Londra, riapre uno storico luogo e diventa già meta top

Se in Italia si pensa a riaprire le vecchie centrali elettriche, altrove le trasformano in luoghi di divertimento. È ciò che è accaduto a Londra, dove la Battersea Power Station, l’ex centrale termoelettrica a carbone, ha riaperto ma con un intento completamente nuovo.

Realizzata nella prima metà del ‘900, fu la prima di una serie di centrali a carbone installate in Inghilterra in seguito all’introduzione della rete elettrica nazionale. Ebbe però vita breve, perché già negli Anni ’80 cadde in disuso e da allora rimase una classica cattedrale nel deserto.

Eppure, l’edificio era magnifico. Costruito in due diversi momenti, motivo per cui alle due ciminiere iniziali ne furono aggiunte altrettante, era famoso per le decorazioni interne in stile art déco. Ancora oggi, Battersea è l’edificio di mattoni più grande d’Europa, nonché uno dei più grandi al mondo.

I fan dei Pink Floyd forse ricorderanno la copertina del disco “Animals”, su cui compariva proprio la centrale di Battersea. Ma l’edificio inconfondibile nel suo profilo è apparso in diversi film e videoclip musicali.

Fu l’ex il premier britannico David Cameron ad annunciare dieci anni fa la riqualificazione della centrale di Battersea. L’idea era di trasformarla in un centro residenziale di lusso con centinaia di appartamenti, uffici, negozi e ristoranti. Ed è quello che accade oggi che la centrale viene inaugurata, con un evento intitolato “Festival of Power” e con tutte le attività che i londinesi e i turisti in visita in città potranno fare.

Le due Turbine Hall A e B, una in uno stile art déco, l’altra più Anni ’50, ospitano un grande shopping center. Le due sale di controllo originali della centrale elettrica sono state trasformate in uno spazio per eventi e in un bar aperto tutto il giorno. Bisognerà attendere l’anno prossimo, invece, per vedere completata la serie di ristoranti che occuperà la Boiler House.

Salendo sul tetto della centrale si potrà godere di una splendida vista su Londra. Basta prendere l’ascensore di vetro che sale sulla cima di uno dei camini a 109 metri d’altezza dove si trova il Lift 109, un ambiente circondato da vetrate.

A due passi c’è il Battersea Park, il Tamigi, attraversato dal Ponte di Grosvenor e di fronte la zona di Pimlico, con i suoi bellissimi palazzi in stile Regency.

Intanto, i nuovi proprietari hanno avuto le chiavi dei loro lussuosi appartamenti, con mattoni a vista e travi d’acciaio originali. Prezzo base per un monolocale: circa un milione di euro. Gli attici, con tre o quattro camere e terrazze private disposte attorno a un giardino pensile comune.

La Battersea Power Station diventerà il nuovo “place to be” londinese, non perdetevela la prossima volta che ci andate. Ci arriva diretta anche la metropolitana.