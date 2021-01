Montagne vuote e innevate, la magia in Val d’Ultimo

editato in: da

Video di: ANSA

Sembra quasi uno scherzo del destino, eppure in questa stagione invernale in cui (fino a questo momento) non si è potuto godere appieno delle bellissime mete di montagna nostrane, la neve sembra cadere incessantemente e rendere i nostri paesaggi più belli che mai. In particolare sta accadendo in Val d’Ultimo in Alto Adige, dove questa stagione è particolarmente ricca di precipitazioni.

A mostrarci tutta questa meraviglia è un video girato con un drone, che ci regala un paesaggio innevato come non si vedeva da anni. Gli impianti di risalita sono ancora fermi (in attesa di novità che dovrebbero arrivare presto) e, proprio per questo motivo, fanno da padroni lo scialpinismo, le ciaspole e lo sci di fondo.

Un video davvero eccezionale, e per alcuni tratti surreale, che ci regala immagini autentiche di quella che è una zona meravigliosa del nostro Paese, ma che allo stesso tempo dona un pizzico di malinconia.

Del resto la Val d’Ultimo è quella località che fa innamorare non appena ci si mette piede e qui, gli amanti degli sport invernali, ma anche coloro che adorano la stagione fredda, hanno davvero l’imbarazzo della scelta sul da farsi.

Basti pensare alle malghe, che sono caratteristiche di questa valle dell’Alto Adige e che sono meta di passeggiate invernali e spesso il punto di partenza per una discesa in slittino con tutta la famiglia. Oppure al comprensorio sciistico ed escursionistico Schwemmalm, che mette a disposizione ben 25 chilometri di piste da sci.

Ma non solo, questa valle lunga ben 40 km è costellata di piccoli paesi che sembrano usciti dalle fiabe e meravigliosi laghi cristallini. Imperdibile, per esempio, il lago di Fontana Bianca a quota 1.885 metri. Ma anche il paesino di Santa Gertrude in cui spicca una graziosa chiesetta dal campanile super appuntito e di un bel rosso vivo, da cui è possibile ammirare un incredibile panorama su tutta la Valle del Rio Valsura.

Altrettanto elettrizzante è il paese di San Pancrazio, dove sopra un grande masso svetta un’antica casetta un po’ sgangherata.

Insomma, in attesa di poter tornare a godere di tutte le meraviglie della Val d’Ultimo vediamoci questo incredibile video, perché sono immagini che non si ammiravano da anni e che, quando tutto tornerà alla normalità, non rivedremo più.