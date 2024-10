Viaggiare sicuri: quanto è pericolosa Port Moresby?

Fonte: iStock Port Moresby, in una splendida giornata di sole

Hai scelto di partire per un viaggio alla scoperta della Papua Nuova Guinea ma hai letto di qua e di là che la sua capitale, Port Moresby, è considerata una delle città più pericolose al mondo. In questo articolo cercheremo di spiegarti quanto è pericolosa Port Moresby, quali sono le zone da evitare e quali i comportamenti da adottare per permetterti di godere appieno del tuo viaggio in Papua Nuova Guinea, una terra affascinante e selvaggia, nota per il suo mosaico culturale e per le sue bellezze naturali. Questa destinazione è fuori dalle principali rotte turistiche e resta, ancora oggi, un territorio abbastanza inesplorato e remoto, ecco perché è fondamentale avere le idee chiare e le informazioni necessarie per non incappare in spiacevoli imprevisti. Quindi, quanto è pericolosa Port Moresby?

Livello di sicurezza e tassi di criminalità a Port Moresby

Prima di affrontare qualsiasi viaggio in qualsiasi luogo consigliamo sempre di visitare il sito della Farnesina, qui sarà possibile trovare informazioni in costante aggiornamento per il tuo viaggio, non solo in termini di requisiti d’ingresso nel Paese scelto, ma anche per quanto riguarda la sicurezza del Paese stesso. Per quanto concerne Port Moresby, possiamo affermare che sia una città dove è importante stare attenti, poiché i tassi di criminalità sono molto elevati. Nello specifico, si evidenzia la presenza di molti gruppi etnici che, fino a poco tempo fa, vivevano isolati e in costante lotta tra loro; la convivenza di questi gruppi all’interno di uno stato moderno ha comportato l’insorgenza di grossi disagi politici e sociali i quali, a loro volta, hanno portato a un tasso di criminalità elevato. Le forze di sicurezza locali sono poche e mal strutturate, il che comporta una scarsa possibilità di contenere la criminalità del luogo. Andando ad analizzare le varie aree di sicurezza troviamo:

Rischio borseggiatori e piccole rapine: il livello è alto ; è molto frequente che i borseggiatori cerchino di strappare dalle mani dei passanti borse e zaini.

il livello è ; è molto frequente che i borseggiatori cerchino di strappare dalle mani dei passanti borse e zaini. Rischio sui trasporti pubblici e taxi: anche in questo caso, il rischio è elevato a causa della scarsa manutenzione di strade e infrastrutture che rende i viaggi nei mezzi pubblici ad alto rischio. Il consiglio è quello di girare con un’auto noleggiata per spostarsi e di fare attenzione alle gang di criminali che possono cercare di fermarti per derubarti. In generale non è consigliato guidare di notte.

anche in questo caso, il rischio è a causa della scarsa manutenzione di strade e infrastrutture che rende i viaggi nei mezzi pubblici ad alto rischio. Il consiglio è quello di girare con un’auto noleggiata per spostarsi e di fare di criminali che possono cercare di fermarti per derubarti. In generale Rischio aggressione: a Port Moresby le aggressioni fisiche, spesso a mano armata, non sono rare , soprattutto nelle zone più malfamate della città. Il rischio sale di livello se a viaggiare sono donne e ragazze non accompagnate.

a Port Moresby le aggressioni fisiche, spesso a mano armata, , soprattutto nelle zone più malfamate della città. Il rischio sale di livello se a viaggiare sono donne e ragazze non accompagnate. Rischio terrorismo: nonostante il terrorismo sia un problema di ordine globale e qualsiasi luogo al mondo sia potenzialmente a rischio, in Papua Nuova Guinea il terrorismo transnazionale è raro , dunque si può affermare che il rischio è di livello basso.

nonostante il terrorismo sia un problema di ordine globale e qualsiasi luogo al mondo sia potenzialmente a rischio, in Papua Nuova Guinea il terrorismo transnazionale è , dunque si può affermare che il rischio è di livello basso. Rischio catastrofi naturali: Port Moresby si trova in una regione attiva sia dal punto di vista sismico che vulcanico, dunque si possono verificare terremoti di magnitudo elevata.

La situazione politica e il rischio manifestazioni

La Papua Nuova Guinea è caratterizzata da una forte instabilità politica ed economica, che si traduce frequentemente in proteste, manifestazioni e disordini di vario tipo. La capitale, in particolare, è spesso il nodo di queste tensioni, con episodi di violenza e agitazione più intensi e frequenti rispetto ad altre aree del Paese. In queste situazioni atti vandalici, piccoli crimini e scioperi sono all’ordine del giorno costringendo le autorità locali a dichiarare non solo lo stato d’emergenza ma, spesso, a imporre coprifuochi. Qualora si verificasse l’introduzione di queste misure, potresti incorrere in fastidiosi disagi come le interruzioni dei trasporti. Pertanto, ti consigliamo di mantenerti sempre informato consultando regolarmente i siti web delle autorità locali o dell’ambasciata italiana.

