia il Capodanno – localmente chiamato Songkran e recentemente divenuto patrimonio Unesco. Si tratta di una festa importantissima che va in scena dal 13 al 15 aprile e che celebra l’inizio di una nuova fiorente stagione delle piogge che porterà il raccolto. Si puliscono le case e i santuari, si prega e si decorano abitazioni e città, ma ovviamente non manca la festa poiché tutti si spruzzano grandi quantità di acqua l’uno all’altro per eseguire il rituale di pulizia mirato a portare fortuna nell’anno successivo: sì, ad aprile andrà in scena la più grande battaglia d’acqua al mondo.

Se preferite rimanere nel nostro continente, una meta da prendere in considerazione è Amsterdam con il suo Koningsdag, da molti conosciuto come la Festa del Re. Si celebra a fine mese e questa bellissima Capitale si riempie di colorati mercatini. Ma a rendere il tutto ancor più speciale è che ogni persona è vestirta di arancione – il colore nazionale dell’Olanda –, compresi i monumenti.

Dove andare a Maggio

Maggio è un mese eccezionale anche perché regala le giornate più lunghe dell’anno: rimanere a casa è un sacrilegio. Tra i vostri buoni propositi potreste inserire Nikko, una piccola città della prefettura giapponese di Tochigi dove sorge il sontuoso Toshogu, famoso santuario shintoista fondato nel 1617. Proprio qui prende vita il Festival di Nikko che, il 17 e il 18 maggio, si rivela una manifestazione imponente in cui tornare indietro negli anni, al tempo di Tokugawa Ieyasu. Due particolari giorni di festeggiamenti in cui assistere a manifestazioni grandi o piccole che in genere tendono a rievocare il Giappone degli shogun e dei samurai con danze, gare di tiro con l’arco e altre attività dell’epoca.

In Europa vi consigliamo di fare un salto tra le meraviglie primaverili della Norvegia perché il giorno 17 maggio si celebra la Festa Nazionale del Paese, una festa talmente importante che viene persino seguita lungo le strade delle città e in televisione. No, non ci sono parate militari, perché i veri protagonisti sono i bambini che si vestono con abiti tradizionali e che portano bandiere lungo le strade delle città. I festeggiamenti più suggestivi li potrete trovare ad Oslo.

Dove andare a giugno

A giugno inizia definitivamente il sogno estivo e viaggiare diventa un dovere, anche perché ci sono meno persone in giro e i luoghi sono paradisi semi-deserti e anche più economici dei mesi seguenti. Ma non solo, perché è proprio in questo mese che avviene il solstizio d’estate, e per questo uno dei luoghi da non perdere è New York: qua prende vita il Yoga Solstice a Times Square. Si tratta di una celebrazione che ha luogo il 20 giugno e in cui l’arrivo dell’estate viene accolto con una giornata di lezioni di yoga gratuite all’aperto, nella piazza più famosa della città.

L’arrivo della bella stagione è festeggiato anche in Europa e in particolare nella magnifica cornice di Stonehenge, in Inghilterra. Qui, durante la notte che precede il 21 giugno, migliaia di persone si radunano davanti al monumento megalitico più famoso del mondo per celebrare il sole, il tutto tra rievocazioni medievali e storiche.

Dove andare a luglio

Tantissimi bei viaggi si possono fare anche durante il mese di luglio e in particolare a Boryeong, una cittadina a circa 200 km a sud di Seoul, in Corea del Sud. Da queste parti prende vita una festa che dura diversi giorni, dal 17 luglio all’8 agosto, chiamata Boryeong Mud Festival. Si tratta di un evento unico nel suo genere che consiste principalmente nel rotolarsi nel fango.

Voliamo ora ad Obidos, una meravigliosa cittadina medievale del Portogallo, che è da sempre così bella che in passato fu un borgo regalato a una regina. E proprio qui, tra mura antiche e un castello imponente, dal 18 al 28 luglio va in scena il famosissimo (e bellissimo) Marcato Medievale. Si tratta di una festa che prevede la partecipazione di centinaia di figuranti che, vestiti adeguatamente, animano la cittadina. Ci sono i nobili, mendicanti, mulattieri, giocolieri, musicisti, giullari e danzatrici, così come una serie di tornei a cavallo o a piedi, cene medievali e molto altro ancora.

Dove andare ad agosto

Per la maggior parte degli italiani agosto è sinonimo di ferie e per questo in molti scelgono proprio questo mese per partire. In questo 2024 vi consigliamo di fare un salto nel deserto del Nevada che, a fine mese, si trasforma nel palcoscenico del Burning Man, festival in cui i partecipanti si uniscono nello sforzo di co-creare Black Rock City, una metropoli temporanea dedicate all’arte e alla comunità. Ogni partecipante qui è libero di proporre la propria arte, per poi terminare il tutto con un incendio di un grande fantoccio di legno.

