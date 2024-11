Capodanno a Londra, tutti gli appuntamenti della città britannica per vivere la magia del nuovo anno

Londra durante le feste è pura magia, ma non solo: oltre ai fuochi d'artificio sul Tamigi, sono tantissimi gli eventi da non perdere. Ecco cosa fare e alcuni consigli per vivere un capodanno da favola a Londra.

I fuochi d'artificio di capodanno a Londra

Immaginate di trovarvi nel cuore pulsante di Londra, dove le luci scintillano come stelle nel cielo invernale per le strade iconiche della città e l’atmosfera è carica di attesa. La notte di Capodanno a Londra è un’esperienza unica, un’esplosione di emozioni che avvolge ogni angolo, dai maestosi fuochi d’artificio che illuminano il fiume Tamigi, ai festeggiamenti nei quartieri più iconici.

Ogni angolo di Londra si trasforma in un palcoscenico di musica, colori e magia, dove si creano ricordi indimenticabili da custodire per sempre. Che si tratti di una cena elegante con vista panoramica o di una serata di festa con amici, Capodanno a Londra è l’occasione perfetta per dare il benvenuto al nuovo anno circondati dalla grandiosità di una delle città più affascinanti del mondo. Ecco tutte le informazioni necessarie per chi sta pensando di partire per la città britannica durante i giorni del Capodanno.

Cosa fare a capodanno a Londra, tutti gli eventi

Capodanno a Londra è una delle esperienze più spettacolari al mondo, con una varietà di eventi che soddisfano ogni tipo di viaggiatore che sicuramente già in questo periodo si sta organizzando e sta pensando a dove andare a Capodanno.

Il culmine della festa di fine anno è sicuramente il Gran Fuoco d’Artificio sul Tamigi, un evento che attrae centinaia di migliaia di persone ogni anno. Lo spettacolo di fuochi d’artificio, che ha come scenario principale il London Eye, è davvero un’esperienza imperdibile, e sebbene l’accesso alle aree migliori per ammirarlo richieda una prenotazione anticipata, il panorama che si gode dalla riva del Tamigi è straordinario. Le crociere lungo il fiume sono un’idea “comoda” ed elegante: imbarcazioni come la Westminster Party Boat e la City Cruises partono intorno alle 20:30, e allo scoccare della Mezzanotte si trovano proprio di fronte al London Eye, offrendo una vista privilegiata sullo spettacolo pirotecnico. Se si cerca un’esperienza di lusso, River Thames Cruises offre pacchetti esclusivi con cena gourmet e una serata da sogno.

Se si desidera vivere un Capodanno diverso dal solito, a Somerset House si può pattinare sulla pista di ghiaccio più grande di Londra, godendo della bellezza dell’edificio addobbato per le festività natalizie. Oltre a ciò, si può cenare in un ristorante elegante e godersi i fuochi d’artificio dalla grande balconata che si affaccia sul fiume. Un’altra proposta intrigante è il The London New Year’s Eve Ball a Battersea Park, un elegante ballo di fine anno con menù a 4 portate e open bar, perfetto per chi cerca una serata di classe (i biglietti partono da £190). Per chi ama i temi storici, il Capodanno Medievale a St. Katherine’s Docks è un’esperienza unica, con banchetti medievali, cavalieri e dame (prezzo del menù da £80 a £110).

Per gli amanti delle feste vintage, A Vintage New Year’s Eve Party alla Royal Festival Hall offre sei piani di musica da ogni parte del mondo e da ogni epoca, con biglietti che vanno da £95 a £295 a seconda dell’esperienza scelta. Se vi sentite particolarmente avventurosi, Natural History Museum organizza una serata con DJ e drink di benvenuto, dove si può ballare tra i dinosauri. I biglietti partono da £90.

Non mancano eventi dal sapore più intimo, come il Barbican Centre, dove si svolge il Gala Viennese di Capodanno, elegante e raffinato, con biglietti da £20 a £40. Per chi ama il jazz, una serata al Jazz Cafe di Londra è imperdibile, con live music e un’atmosfera unica, a partire da £30. Per un’esperienza davvero speciale, The Mansion offre una festa segreta, con performance artistiche, giochi di fuoco e un dress code dorato, a partire da £24 in anticipo. Per una serata ultra-lusso, invece, c’è The View from the Shard, dove si può cenare con vista sulla città a partire da £250 a £450 a persona.

Se invece vi piace l’atmosfera degli anni ’40, The Blitz Party ad Holborn è l’evento giusto: una festa a tema con cocktail e live bands (biglietti a £55).

Inoltre, è importante ricordare che dal 2014, per assistere ai fuochi d’artificio a Londra, è necessario acquistare i biglietti online. Questi biglietti permettono di accedere alle aree designate intorno al London Eye, dove si può godere della vista sui fuochi in totale sicurezza.

Capodanno a Trafalgar Square è un’altra opzione popolare: sebbene non si possa vedere lo spettacolo dal vivo, vengono trasmessi i fuochi su maxi schermi. L’evento è gratuito e molto affollato, creando un’atmosfera festosa con migliaia di persone.