Port Moresby le zone da evitare

Fonte: iStock

Se la voglia di scoperta ti spinge a visitare questa affascinante seppur controversa città, puoi cercare di ridurre al minimo le possibilità di incorrere in spiacevoli inconvenienti. Il primo passo è sicuramente evitare di frequentare le zone più rischiose e pericolose. Un esempio? La zona di Waigani e l’area che circonda il Port Moresby Golf Club; qui infatti si sono verificate diverse rapine di auto e aggressioni. Un secondo quartiere da evitare è quello di Morata, che nei wekend fa da teatro a grossi disordini. Anche i mercati, nonostante il loro forte fascino culturale, sono zone da evitare: nei mercati Gordons e Hohola è frequentissimo assistere a scippi per mano dei borseggiatori il cui target preferito sono proprio i viaggiatori e turisti. Se non riesci a frenare la curiosità il consiglio è quello di visitare il mercato accompagnato da qualcuno del posto che potrà guardarti le spalle e gestire le situazioni con maggior esperienza. In generale il consiglio più importante, e che vale per tutte le zone della città, è quello di non camminare da solo, soprattutto di notte.

3 consigli per affrontare il viaggio in sicurezza a Port Moresby

Se hai deciso di visitare la capitale della Papua Nuova Guinea dovrai adottare alcuni comportamenti essenziali per garantire una permanenza quanto più tranquilla possibile. I consigli che vogliamo darti sono tre e riguardano i trasporti, il comportamento da adottare per strada e i tour organizzati.

Muoversi in sicurezza

Una delle raccomandazioni più importanti per chi vuole visitare Port Moresby è quella di evitare l’uso dei trasporti pubblici. Bus e minivan sono convenienti da un punto di vista economico ma non sono per niente sicuri per i viaggiatori: i furti sono all’ordine del giorno e spesso la scarsa manutenzione li vede costretti a bloccarsi in piena notte a bordo strada o in zone pericolose, diventando un facile bersaglio per le bande criminali che creano forti disagi nella città. Oltre alla criminalità, un secondo problema dei mezzi pubblici, è il totale disinteresse da parte dei conducenti di rispettare i percorsi o i limiti di velocità aumentando di fatto i rischi per la sicurezza. L’alternativa più sicura è quella di affidarsi ai servizi di trasporto organizzati dagli hotel o dai tour operator.

Comportamento in pubblico

Come dicevamo, Port Moresby non è una città da prendere alla leggera, soprattutto dopo il tramonto. Pertanto, è caldamente consigliato non andare in giro per le vie della capitale della Papua Nuova Guinea da soli e specialmente di notte: le vie poco illuminate e poco frequentate sono il palcoscenico perfetto per incontri spiacevoli e situazioni insidiose. Infine, evita di indossare oggetti di valore: al bando orologi, anelli, collanine e occhiali firmati; cerca anche di non muoverti con grosse somme di denaro e, in generale, di mostrare banconote in pubblico. Anche il telefono va tenuto sempre sott’occhio e mai lasciato incustodito o semplicemente appoggiato su un tavolino.

Tour organizzati

Il modo più sicuro in assoluto per esplorare Port Moresby e, in generale, la Papua Nuova Guinea è quello di affidarsi a tour organizzati da guide locali. Le persone che lavorano per questi enti sono molto preparate e conoscono la città e le sue controversie riuscendo ad accompagnarti per le zone di Port Moresby in tranquillità e permettendoti di goderti il viaggio. Non solo, è anche un ottimo modo per scoprire la storia e gli aneddoti della città, raccontati da chi la vive ogni giorno. Affidandoti a un tour operator potrai visitare i posti più belli di Port Moresby come l’Ela Beach, il National Parliament House o il Nature Park, immergendoti nella storia e nella cultura del luogo senza doverti preoccupare troppo dei rischi inerenti la criminalità.

In sintesi, Port Moresby e la Papua Nuova Guinea sono zone poco inflazionate dai turisti ma che possono offrire esperienze davvero uniche a chi decide di esplorarle. Tuttavia, è fondamentale essere pienamente consapevoli delle caratteristiche di questi luoghi e di come affrontarli adottando le giuste precauzioni; solo in questo modo potrai godere di un’esperienza di viaggio autentica e di evitare di ritrovarti in situazioni che potrebbero rovinarla. La pianificazione puntuale e l’adozione dei suggerimenti che ti abbiamo fornito in questa guida sono un ottimo punto di partenza per esplorare le bellezze di Port Moresby e portare a casa uno splendido ricordo di una terra ricca di fascino e di risvolti culturali tutti da scoprire. Segui tutti i consigli che ti abbiamo dato e preparati per affrontare un viaggio che difficilmente potrai dimenticare in una terra unica a sud-ovest del Pacifico.