Anche in Europa è possibile trovare diversi appuntamenti interessanti, come quello che avviene a Budapest: il Sziget Festival. Quest’anno andrà in scena dal 7 al 12 agosto e si tratta di un vero e proprio appuntamento dedicato alla musica. Qui, infatti, ogni anno ci sono più di 60 palchi pieni di gruppi musicali, cantati solisti, DJ set, spettacoli teatrali, proiezioni videocinematografiche, danza, esibizioni circensi, artisti di strada e manifestazioni sportive.

Dove andare a settembre

A settembre c’è ancora quel piacevole caldo estivo ma anche quel fresco perfetto per viaggiare, un mese ideale per andare alla scoperta di tanti meravigliosi angoli del mondo. In questo caso, vi consigliamo di dirigervi a Melbourne, la bellissima Capitale dello stato australiano di Victoria, sulla costa sud-orientale dell’Australia. Da queste parti, dal 2 all’8 del mese, va in scena il Fine Food Australia, una fiera internazionale dedicata alle nuove idee dal mondo nell’ambito di prodotti alimentari, bevande e attrezzature.

Un’altra meta da visitare a settembre si trova in Italia ed è Viterbo, e in particolare il 3 del mese perché è il giorno di una festa tradizionale davvero unica e speciale: la Macchina di Santa Rosa. Si tratta di una macchina a spalla che assume oggi la forma di una torre illuminata da fiaccole e luci elettriche. È alta circa trenta metri, pesante più o meno cinquantuno quintali, e viene portata in processione sulle spalle da un centinaio di uomini detti “Facchini di Santa Rosa” lungo un percorso di poco più di un chilometro tra le vie cittadine, spesso anche molto ripide e strette. Un’emozione davvero unica, molto sentita dai viterbesi e che possiamo tranquillamente definire una delle feste tradizionali più emozionanti al mondo.

Dove andare a ottobre

A ottobre è autunno pieno, e le foglie colorate cominciano a dominare le vie delle città. Tra le mete da visitare durante questo mese c’è Hong Kong e in particolare il giorno 1 ottobre, ovvero quello che corrisponde alla Giornata nazionale della Repubblica Popolare Cinese. In questa incredibile città dall’atmosfera elettrizzante, ricoperta al 70% di montagne e paesaggi incontaminati e con un’area metropolitana che ospita la maggiore concentrazione di grattacieli del mondo, si libera nei cieli una raffica di circa 23.000 fuochi d’artificio.

Una tappa da prendere in considerazione in Europa è invece Berlino che durante il mese di ottobre si illumina del suo Festival delle luci. Si tratta di un appuntamento in cui la città brilla di mille colori perché vengono addobbati oltre 50 musei e attrazioni, tra i quali la porta di Brandenburgo. Non mancheranno i fuochi d’artificio, eventi culturali e una serie di tour speciali per scoprire la Capitale tedesca.

Dove andare a novembre

Novembre è il mese prima del Natale e quindi ottimale per viaggiare perché i prezzi sono ancora piuttosto contenuti. Durante questo mese vale la pena prendere in considerazione il magico e pazzesco Día de los Muertos che si svolge il 2 di novembre in tutto il Messico. Una giornata ricca di stravaganti sfilate in maschera e vari festeggiamenti, fiori, colori e teschi decorati che creano un momento di gioia perché, secondo la tradizione, gli spiriti dei defunti tornano a far visita alle persone amate ancora in vita.

Molto interessante è anche la Romania dove il 30 novembre si celebra Sant’Andrea con un giorno di festa estremamente importante per il Paese e per tutta la comunità ortodossa. Ogni località si riempie di varie celebrazioni e anche di superstizioni e rituali di origine precristiana. Inoltre, si narra che in questa notte i lupi parlino agli uomini ma attenzione, perché potrebbero trasformarvi in lupi mannari.

Dove andare a dicembre

Siamo giunti all’ultimo mese dell’anno che tra il Natale e il Capodanno riserva molte giornate libere per viaggiare. In questo caso, il nostro consiglio è quello di andare a San Fernando, nelle Filippine, dove a metà dicembre va in scena il Festival delle Lanterne Giganti. Durante queste giornate i pittoreschi villaggi locali creano lanterne che possiedono fino a 6 metri di larghezza e che offrono incredibili effetti anche grazie all’uso di lampadine elettriche.

In Europa, invece, potrete scegliere qualsiasi meta perché tra mercatini colorati e villaggi di Babbo Natale tutto è particolarmente magico e suggestivo.