Puoi accendere questo leggendario albero di Natale, pedalando

C’è qualcosa di straordinariamente magico che sta accadendo intorno a noi proprio adesso che le strade, i quartieri e le piazze che conosciamo sono invase e pervase da un’atmosfera scintillante e incantata. È il miracolo di Natale che prende vita e che sta trasformando tutto in un magico racconto all’interno del quale perdersi e immergersi.

Sono tantissime le destinazioni da raggiungere ed esplorare durante il periodo dell’Avvento, le stesse che ci permettono di toccare con mano l’atmosfera natalizia e di trasformarci nei protagonisti di un racconto fatato. Tra queste c’è anche Zurigo, la deliziosa città svizzera che proprio durante il mese di dicembre si trasforma in una cartolina di immensa bellezza.

Dall’albergo diffuso a tema natalizio nel centro storico, che prende il nome di Hotel Noël, agli incantati mercatini di Natale, passando per le sontuose decorazioni e per quell’originale e suggestivo albero cantante. Insomma, Zurigo è proprio una meraviglia in questo periodo. E se volete, quest’anno, potete contribuire a rendere la città ancora più sfavillante. Come? Accendendo il leggendario albero di Natale del Christkindlimarkt pedalando.

Natale a Zurigo: l’esperienza magica

Un viaggio a Zurigo, durante il periodo dell’Avvento, è davvero un’esperienza da vivere che catapulta tutti i viaggiatori del mondo in un incantato racconto di Natale. Le installazioni luminose, infatti, accendono i parchi cittadini e i percorsi urbani, mentre il pittoresco centro storico si popola di case di legno che espongono oggetti artigianali e prelibatezze locali.

L’esperienza più originale di sempre, però, si vive all’interno della stazione centrale della città, dove ogni anno viene organizzato il Christkindlimarkt. È proprio all’interno di questo mercato di Natale, il più grande al coperto di tutta Europa, che campeggia un iconico e leggendario albero, e che svetta per oltre dieci metri di altezza.

Per accenderlo e vederlo scintillare però c’è bisogno del vostro aiuto. L’albero di Natale del Christkindlimarkt, infatti, si illumina solo pedalando.

Pedalata dopo pedalata: le luci dell’albero iconico si accendono così

Se volete contribuire a creare l’atmosfera natalizia ancora più bella, allora, non vi resta che indossare abiti e scarpe comode e mettervi in movimento, perché la magia a Zurigo si accende pedalando.

All’interno del mercatino di Natale più celebre della città svizzera, quello situato all’interno della stazione ferroviaria principale, campeggia uno degli alberi più incantati di tutta Europa, che sovrasta le oltre 100 bancarelle creando un’atmosfera unica e strabiliante.

L’albero del Christkindlimarkt, che svetta verso il soffitto per 15 metri, è diventato leggendario non solo per le sue dimensioni, ma anche e soprattutto per le sue sfarzose decorazioni. Quest’anno, però, per rendere il periodo di Natale più sostenibile, ma al contempo magico, il grande albero è stato dotato di un’illuminazione davvero insolita che, per funzionare, ha bisogno della mano di tutti, anzi dei nostri piedi.

Quattro biciclette elettriche con generatore integrato, e disposte intorno all’albero, danno la possibilità ai visitatori di generare energia green, la stessa che illumina di bellezza il grande arbusto. L’elettricità prodotta dalle pedalate, infatti, illumina gradualmente le 300 decorazioni natalizie luminose, che fanno risplendere l’albero di una luce sempre più brillante.

Insomma, se volete godere di questa magia, e prendere parte a un Natale più sostenibile ma ugualmente meraviglioso, c’è solo una cosa da fare: pedalare!