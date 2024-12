Vaggiare in base al cambio: le mete più vantaggiose

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Fonte: iStock Il sito archeologico di Teotihuacan in Messico

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie e del Capodanno 2025, cresce l’interesse degli italiani per le destinazioni extra-UE, in particolare quelle che offrono esperienze uniche e un vantaggio economico derivante dalle fluttuazioni dei tassi di cambio. Secondo un sondaggio di YouGov, ben il 35% degli italiani che pianificano un viaggio durante le feste si orienta verso mete fuori dall’Europa, a conferma di una crescente voglia di esplorare il mondo. Ma quali sono le destinazioni più ambite e come i tassi di cambio influiscono sulle scelte di viaggio?

Secondo l’analisi condotta da Ebury, un’azienda fintech che si occupa di pagamenti internazionali e soluzioni di cambio, molte delle destinazioni più richieste per il Natale 2024 e Capodanno 2025 sono lontane e offrono vantaggi economici legati al tasso di cambio. Anche l’analisi di Bluvacanze, parte del gruppo MSC, evidenzia un aumento delle prenotazioni del 50% rispetto allo scorso anno, con una chiara preferenza per viaggi a lungo raggio. A ciò si aggiunge una maggiore disponibilità a investire in esperienze di lusso: il 34% dei viaggiatori è disposto a spendere di più per volare in classi premium.

Anche se il costo del volo (62%) e dell’alloggio (58%) sono fattori determinanti nelle scelte, la volontà di vivere esperienze di alta qualità spinge molti italiani verso destinazioni lontane, con un occhio attento al budget e alle opportunità offerte dai tassi di cambio.

Messico

Per chi sceglie di volare in Messico, il vantaggio economico è particolarmente interessante, con un +7,5% di potere d’acquisto rispetto al 2023, e un +9% rispetto all’Italia. Questo miglioramento del tasso di cambio rende il Messico una meta ideale per chi desidera esplorare le sue meraviglie storiche, come Chichén Itzá, e godere delle incantevoli spiagge della Riviera Maya senza dover spendere troppo. L’ottimo tasso di cambio consente anche di approfittare di esperienze uniche, come l’esplorazione di antiche piramidi o il relax nelle acque cristalline, con un maggiore potere d’acquisto per i turisti italiani.

Sudafrica

In Sudafrica, nonostante una perdita del 9,1% di potere d’acquisto rispetto al 2023, il paese offre ancora un ottimo rapporto qualità-prezzo, soprattutto per chi cerca esperienze uniche come i safari nei parchi naturali o una visita alle famose città come Cape Town. Il costo della vita relativamente basso permette di godere di esperienze di alta qualità senza svuotare il portafoglio, rendendo il Sudafrica una destinazione affascinante, ideale per chi desidera un’avventura immersiva nella natura e nella cultura locale.

Fonte: 123RF

Marocco

Anche in Marocco, nonostante il -4,7% di potere d’acquisto, l’euro continua a mantenere una posizione favorevole. Il paese offre un costo della vita contenuto e una cultura affascinante che attrae milioni di turisti ogni anno. Le visite ai souks di Marrakech, le escursioni nel deserto del Sahara e le meraviglie architettoniche come la Medina di Fes sono accessibili anche grazie a un cambio vantaggioso. Il Marocco resta così una meta ideale per chi cerca un mix di avventura, tradizione e comfort a un costo contenuto.

Fonte: iStock

Giappone

Se il Giappone è una delle destinazioni più popolari tra i viaggiatori italiani, quest’anno il tasso di cambio non gioca a favore dei turisti: il potere d’acquisto dell’euro è diminuito del 3% rispetto allo scorso anno. Nonostante ciò, il Paese del Sol Levante continua a essere una delle mete più ricercate, grazie alla sua cultura millenaria, ai templi affascinanti e alle metropoli vivaci come Tokyo e Kyoto. Anche se la spesa per un viaggio in Giappone risulta più alta rispetto ad altre destinazioni asiatiche, le esperienze uniche che offre giustificano il costo aggiuntivo.

Fonte: iStock

Thailandia, Cambogia e Malesia

Le destinazioni asiatiche come Thailandia, Cambogia e Malesia restano molto richieste, ma quest’anno il tasso di cambio è meno favorevole per i turisti italiani. In particolare, la Thailandia ha visto una riduzione del 5,7% del potere d’acquisto rispetto al 2023, mentre la Cambogia e la Malesia segnano una perdita rispettivamente del 5,6% e del 9,2%. Nonostante ciò, queste mete continuano ad attrarre grazie alla loro natura mozzafiato, ai mercati locali vivaci e alle esperienze autentiche che offrono a chi cerca avventure uniche in Asia, anche se con un budget un po’ più alto rispetto al passato.

Anche se alcuni paesi, come gli Stati Uniti e l’Oceania, non offrono tassi di cambio particolarmente favorevoli, le Maldive e i Caraibi continuano invece a essere destinazioni da sogno per chi cerca un relax totale.