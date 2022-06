Tra le migliori spiagge formato famiglia c’è un’italiana

Pronti per le vacanze al mare? Nella scelta della spiaggia ideale, è importante tenere conto delle esigenze di tutti i membri della famiglia. E quando ci sono dei bambini, bisogna davvero avere un occhio di riguardo in più. Certo, trovare la località migliore per i più piccini non è sempre facile, ma c’è chi può darci una mano. Si tratta della classifica stilata da The Family Vacation Guide, specializzata nel settore dei viaggi per famiglie. Quali sono le mete perfette secondo il World’s Best Family Beach Destinations? Scopriamolo insieme.

La spiaggia italiana ideale per le famiglie

Sabbia fine e dorata, acqua cristallina e fondali che digradano dolcemente, per permettere ai bimbi di giocare in tutta sicurezza (ma sempre sotto l’occhio vigile di mamma e papà!): queste sono alcune delle caratteristiche ideali che dovrebbe avere una spiaggia per famiglie, ma non solo. C’è chi preferisce andare un po’ all’avventura, tuttavia quando i figli sono davvero piccini gli stabilimenti attrezzati garantiscono standard di pulizia e comodità difficilmente eguagliabili. E poi, naturalmente, la località stessa è molto importante: deliziosi villaggi vicino al mare, dove c’è poco traffico e tutto è a misura di bambino, con tanti locali e ristoranti per mangiare e fare acquisti senza difficoltà.

Ci sono molte destinazioni balneari che soddisfano questi requisiti, e il World’s Best Family Beach Destinations le ha esplorate alla ricerca delle migliori in assoluto. In classifica spicca una meta turistica italiana, che per le famiglie è davvero il top. Stiamo parlando di Olbia, bellissima località della Sardegna che vanta spiagge meravigliose e un mare turchese perfetto per giochi divertentissimi. Molto belle sono, ad esempio, Porto Istana e Rena Bianca: entrambe affacciate sulla Costa Smeralda, sono un paradiso per i più piccini – e anche per i genitori.

Se poi siete alla ricerca di un giorno di divertimento sfrenato, non resta che provare Aquadream: un grande parco acquatico con scivoli mozzafiato e tante piscine dove vivere ore di rinfrescanti avventure. La città di Olbia, inoltre, è un gioiellino tutto da esplorare: curiosi musei e antiche testimonianze medievali intratterranno senza dubbio i più piccini (e daranno un po’ di respiro ai genitori) anche in caso di tempo nuvoloso.

La classifica delle migliori spiagge per famiglie

La miglior spiaggia per famiglie, secondo la classifica, è una destinazione balneare del Portogallo, che ormai è tra le mete più belle per le vacanze. Si tratta di Albufeira, piccolo villaggio di pescatori divenuta una località turistica d’eccellenza: il litorale sabbioso, a due passi dal paese, offre sia spiaggia libera che stabilimenti attrezzati. E ci sono tantissime attrazioni per grandi e piccini, dai parchi acquatici alle gite in barca per avvistare i delfini. Il secondo posto in classifica va invece a Sarasota, perla della Florida, con spiagge incantevoli e tanta natura. A seguire, ci sono Antalya (Turchia) e Tahiti (Polinesia Francese), mentre in quinta posizione c’è Olbia.

Naturalmente, le sorprese non sono finite qui: l’elenco vede molte altre località perfette per le famiglie, alcune oltreoceano – o ugualmente distanti – come Santa Monica (California), Perth (Australia) o Cape Town (Sudafrica). Altre sono invece a portata di volo (a corto raggio): è il caso di Tenerife (Spagna), Nizza e Marsiglia (Francia) e Mykonos (Grecia). Se invece non ci si vuole allontanare dall’Italia? Oltre alla Sardegna, altre spiagge bellissime si sono aggiudicate un posto in classifica. Tra le tante, spiccano Trieste, Napoli e la splendida Positano, gioiello della Costiera Amalfitana.