La Val d’Ultimo da scoprire per gli amanti del trekking

Piccola perla dell'Alto Adige, in provincia di Bolzano, la Val d'Ultimo è il luogo perfetto per trascorrere una vacanza in pieno relax, immersi nella natura e nel silenzio delle montagne alpine. Sebbene sia ampia solamente 40 km, la vallata vi regalerà grandissime emozioni: tra vette imponenti e deliziosi laghi alpini, piccoli borghi incantevoli e infiniti prati verdi, potrete riscoprire il piacere di un viaggio nel cuore della natura più selvaggia. Ecco quali sono i luoghi imperdibili della Val d'Ultimo.