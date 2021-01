Le mete di montagna italiane in cui andare appena sarà possibile

Aria pura, panorami mozzafiato, vette innevate: cosa c'è di meglio che godersi l'incantevole atmosfera delle località di montagna per riscoprire il contatto con la natura e con se stessi? Ecco per voi alcune mete di montagna italiane dove vivere un fantastico soggiorno non appena sarà possibile.