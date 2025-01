6 isole a forma di cuore nel mondo che celebrano l’amore

Una laurea in Storia dell’arte, un master in comunicazione e giornalismo e una vocazione per la scrittura, scova emozioni e le trasforma in storie.

Fonte: iStock Heart Reef, l'isola a forma di cuore della Grande Barriera Corallina

Avventurose, adrenaliniche, rilassanti e inaspettate: queste sono solo alcune delle esperienze che viviamo quando giriamo il globo in lungo e in largo in compagnia degli amici, della famiglia o solo di noi stessi. Ma quando è la nostra dolce metà ad accompagnarci, allora ecco che il viaggio diventa più romantico, complice anche la destinazione s’intende, soprattutto se questa parla il linguaggio dell’amore.

Al di là del fatto che, infatti, esistono mete che sono conosciute in tutto il mondo per essere patria degli innamorati, come Verona, Venezia e Parigi, ci sono alcune destinazioni davvero sorprenderti – e a volte sconosciute – trasformate nel simbolo dell’amore da Madre Natura in persona. Stiamo parlando delle isole a forma di cuore.

Alcune sono famose, per non dire iconiche, altre sono sconosciute e inaccessibili, ma si possono ammirare dall’alto. E, altre, ancora, sembrano uscite da una fiaba, complice il mare cristallino che le circonda e le bagna. Ma dove si trovano questi capolavori naturali e come si possono raggiungere? Scopriamolo insieme.

Galešnjak, l’Isola dell’Amore in Croazia

Il nostro viaggio di oggi comincia a poche ore di aereo dall’Italia con un’isola che negli anni è diventata proprio il simbolo dell’amore e degli innamorati. Ci troviamo in Croazia, e più precisamente a Galešnjak (in italiano Galesno), un piccolo isolotto dell’arcipelago zaratino con una peculiarità unica che lo contraddistingue: i suoi lineamenti formano un cuore.

L’isola, situata nel Mar Adriatico, canale di Pašman, appare in tutta la sua bellezza a chi la guarda dall’alto. Nonostante infatti le prime notizie di questo lembo di terra risalgano a secoli fa, a quando il cartografo di Napoleone Charles-François Beautemps-Beaupré ne prese nota, fu nel 2009 che divenne conosciuta in tutto il mondo. Un’imprenditore notò la sua forma perfetta visionando Google Earth e lo acquistò, trasformando di fatto l’isola in una proprietà privata. La natura, poi, ha fatto il resto preservando questo gioiello unico nei secoli.

L’isola è completamente disabitata, ma negli anni si è trasformata in una vera e propria attrazione turistica che attira innamorati e curiosi provenienti da tutto il mondo. Visitarla, infatti, è possibile grazie a escursioni private con partenza da Zara o dal villaggio di Turanj che conducono direttamente tra la natura selvaggia dell’isolotto e tra le sue acque cristalline. In alternativa è possibile ammirare Galešnjak prenotando un’escursione in elicottero: la vista è sublime.

Fonte: iStock

Heart Reef, l’atollo corallino a forma di cuore in Australia

Ci spostiamo dall’altra parte del mondo per scoprire uno dei più incredibili capolavori di Madre natura, un gioiello incantato e straordinario, ma altrettanto fragile e per questo da proteggere. Stiamo parlando dell’Heart Reef, un piccolo atollo corallino che ha la caratteristica forma di cuore.

Una perla al largo delle isole Whitsunday che non ha bisogno di presentazioni poiché, grazie alle tante fotografie diffuse sul web e sui social, la sua fama precede il nome. Il piccolo isolotto di corallo, infatti, è da molti considerato il luogo più romantico della Terra perché, anche se visto dal mare può sembrare un semplice affioramento, dall’alto mostra tutta la sua meraviglia.

Fu proprio grazie a un aviatore, che sorvolava la zona, che Heart Reef fu scoperto nel 1947. Oggi questo luogo iconico della Grande Barriera Corallina continua a essere ammirato dall’alto. Non si possono fare immersioni, né raggiungere la zona via mare, ma è possibile fare escursioni in elicottero o in idrovolante. I voli partono da Hamilton Island, Daydream Island e dalla città costiera di Airlie Beach.

Fonte: iStock

Il cuore di mangrovie che batte in Nuova Caledonia

L’azzurro da una parte, il verde acceso e brillante della natura incontaminata dall’altra: questo è il paradiso terrestre, e parla la lingua dell’amore. Ci troviamo nel nord-ovest della Nuova Caledonia, al cospetto di un insediamento di mangrovie, circondato dalle acque di una laguna, conosciuto da tutti come il Cuore di Voh.

Un capolavoro della natura impressionante che ha lasciato tutti senza fiato e che è stato reso famoso dal fotografo Yann Arthus-Bertrand che ha scelto questo sito per la copertina del suo libro “La Terra vista dal cielo”. E in effetti è dall’altro che questo isolotto vegetale a forma di cuore mostra il suo profilo igliore.

