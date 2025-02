Cresce il desiderio di conoscere nuove mete ma prenotando in anticipo: come andranno i viaggi nel 2025

Fonte: 123RF Tendenza vacanze 2025

Con l’arrivo del nuovo anno, le festività natalizie ormai archiviate e la routine quotidiana che riprende il suo corso, per molti italiani è già tempo di pensare alla prossima vacanza. C’è chi sogna le spiagge dorate di una meta esotica, chi programma un viaggio on the road alla scoperta di paesaggi inediti e chi, invece, si affida alle tradizioni scegliendo una destinazione già amata. Qualunque sia la scelta, una cosa è certa: la tendenza a pianificare con largo anticipo è in crescita.

Non è un caso che eventi come la BIT (Borsa Internazionale del Turismo), in programma a Milano dal 9 all’11 febbraio 2025, siano sempre più seguiti da chi vuole rimanere aggiornato sulle nuove proposte di viaggio. La manifestazione è l’occasione perfetta per scoprire le destinazioni più gettonate, confrontare offerte e lasciarsi ispirare dalle ultime novità del settore. E proprio dalle analisi dell’Osservatorio Compass emergono dati interessanti: gli italiani sono sempre più attenti al budget, alle modalità di pagamento – come l’innovativa formula di Heylight – e alle opportunità offerte dalle tecnologie digitali per rendere l’organizzazione delle vacanze più semplice e conveniente.

Dove andranno gli italiani nel 2025

Il 2025 è certamente l’anno di viaggi all’insegna della scoperta. Il 47% degli italiani dichiara di voler cambiare destinazione rispetto agli anni precedenti, dimostrando una crescente voglia di scoprire luoghi nuovi. Il mare rimane il luogo del cuore per il 48% dei viaggiatori, seguito dai viaggi itineranti (16%), dalla montagna (12%) e dalle città d’arte (7%).

Le differenze generazionali giocano un ruolo chiave nelle scelte di viaggio: mentre i boomer prediligono destinazioni tranquille e poco affollate, i giovani della Gen Z danno maggiore importanza alla compagnia piuttosto che alla meta in sé. Inoltre, i ponti primaverili si confermano un’occasione molto sfruttata per una pausa di relax, con il 28% delle persone che li utilizzerà per viaggiare.

Budget e prenotazioni: quanto e come si spende

Con il passare degli anni, i consumatori sono sempre più attenti al budget e alle modalità di prenotazione. La spesa media stimata per una vacanza di almeno 3-4 notti è di circa 1.130€ a persona, cifra che sale a quasi 1.900€ per i viaggi extraeuropei. Inoltre, il 74% dei viaggiatori effettuerà la prenotazione nei prossimi mesi, mentre solo il 10% ha già prenotato a gennaio.

L’online domina le modalità di prenotazione: il 65% degli italiani organizza il proprio viaggio in autonomia tramite piattaforme digitali, con una percentuale che sale al 79% tra i più giovani della Gen Z. Gli utenti più maturi continuano comunque a preferire le agenzie di viaggio e i tour operator.

Sempre più persone, invece, cercano flessibilità. Il 56% degli intervistati dall’Osservatorio Compass considera fondamentale la possibilità di cancellazione gratuita last-minute, mentre 1 su 3 preferisce ottenere sconti immediati. Il risparmio e la sicurezza economica restano quindi priorità per molti.

Buy Now Pay Later: il futuro dei pagamenti per i viaggi

Un aspetto innovativo e sempre più diffuso nel settore turistico è il Buy Now Pay Later (BNPL), una formula di pagamento dilazionato che consente ai viaggiatori di distribuire le spese nel tempo. Questa soluzione interessa il 26% degli italiani, con un incremento significativo tra coloro che pianificano le vacanze in anticipo.

Il BNPL è particolarmente apprezzato per i viaggi di importo elevato, come pacchetti all-inclusive o esperienze personalizzate. Tra i principali vantaggi ci sono la possibilità di evitare un esborso immediato e di gestire il budget in modo più flessibile. Con il crescente interesse per questa modalità di pagamento, sempre più operatori turistici e piattaforme online stanno integrando il BNPL tra le loro opzioni.

Compass alla BIT 2025: novità e soluzioni innovative

Alla BIT 2025, Compass presenterà le ultime innovazioni nel settore finanziario applicato al turismo. L’Osservatorio Compass ha evidenziato come il BNPL stia rivoluzionando il modo in cui gli italiani pianificano e pagano i loro viaggi, con nuove opportunità di gestione economica.

Oltre al BNPL, Compass propone soluzioni di finanziamento su misura per rendere le vacanze più accessibili, mantenendo al contempo il focus sulla sicurezza e sulla trasparenza dei pagamenti. La digitalizzazione e la personalizzazione dei servizi saranno temi chiave di questa edizione della BIT, confermando i continui passi in avanti del settore turistico.

“Il 2025 si prospetta come un anno cruciale per il settore del turismo, già da anni in forte evoluzione. Gli italiani pianificano con largo anticipo le proprie vacanze, esplorano nuove mete e cercano un alleato per avere maggiore flessibilità nei pagamenti e permettersi spese più elevate. Per questo, con il Buy Now Pay Later, gli operatori del turismo possono rafforzare la loro offerta multicanale e soddisfare al meglio le esigenze dei viaggiatori. Lo dimostrano anche le testimonianze dei merchant che hanno già scelto HeyLight, la nostra piattaforma internazionale di BNPL, che riportano un aumento delle vendite e un consistente aumento del ticket medio”, sottolinea Luigi Pace, Direttore Centrale Marketing e Financial Partnership di Compass.