Non pensate che Londra si riposi dopo la grande notte di Capodanno. Al contrario, il 1° gennaio, alle 12:00 in punto, parte la New Year’s Day Parade da Piccadilly Circus, con oltre 10.000 artisti che sfileranno per le strade di Londra. Inoltre, la Boroughs’ Competition mette in gara i quartieri di Londra per il titolo di miglior quartiere dell’anno, e il ricavato dell’evento andrà a favore di varie associazioni benefiche. È una magnifica occasione per iniziare l’anno con spirito di comunità e solidarietà.

Immancabili, ovviamente, le escursioni nei quartieri iconici di Londra, come Soho, vestito a feste.

Vita notturna e discoteche a Londra

La vita notturna di Londra è leggendaria, e durante il Capodanno la città diventa una delle capitali mondiali della festa. Le discoteche londinesi, famose per la loro energia e per la qualità della musica, sono il luogo ideale per celebrare l’arrivo del nuovo anno. La città ospita alcuni dei club più esclusivi e influenti al mondo, come il Fabric, noto per la sua atmosfera unica e per la musica elettronica di alta classe, e il Ministry of Sound, uno dei club più iconici della scena musicale globale. Questi locali, così come tanti altri, offrono eventi straordinari con DJ internazionali, spettacoli dal vivo e performance di artisti di fama mondiale.

Se si cerca un’esperienza più intima ma altrettanto eccitante, i bar e le lounge di Londra sono la scelta perfetta. Soho, Shoreditch e Camden sono i quartieri più vivaci della città, dove è possibile trovare bar alla moda che servono cocktail esclusivi e organizzano eventi a tema per il Capodanno. Tra i locali più apprezzati ci sono il Barbican Centre, che offre spettacoli dal vivo, e il Aqua Shard, situato all’ultimo piano del celebre grattacielo Shard, con una vista spettacolare sulla città e un’atmosfera elegante.

Londra è anche famosa per le feste a tema in location uniche, come grandi hotel storici o palazzi storici, dove i partecipanti si immergono in ambientazioni glamour e lussuose. Per chi ama la musica dal vivo, i teatri di West Endoffrono performance straordinarie che vanno dalle commedie ai musical più popolari, con spettacoli speciali in occasione del Capodanno. La notte di Capodanno a Londra è quindi un viaggio nella diversità e nella ricchezza culturale della città, con infinite possibilità per ogni tipo di gusto e interesse.

Come muoversi a Londra a Capodanno

Muoversi a Londra durante la notte di Capodanno può essere una sfida a causa dell’intensivo flusso di persone nelle strade e nei mezzi pubblici. Tuttavia, la capitale britannica è ben attrezzata per gestire l’enorme afflusso di turisti e residenti. I mezzi pubblici, in particolare la metropolitana, sono una delle scelte migliori per spostarsi velocemente, ma bisogna tenere presente che alcune linee potrebbero chiudere prima della mezzanotte, e altre potrebbero avere orari ridotti. In generale, la Tube è attiva fino a circa le 00:30, ma per essere sicuri, è sempre utile consultare gli orari ufficiali. Alcune linee, come la Central Line, potrebbero essere particolarmente affollate, quindi è consigliabile pianificare in anticipo il proprio itinerario.

Durante la notte di Capodanno, molti autobus sono operativi, anche se potrebbero esserci deviazioni o fermate temporanee, quindi è importante verificare gli aggiornamenti sui percorsi. Un’opzione alternativa è quella di utilizzare i taxi. I tradizionali Black Cabs di Londra sono disponibili 24 ore su 24 e possono essere prenotati tramite l’app Gett o fermati per strada. Tuttavia, durante Capodanno i taxi potrebbero essere molto richiesti, quindi è una buona idea prenotare con anticipo. In alternativa, è possibile utilizzare applicazioni come Uber o Bolt, che sono ampiamente disponibili in città.

Un’altra opzione per evitare il traffico è utilizzare biciclette o monopattini elettrici (disponibili tramite app come Lime o Dott), ma è necessario prestare attenzione, poiché le strade possono essere molto affollate e difficili da navigare. Infine, camminare è sempre un’opzione valida, soprattutto se si alloggia nelle vicinanze dei principali eventi di Capodanno, come quelli sul Tamigi o in Trafalgar Square, che sono facilmente raggiungibili a piedi.

Il clima di Londra a Capodanno

Il clima di Londra durante il Capodanno è generalmente freddo e umido, con temperature che oscillano intorno ai 5°Cdurante il giorno e che possono scendere vicino allo 0°C durante la notte. Sebbene le temperature non siano estremamente basse, la sensazione di freddo è accentuata dall’umidità e dai venti tipici dell’inverno londinese. Le probabilità di pioggia sono relativamente alte, quindi è fondamentale prepararsi con abbigliamento impermeabile e termico. È consigliabile vestirsi a strati, per potersi adattare alle diverse situazioni, e portare con sé un cappello, guanti e una sciarpa per proteggersi dal freddo.

Durante il giorno, il cielo è spesso nuvoloso, con pochi momenti di sole, ma non è raro che il tempo si schiarisca verso la sera, regalando qualche momento di sole durante il tramonto. La serata di Capodanno a Londra può essere particolarmente gelida, soprattutto per chi partecipa a eventi all’aperto, come il famoso spettacolo dei fuochi d’artificio sul Tamigi, dove il freddo può essere intenso. Tuttavia, con l’abbigliamento giusto, il clima non impedirà di godersi appieno le celebrazioni e l’atmosfera unica che solo Londra sa offrire durante il Capodanno.