Meta prediletta dei fotografi, ma anche degli innamorati e di tutti gli amanti della natura, il Cuore di Voh è il centro pulsante di un patrimonio naturale ricchissimo che appartiene all’intero territorio. Non si tratta prettamente di un’isola, eppure questo insediamento è una destinazione perfetta per una fuga romantica.

Il sito naturale è aperto e accessibile alle persone ogni giorno dell’anno, per raggiungerlo però è necessario noleggiare una 4×4. È possibile, inoltre, raggiungere Heart of Voh prendendo parte ai numerosi tour privati che partono da Koné. Il modo migliore per esplorare l’area, però, è quello di sorvolarla in elicottero. In alternativa è possibile raggiungere il vicino promontorio con un’escursione, situato a un’altezza di 700 metri sul livello del mare, per godere di una vista unica.

Fonte: iStock

Tupai, l’atollo selvaggio e romantico della Polinesia Francese

Tupai entra di diritto nella lista dei luoghi più romantici del mondo e il motivo è presto detto. Questa piccola isola, situata a circa 20 chilometri da Bora Bora, se vista dall’alto restituisce perfettamente la forma di un cuore.

Tutto, su questo lembo di terra, parla d’amore. Lo fanno le spiagge di sabbia bianca e la laguna, che la rendono anche meta perfetta degli amanti della natura, lo fa la sua forma riconoscibile che si staglia nell’oceano e anche la leggenda legata al territorio. Secondo questa, infatti, l’isola è strettamente legata a Pere, la dea polinesiana del fuoco e dell’amore.

Tupai è una meta imprescindibile per chi giunge a Bora Bora e vuole visitare i suoi dintorni paradisiaci, soprattutto per i viaggiatori in coppia che vogliono ricevere la benedizione della dea dell’amore. Sull’isola è possibile fare snorkeling e avvistare i numerosi pesci tropicali, passeggiare sulle spiagge bianche e godersi il relax con vista natura e oceano.

L’atollo è disabitato, ma può essere visitato con un permesso speciale o prendendo parte a una visita guidata ed esclusiva. È raggiungibile in elicottero, in idrovolante e anche in barca.

L’isola a forma di cuore immersa nel lago Qiandao, Cina

C’è un’altra isola a forma di cuore sconosciuta ai più che con la sua fitta vegetazione, che cambia in ogni stagione, conquista e incanta. Ci troviamo a un centinaio di chilometri da Hangzhou, in Cina, nel capoluogo della provincia di Zhejiang che riserva sorprese inaspettate a tutti i viaggiatori che giungono fin qui. Spostandosi nei dintorni della città, infatti, è possibile andare alla scoperta di laghi, paesaggi, giardini e templi che da sempre ispirano artisti e incantano persone provenienti da ogni parte del globo.

Ed è in uno di questi laghi che vogliamo portarvi, e più precisamente quello di Qiandao, che regala in ogni stagione una visione romantica e suggestiva: quella di una piccola isola lussureggiante che ha la forma di un cuore.

Si tratta di un minuscolo lembo di terra dove la vegetazione cresce indisturbata, e che regala nei diversi periodi dell’anno visioni che lasciano senza fiato grazie all’alternarsi di fioriture che cambiano i colori dell’isola.

Il lago, di origine artificiale, ospita un panorama mozzafiato che si estende su una superficie di oltre 500 metri quadrati e che ospita più di 1.00 isole di diverse dimensioni. Tra queste anche il piccolo lembo di terra a forma di cuore. Il periodo migliore per visitare l’Island Lake Scenic è quello che va da marzo a novembre, per apprezzare i colori e la magia della vegetazione che cambia e che si manifesta in tutta la sua bellezza.

Fonte: Getty Images

Un cuore italiano nelle acque del Salento

Anche l’Italia ha il suo cuore pulsante, e questo batte proprio nelle acque più amate del BelPaese. Ci troviamo nel Salento, e più precisamente a Porto Cesareo, in provincia di Lecce, dove su una delle spiagge più belle della zona domina la Torre Chianca. È qui che, alcuni anni fa, il cineoperatore Roberto Leone ha scoperto una piccola isola a forma di cuore durante alcune riprese.

Sorvolando l’isola l’immagine è apparsa nitida come non mai: un lembo di terra dai lineamenti romantici situato a pochissima distanza dalla spiaggia di Torre Chianca. La notizia ha fatto subito il giro del web, e dell’Italia intera, trasformando quella piccola isola nella destinazione più romantica del BelPaese.

L’isola, lasciata al suo stato più selvaggio e primordiale, è raggiungibile facilmente perché situata proprio di fronte alla costa salentina. Sono moltissime le persone che in barca, in gommone o nuotando, partendo dai lidi vicini, la raggiungono per scambiarsi promesse d’amore.